Прем'єр Швеції Андерссон здійснила "дуже результативний" візит до Києва, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про президент України повідомив у телеграм-каналі у понеділок.
"Радий зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон! Це її перший візит до Києва і дуже результативний. Дякую за солідарність з українцями та підтримку нашого курсу на повноправне приєднання до ЄС у майбутньому", - написав він.
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