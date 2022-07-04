Прем'єр Швеції Андерссон здійснила "дуже результативний" візит до Києва, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про президент України повідомив у телеграм-каналі у понеділок.

"Радий зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон! Це її перший візит до Києва і дуже результативний. Дякую за солідарність з українцями та підтримку нашого курсу на повноправне приєднання до ЄС у майбутньому", - написав він.

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