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Пропонуємо Швеції будувати в Україні сучасні сміттєпереробні заводи, - Зеленський

андерссон

Президент України Володимир Зеленський запропонував Швеції приєднатися до будівництва сучасних заводів із переробки відходів в Україні.

"Особливо хотів би наголосити на досвіді Швеції у сфері енергозбереження, енергоефективності та реалізації екологічного порядку денного. Зокрема, це стосується питання переробки відходів. Я запросив Швецію приєднатися до будівництва нових і сучасних заводів в Україні", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

За його словами, підготовка відповідних документів має негайно розпочатися на рівні урядів двох країн.

"Чекаємо підтримки з боку Швеції на цю пропозицію", - зазначив президент.

Також читайте: Прем'єр Швеції Андерссон здійснила "дуже результативний" візит до Києва, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) інвестиції (2053) Швеція (952) сміттєпереробка (172)


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Топ коментарі
+33
Краше б вони нам президента дали, який прибере з влади все сміття.
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04.07.2022 20:54
+27
вже навоювався.... пора сміттєпереробні заводи будувати
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04.07.2022 20:53
+21
Може краще - військові , Вова ..? .
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04.07.2022 20:55
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Тільки щоб пьятак бабломойського там не відсвічував.
Бо знаю я ваші здібності - вкрадете технології і будете собі гроші в кишені складати.
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04.07.2022 20:53 Відповісти
вже навоювався.... пора сміттєпереробні заводи будувати
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04.07.2022 20:53 Відповісти
Краше б вони нам президента дали, який прибере з влади все сміття.
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04.07.2022 20:54 Відповісти
тоді це буде вже втручання у справи, то ж Президента, який приберез влади сміття нам прийдеться давати собі самім. Да ладно, гідних людей в Україні повно, і то не про нові лиця, а про те, щоб на чолі України нарешті були люди, яким не начхати на цю країну і українців.
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04.07.2022 21:28 Відповісти
такое втручання очень нужное - иначе та и будем 30 лет по кругу ходить
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04.07.2022 21:50 Відповісти
Садовой будет против.
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04.07.2022 20:54 Відповісти
Темку партнЬор бабломойського, садовий, підкинув?
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04.07.2022 20:54 Відповісти
войну клован уже закончил) скумбрия вон уже балы для лядей закатывает
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04.07.2022 20:54 Відповісти
Може краще - військові , Вова ..? .
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04.07.2022 20:55 Відповісти
восемь лет войни.
ни одного патронного завода.
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04.07.2022 21:02 Відповісти
І доріг асфальтованих побільше до цих заводів в той час коли кацапня буде у 20км стояти.
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04.07.2022 21:03 Відповісти
не думаю, что мусорная мафия єто одобрит. А так как нет никакого суда, то никаких заводов не будет.
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04.07.2022 21:04 Відповісти
одобрить якщо їй дозволять це все очолити.
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04.07.2022 21:30 Відповісти
А нічо,що в нас зараз війна? Може якісь другі заводи будувати потрібно? Наприклад,які патрони роблять...
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04.07.2022 21:05 Відповісти
Вовчік "краще знає" він же "вялікій президент"....
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04.07.2022 21:11 Відповісти
хтозь з гівна пулю ліпить..зелік з сміття почне
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04.07.2022 21:28 Відповісти
Тема великолепная - Украина задыхается от мусора, а от разбитых гобленами городов много мусора осталось, но надо параллельно и производство своих вооружений. Хотя начинать все-таки надо с ПВО иначе мокши разобьют и то и другое.
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04.07.2022 21:06 Відповісти
Озброєння власне робити не будемо...заводи будувати не будемо...а будемо будувати бананову республіку...власне вся творчість 95 кварталу й побудована на саме такому баченні України та українців.
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04.07.2022 21:07 Відповісти
Це якійсь сюр. Воно вже зовсім відірвалося від реальності. Які зараз сміттєпереробні заводи? Ракети дальньої дії потрібні, бл.....
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04.07.2022 21:10 Відповісти
Тільки один сміттєпереробний завод для переробки зелені в компост, бо більш ні на що не ************. Правда дуже смердітиме, але для благої справи потерпимо.
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04.07.2022 21:13 Відповісти
Само вже настроїло,тепер другим пропонує,утирок.
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04.07.2022 21:13 Відповісти
Відходи це зараз найактуальніша проблема. А ще дороги і посадити мільярд дерев... "Mental health problem"... Якщо в 42 дурачок то в 45 наступає деменція.
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04.07.2022 21:14 Відповісти
Україні потрібен Порох в порохівниці,
а не ваЗЕлін у сідницях

ми сдаємо нашу територію !!!!!!!!!!
так, ми досі відступаємо і де зупинимо кацапів і чи взагалі зупинимо - не відомо !
а це мудило замість виробництва снарядів, яких катастрофічно не вистачає,
мріє про сміттєпереробні заводи

він або повний ідіот, або свідомо зливає Україну !
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04.07.2022 21:15 Відповісти
отож "мудрий нарід" наголосував "зеленого горя війни і розрухи " на неньку Україну.Замість три роки купляти де тільки можливо зброю для захисту життя українців-"зе" асвальтував дороги.щоб по них скоріше приїхали рашистські вбивці.Замість домовлятися про випуск систем ПВО І ПРО "зе про сміттєзаводи" гешефт жидви на крові українського народу.
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04.07.2022 22:07 Відповісти
Вже сонячну станцію построїли а потім конфіскували. Зеля, невже ти думаєш що там всі ідіоти.
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04.07.2022 21:15 Відповісти
Після асфальту - це саме найнагальніше питання....будинки, школи, дитсадки, лікарні та т.і. відбудовувати - ні....капець його штирить..
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04.07.2022 21:25 Відповісти
А мета така, щоб в Україні не було нічого українського, із заводами по переробці сміття включно. Дуже дієвий метод вироблення в українців комплексу неповноцінності.
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04.07.2022 21:27 Відповісти
Ну бл і пачку од'їв собі. Напевно папаріма із зємлі абєтаваннай посилки з їжею передає голодуючому синочку в якого і 10 хв нема щоб поголитися.
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04.07.2022 21:40 Відповісти
Пропонуємо Швеції будувати в Україні ******* сміттєпереробні заводи

А прем'єр-міністр хай збирає собаче лайно по Банковій...
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04.07.2022 21:41 Відповісти
Пропоную спочатку виграти війну, відвоювати принаймі одне місто, яке було залишено…, для чого розпилюватися?бо судячи українці поки не можуть закріплюватися за міста, не можуть чи не вміють,..а це проблема!!!
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04.07.2022 21:50 Відповісти
зеленский идиот - мусоро-переробныий завод за год не построишь
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04.07.2022 21:52 Відповісти
Тобто в Україні інженерів нема... Так вважає Зеленський?
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04.07.2022 22:01 Відповісти
Краще Швеції передати Зе на переробку, а зі сміттям ми якось сами розберемось
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04.07.2022 22:22 Відповісти
Шведи побудують сміттєпереробні заводи, а двоюрідна тьотя Юзіка візьме й відіжме їх.
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04.07.2022 22:43 Відповісти
Для начала Вова, надо ермаков, подляков, гетьманцевых, аферистовичей и прочих безумных арахамий убрать куда-подальше... А за шведами не заржавеет, - будь спок)
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04.07.2022 22:45 Відповісти
******* - займись срочно обороной Славянска и Крамоторска, а не новым распилом!!!!
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04.07.2022 22:49 Відповісти
Так яка оборона?Це ж не цікаво!!От гроші попиляти на чомусь чи на піанінці пограти оце воно!!))
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04.07.2022 23:42 Відповісти
То тре ісусика до цієї ініцативи підключити, бо Андрій Іванович в тому великий спеціяліст! Куди ж без нього.
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04.07.2022 23:29 Відповісти
Ну тля! Чому мусоропереробний завод? Краще 3D принтер для будівництва житла.
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04.07.2022 23:45 Відповісти
Не инвестируйте,не создавайте рабочие места,не научите нас работать,а приеднайтися и пидтримуйте нас,что означает - дайте бабло и оборудование и отвалите.
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05.07.2022 08:27 Відповісти
 
 