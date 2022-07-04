Премьер Швеции Андерссон совершила "очень результативный" визит в Киев, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о президенте Украины сообщил в телеграм-канале в понедельник.
"Рад встрече с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон! Это ее первый визит в Киев и очень результативный. Спасибо за солидарность с украинцами и поддержку нашего курса на полноправное присоединение к ЕС в будущем", - написал он.
Топ комментарии
+5 Elena Volhova
показать весь комментарий04.07.2022 19:51
+5 Skifik z pivdnya
показать весь комментарий04.07.2022 19:52
+3 Олег Кущ #490032
показать весь комментарий04.07.2022 19:46
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Олег Кущ #490032
показать весь комментарий04.07.2022 19:46 Ответить Мне нравится 3
✘
Олег Кущ #490032
показать весь комментарий04.07.2022 20:31 Ответить Мне нравится 0
Игорь Матвеев #395524
показать весь комментарий04.07.2022 19:49 Ответить Мне нравится 0
Skifik z pivdnya
показать весь комментарий04.07.2022 19:52 Ответить Мне нравится 5
✘
Семён Семёныч #168778
показать весь комментарий04.07.2022 19:49 Ответить Мне нравится 1
Elena Volhova
показать весь комментарий04.07.2022 19:51 Ответить Мне нравится 5
Aenton Batman
показать весь комментарий04.07.2022 19:58 Ответить Мне нравится 3
Сергей Гусаченко #510887
показать весь комментарий04.07.2022 20:03 Ответить Мне нравится 0
✘
✘
✘
Ap Kats
показать весь комментарий04.07.2022 20:14 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль