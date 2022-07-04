Предлагаем Швеции строить в Украине современные мусороперерабатывающие заводы, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Швеции присоединиться к строительству современных заводов по переработке отходов в Украине.
"Особенно хотел бы отметить опыт Швеции в сфере энергосбережения, энергоэффективности и реализации экологической повестки дня. В частности, это касается вопроса переработки отходов. Я пригласил Швецию присоединиться к строительству новых и современных заводов в Украине", - заявил Зеленский на брифинге с премьер -министром Швеции Магдаленой Андерсон в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, подготовка соответствующих документов должна немедленно начаться на уровне правительств двух стран.
"Ожидаем поддержки со стороны Швеции этого предложения", - отметил президент.
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Бо знаю я ваші здібності - вкрадете технології і будете собі гроші в кишені складати.
ни одного патронного завода.
а не ваЗЕлін у сідницях
ми сдаємо нашу територію !!!!!!!!!!
так, ми досі відступаємо і де зупинимо кацапів і чи взагалі зупинимо - не відомо !
а це мудило замість виробництва снарядів, яких катастрофічно не вистачає,
мріє про сміттєпереробні заводи
він або повний ідіот, або свідомо зливає Україну !
А прем'єр-міністр хай збирає собаче лайно по Банковій...