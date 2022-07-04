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Предлагаем Швеции строить в Украине современные мусороперерабатывающие заводы, - Зеленский

андерссон

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Швеции присоединиться к строительству современных заводов по переработке отходов в Украине.

"Особенно хотел бы отметить опыт Швеции в сфере энергосбережения, энергоэффективности и реализации экологической повестки дня. В частности, это касается вопроса переработки отходов. Я пригласил Швецию присоединиться к строительству новых и современных заводов в Украине", - заявил Зеленский на брифинге с премьер -министром Швеции Магдаленой Андерсон в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, подготовка соответствующих документов должна немедленно начаться на уровне правительств двух стран.

"Ожидаем поддержки со стороны Швеции этого предложения", - отметил президент.

Также читайте: Для восстановления Украины Европейский инвестиционный банк хочет привлечь €100 млрд, - Reuters

Зеленский Владимир (20290) инвестиции (1163) Швеция (1000) мусоропереработка (107)


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Топ комментарии
+33
Краше б вони нам президента дали, який прибере з влади все сміття.
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04.07.2022 20:54
+27
вже навоювався.... пора сміттєпереробні заводи будувати
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04.07.2022 20:53
+21
Може краще - військові , Вова ..? .
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04.07.2022 20:55
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Тільки щоб пьятак бабломойського там не відсвічував.
Бо знаю я ваші здібності - вкрадете технології і будете собі гроші в кишені складати.
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04.07.2022 20:53 Ответить
вже навоювався.... пора сміттєпереробні заводи будувати
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04.07.2022 20:53 Ответить
Краше б вони нам президента дали, який прибере з влади все сміття.
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04.07.2022 20:54 Ответить
тоді це буде вже втручання у справи, то ж Президента, який приберез влади сміття нам прийдеться давати собі самім. Да ладно, гідних людей в Україні повно, і то не про нові лиця, а про те, щоб на чолі України нарешті були люди, яким не начхати на цю країну і українців.
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04.07.2022 21:28 Ответить
такое втручання очень нужное - иначе та и будем 30 лет по кругу ходить
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04.07.2022 21:50 Ответить
Садовой будет против.
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04.07.2022 20:54 Ответить
Темку партнЬор бабломойського, садовий, підкинув?
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04.07.2022 20:54 Ответить
войну клован уже закончил) скумбрия вон уже балы для лядей закатывает
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04.07.2022 20:54 Ответить
Може краще - військові , Вова ..? .
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04.07.2022 20:55 Ответить
восемь лет войни.
ни одного патронного завода.
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04.07.2022 21:02 Ответить
І доріг асфальтованих побільше до цих заводів в той час коли кацапня буде у 20км стояти.
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04.07.2022 21:03 Ответить
не думаю, что мусорная мафия єто одобрит. А так как нет никакого суда, то никаких заводов не будет.
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04.07.2022 21:04 Ответить
одобрить якщо їй дозволять це все очолити.
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04.07.2022 21:30 Ответить
А нічо,що в нас зараз війна? Може якісь другі заводи будувати потрібно? Наприклад,які патрони роблять...
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04.07.2022 21:05 Ответить
Вовчік "краще знає" він же "вялікій президент"....
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04.07.2022 21:11 Ответить
хтозь з гівна пулю ліпить..зелік з сміття почне
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04.07.2022 21:28 Ответить
Тема великолепная - Украина задыхается от мусора, а от разбитых гобленами городов много мусора осталось, но надо параллельно и производство своих вооружений. Хотя начинать все-таки надо с ПВО иначе мокши разобьют и то и другое.
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04.07.2022 21:06 Ответить
Озброєння власне робити не будемо...заводи будувати не будемо...а будемо будувати бананову республіку...власне вся творчість 95 кварталу й побудована на саме такому баченні України та українців.
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04.07.2022 21:07 Ответить
Це якійсь сюр. Воно вже зовсім відірвалося від реальності. Які зараз сміттєпереробні заводи? Ракети дальньої дії потрібні, бл.....
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04.07.2022 21:10 Ответить
Тільки один сміттєпереробний завод для переробки зелені в компост, бо більш ні на що не ************. Правда дуже смердітиме, але для благої справи потерпимо.
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04.07.2022 21:13 Ответить
Само вже настроїло,тепер другим пропонує,утирок.
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04.07.2022 21:13 Ответить
Відходи це зараз найактуальніша проблема. А ще дороги і посадити мільярд дерев... "Mental health problem"... Якщо в 42 дурачок то в 45 наступає деменція.
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04.07.2022 21:14 Ответить
Україні потрібен Порох в порохівниці,
а не ваЗЕлін у сідницях

ми сдаємо нашу територію !!!!!!!!!!
так, ми досі відступаємо і де зупинимо кацапів і чи взагалі зупинимо - не відомо !
а це мудило замість виробництва снарядів, яких катастрофічно не вистачає,
мріє про сміттєпереробні заводи

він або повний ідіот, або свідомо зливає Україну !
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04.07.2022 21:15 Ответить
отож "мудрий нарід" наголосував "зеленого горя війни і розрухи " на неньку Україну.Замість три роки купляти де тільки можливо зброю для захисту життя українців-"зе" асвальтував дороги.щоб по них скоріше приїхали рашистські вбивці.Замість домовлятися про випуск систем ПВО І ПРО "зе про сміттєзаводи" гешефт жидви на крові українського народу.
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04.07.2022 22:07 Ответить
Вже сонячну станцію построїли а потім конфіскували. Зеля, невже ти думаєш що там всі ідіоти.
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04.07.2022 21:15 Ответить
Після асфальту - це саме найнагальніше питання....будинки, школи, дитсадки, лікарні та т.і. відбудовувати - ні....капець його штирить..
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04.07.2022 21:25 Ответить
А мета така, щоб в Україні не було нічого українського, із заводами по переробці сміття включно. Дуже дієвий метод вироблення в українців комплексу неповноцінності.
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04.07.2022 21:27 Ответить
Ну бл і пачку од'їв собі. Напевно папаріма із зємлі абєтаваннай посилки з їжею передає голодуючому синочку в якого і 10 хв нема щоб поголитися.
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04.07.2022 21:40 Ответить
Пропонуємо Швеції будувати в Україні ******* сміттєпереробні заводи

А прем'єр-міністр хай збирає собаче лайно по Банковій...
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04.07.2022 21:41 Ответить
Пропоную спочатку виграти війну, відвоювати принаймі одне місто, яке було залишено…, для чого розпилюватися?бо судячи українці поки не можуть закріплюватися за міста, не можуть чи не вміють,..а це проблема!!!
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04.07.2022 21:50 Ответить
зеленский идиот - мусоро-переробныий завод за год не построишь
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04.07.2022 21:52 Ответить
Тобто в Україні інженерів нема... Так вважає Зеленський?
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04.07.2022 22:01 Ответить
Краще Швеції передати Зе на переробку, а зі сміттям ми якось сами розберемось
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04.07.2022 22:22 Ответить
Шведи побудують сміттєпереробні заводи, а двоюрідна тьотя Юзіка візьме й відіжме їх.
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04.07.2022 22:43 Ответить
Для начала Вова, надо ермаков, подляков, гетьманцевых, аферистовичей и прочих безумных арахамий убрать куда-подальше... А за шведами не заржавеет, - будь спок)
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04.07.2022 22:45 Ответить
******* - займись срочно обороной Славянска и Крамоторска, а не новым распилом!!!!
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04.07.2022 22:49 Ответить
Так яка оборона?Це ж не цікаво!!От гроші попиляти на чомусь чи на піанінці пограти оце воно!!))
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04.07.2022 23:42 Ответить
То тре ісусика до цієї ініцативи підключити, бо Андрій Іванович в тому великий спеціяліст! Куди ж без нього.
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04.07.2022 23:29 Ответить
Ну тля! Чому мусоропереробний завод? Краще 3D принтер для будівництва житла.
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04.07.2022 23:45 Ответить
Не инвестируйте,не создавайте рабочие места,не научите нас работать,а приеднайтися и пидтримуйте нас,что означает - дайте бабло и оборудование и отвалите.
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05.07.2022 08:27 Ответить
 
 