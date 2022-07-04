Первый этап макрофинансовой помощи ЕС будет предоставлен Украине летом, - Домбровскис

Первый этап макрофинансовой помощи со стороны ЕС в рамках новой программы для Украины будет предоставлен сразу после ратификации Европарламентом и национальными парламентами, как ожидается, еще до летних каникул.

Об этом сказал журналистам на полях конференции по восстановлению Украины в Лугано исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Со стороны ЕС мы готовим программу макрофинансовой поддержки. Первый этап – стоимостью 1 млрд евро – должен начать работать уже летом, он ждет одобрения Европарламента и национальных парламентов", - сказал политик.

По его словам, всего программа предусматривает выделение 9 млрд евро.

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Он напомнил, что по оценкам МВФ, краткосрочный дефицит Украины в этом году составляет 39 млрд долларов.

Отвечая на просьбу Укринформа прокомментировать эффект от мер ЕК по отмене ввозных таможенных пошлин на украинские товары, Домбровскис убежден в их эффективности.

"С европейской стороны мы предоставили Украине возможность беспошлинного и бесквотного доступа к европейскому рынку и мы видим положительный эффект для украинского экспорта в ЕС с первых же дней введения этих мер", - сказал он.

Политик добавил, что, кроме того, обеспечиваются коридоры солидарности для продвижения украинского экспорта, особенно вывоз зерна в ситуации блокады украинских портов. "И мы видим, что это помогает украинской экономике", – подчеркнул Домбровскис.

Он отметил, что вскоре будут также увеличены коммерческие закупки украинской электроэнергии. "Поэтому мы не только оказываем финансовую поддержку, но также ищем пути поддержки украинской экономики и украинских компаний", - сказал он.

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Говоря о конференции в Лугано, он назвал две рассматриваемые темы: краткосрочные финансовые потребности Украины и долгосрочную реконструкцию. Важно, по его словам, скоординировать позиции разных доноров, определить принципы работы, пути финансирования. "Вопросов много, подготовку надо начинать уже сейчас, а не ждать, пока война завершится, надо быть готовыми, а к тому времени не следует забывать о поддержке сейчас, ведь это позволяет Украине держаться на плаву", - сказал Домбровскис.

Как сообщалось, международная конференция по восстановлению Украины проходит в швейцарском городе Лугано 4-5 июля с участием украинских и международных политиков, руководителей ЕС и международных организаций, международных финансовых структур.