Премьер Швеции Андерссон совершила "очень результативный" визит в Киев, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о президенте Украины сообщил в телеграм-канале в понедельник.

"Рад встрече с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон! Это ее первый визит в Киев и очень результативный. Спасибо за солидарность с украинцами и поддержку нашего курса на полноправное присоединение к ЕС в будущем", - написал он.

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