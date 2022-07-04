Пропонуємо Швеції будувати в Україні сучасні сміттєпереробні заводи, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський запропонував Швеції приєднатися до будівництва сучасних заводів із переробки відходів в Україні.
"Особливо хотів би наголосити на досвіді Швеції у сфері енергозбереження, енергоефективності та реалізації екологічного порядку денного. Зокрема, це стосується питання переробки відходів. Я запросив Швецію приєднатися до будівництва нових і сучасних заводів в Україні", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, підготовка відповідних документів має негайно розпочатися на рівні урядів двох країн.
"Чекаємо підтримки з боку Швеції на цю пропозицію", - зазначив президент.
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Бо знаю я ваші здібності - вкрадете технології і будете собі гроші в кишені складати.
ни одного патронного завода.
а не ваЗЕлін у сідницях
ми сдаємо нашу територію !!!!!!!!!!
так, ми досі відступаємо і де зупинимо кацапів і чи взагалі зупинимо - не відомо !
а це мудило замість виробництва снарядів, яких катастрофічно не вистачає,
мріє про сміттєпереробні заводи
він або повний ідіот, або свідомо зливає Україну !
А прем'єр-міністр хай збирає собаче лайно по Банковій...