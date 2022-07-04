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Прем'єр Швеції Андерссон здійснила "дуже результативний" візит до Києва, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про президент України повідомив у телеграм-каналі у понеділок.

"Радий зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон! Це її перший візит до Києва і дуже результативний. Дякую за солідарність з українцями та підтримку нашого курсу на повноправне приєднання до ЄС у майбутньому", - написав він.

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Премєр Швеції Андерссон здійснила дуже результативний візит до Києва, - Зеленський 01
Премєр Швеції Андерссон здійснила дуже результативний візит до Києва, - Зеленський 02
Премєр Швеції Андерссон здійснила дуже результативний візит до Києва, - Зеленський 03

Автор: 

візит (1580) Швеція (952) Андерссон Магдалена (8)


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Топ коментарі
+5
Нужны боевые Карлсоны
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04.07.2022 19:51
+5
В Херсоне заблокировали Вайбер и Ютуб. Работает только через ВПН. *****@сы ватные.
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04.07.2022 19:52
+3
Он футбол комментирует или визит премьера?
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04.07.2022 19:46
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Он футбол комментирует или визит премьера?
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04.07.2022 19:46 Відповісти
Ты определитесь - "как ты" или "Вас"
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04.07.2022 20:31 Відповісти
Про шашлики розказує.
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04.07.2022 19:49 Відповісти
В Херсоне заблокировали Вайбер и Ютуб. Работает только через ВПН. *****@сы ватные.
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04.07.2022 19:52 Відповісти
Надеюсь что это не просто сказочница...
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04.07.2022 19:49 Відповісти
Нужны боевые Карлсоны
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04.07.2022 19:51 Відповісти
Вишиванка стильна, багато спільного в наших культурах!
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04.07.2022 19:58 Відповісти
Слава Богу хоть не в трусах встретил. Ну е-мае, есть же протокол!
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04.07.2022 20:03 Відповісти
Звісно результативний візит! Вони в НАТО, а ми ..... гарантії безпеки від сина агента ГРУ Дермака.
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04.07.2022 20:14 Відповісти
 
 