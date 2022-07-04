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Премьер Швеции Андерссон совершила "очень результативный" визит в Киев, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о президенте Украины сообщил в телеграм-канале в понедельник.

"Рад встрече с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон! Это ее первый визит в Киев и очень результативный. Спасибо за солидарность с украинцами и поддержку нашего курса на полноправное присоединение к ЕС в будущем", - написал он.

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Премьер Швеции Андерссон совершила очень результативный визит в Киев, - Зеленский 01
Премьер Швеции Андерссон совершила очень результативный визит в Киев, - Зеленский 02
Премьер Швеции Андерссон совершила очень результативный визит в Киев, - Зеленский 03

визит (3077) Швеция (1000) Андерссон Магдалена (8)


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Топ комментарии
+5
Нужны боевые Карлсоны
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04.07.2022 19:51
+5
В Херсоне заблокировали Вайбер и Ютуб. Работает только через ВПН. *****@сы ватные.
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04.07.2022 19:52
+3
Он футбол комментирует или визит премьера?
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04.07.2022 19:46
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Он футбол комментирует или визит премьера?
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04.07.2022 19:46 Ответить
Ты определитесь - "как ты" или "Вас"
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04.07.2022 20:31 Ответить
Про шашлики розказує.
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04.07.2022 19:49 Ответить
В Херсоне заблокировали Вайбер и Ютуб. Работает только через ВПН. *****@сы ватные.
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04.07.2022 19:52 Ответить
Надеюсь что это не просто сказочница...
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04.07.2022 19:49 Ответить
Нужны боевые Карлсоны
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04.07.2022 19:51 Ответить
Вишиванка стильна, багато спільного в наших культурах!
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04.07.2022 19:58 Ответить
Слава Богу хоть не в трусах встретил. Ну е-мае, есть же протокол!
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04.07.2022 20:03 Ответить
Звісно результативний візит! Вони в НАТО, а ми ..... гарантії безпеки від сина агента ГРУ Дермака.
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04.07.2022 20:14 Ответить
 
 