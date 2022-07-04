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Новости Война
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Великобритания вводит дополнительные санкции против режима Лукашенко: запретит продажу Беларуси товаров нефтепереработки и предметов роскоши

лукашенко

Великобритания со вторника вводит дополнительные санкции против режима Александра Лукашенко из-за поддержки им российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба британского Министерства иностранных дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Новые санкции предусматривают запрет на экспорт товаров нефтепереработки, компонентов передовых технологий (например, используемых в квантовых компьютерах) и предметов роскоши – например, произведений британских художников и дизайнерских сумок.

Также Великобритания запрещает импорт белорусских железа и стали и ограничивает доступ белорусского режима в британский финансовый сектор, а именно запретит ряду белорусских компаний торговать ценными бумагами на Лондонской бирже.

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"Белорусский режим активно способствовал вторжению Путина, позволяя России использовать свою территорию, чтобы зажать Украину, запуская войска и ракеты со своей границы и позволяя летать  российским самолетам через их воздушное пространство. Лукашенко также открыто поддержал нарратив Кремля, утверждая, что Киев "провоцирует Россию", чтобы оправдать кровавое вторжение Путина", – отмечают в британском МИД.

Новые санкции охватят торговлю товарами на около 60 миллионов фунтов стерлингов.

"Сегодняшние мероприятия основываются на широкомасштабных мероприятиях, которые правительство Великобритании ввело в отношении Беларуси, в частности 35-процентное повышение пошлин на ряд товаров, произведенных в Беларуси, и санкции против президента Лукашенко и высокопоставленных должностных лиц правительства за неоднократные нарушения прав человека и подрыв демократии", – говорится в сообщении.

Автор: 

Беларусь (7889) Великобритания (4945) санкции (11276)


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Топ комментарии
+10
А вусатий фюрер так хотів на білоруських креветках підзаробити. Не фартонуло.

Цікаво коли бубочка розродиться на санкції до білої орди. Бо веде себе як типовий жид. По всій Європі бідкається про санкції а сам вводить їх тільки після копняка від поважних людей. Типове чмо. Сто відсотків би торгував зараз з вусатим як би міг.
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04.07.2022 22:10
+8
Бритам-черговий респект.Боже бережи королеву...
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04.07.2022 22:13
+6
Предмети розкоші? Тєряюсь в догадках. Картоха Фаберже?
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04.07.2022 22:09
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Чекаєм на словесну поносну відповідь.
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04.07.2022 22:07 Ответить
Предмети розкоші? Тєряюсь в догадках. Картоха Фаберже?
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04.07.2022 22:09 Ответить
Голландский сыр например )))
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05.07.2022 10:06 Ответить
А вусатий фюрер так хотів на білоруських креветках підзаробити. Не фартонуло.

Цікаво коли бубочка розродиться на санкції до білої орди. Бо веде себе як типовий жид. По всій Європі бідкається про санкції а сам вводить їх тільки після копняка від поважних людей. Типове чмо. Сто відсотків би торгував зараз з вусатим як би міг.
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04.07.2022 22:10 Ответить
Бритам-черговий респект.Боже бережи королеву...
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04.07.2022 22:13 Ответить
бульбозавр мовчить наче бульби в ротяку напхав...
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04.07.2022 22:15 Ответить
Зачекайте трохи. На Ла Манші не зупиниться. Скаже, що і Лондон треба брати.
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05.07.2022 08:04 Ответить
Беларусское топливо щелбаном направляют в Украину.
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04.07.2022 22:26 Ответить
АС8(автол), нєт аналогов в Мірє. Клин, при шв. вище 70км/год, гарантований
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04.07.2022 22:46 Ответить
Вот черт! Поздравление США с днём независимости не помогло
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04.07.2022 23:37 Ответить
Беларусь сама одна большая НПЗ. А вот британские художники это проблема.
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05.07.2022 02:42 Ответить
А я шас все вам покажу, я даже карту привез!!!
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05.07.2022 04:56 Ответить
 
 