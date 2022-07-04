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Новости Агрессия России против Украины Война
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Нам нужно переломить оккупантов, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "переломить оккупантов".

"Ситуация на передовой за сутки не претерпела существенных изменений. Враг продолжает терроризировать приграничные районы Сумской области, город Харьков и районы области, Донетчину", - сказал он в видеообращении в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Украины отвечают, давят и изо дня в день уничтожают наступательный потенциал оккупантов. Нам нужно переломить их. Это трудная задача, это требует времени и сверхчеловеческих усилий. Но у нас нет альтернативы – это о нашей независимости, о нашем будущем, о судьбе всего украинского народа", - сказал он.

Смотрите также: Восстановление Украины - это то, что нужно делать прямо сейчас, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

агрессия (1704) Зеленский Владимир (20290)


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Топ комментарии
+50
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04.07.2022 22:49
+31
Просрав ти хлопче підготовку до війни. Тому і розбита країна, і стільки жертв. Хочеш переламати бери Квартальних морд і на передову. І Беню з собою прихвати, який тебе поставив.
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04.07.2022 22:55
+21
Ти чмо зелене в "нам" не вписується.
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04.07.2022 22:51
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04.07.2022 22:49 Ответить


цей вечєрній мудозвон вже дістав
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04.07.2022 23:14 Ответить
Знову десять висерів за добу від цього недоумка....Це вже якась подобова система... рівно десять....
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05.07.2022 00:00 Ответить
"Ворог продовжує тероризувати прикордонні райони Сумської області, місто Харків та райони області, Донбас"---пане президенте, ворог ПРОДОВЖУЄ ЗАХОПЛЮВАТИ ВСЕ НОВІ І НОВІ МІСТА І ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (раптом Ви цього факту "випадково" не побачили), а все що Ви побачили і про що сказали-- на другому місці.
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05.07.2022 02:20 Ответить
Хто автор ? Нехай більше пише подібних віршів будь ласка
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05.07.2022 04:22 Ответить
Президент у нас хороший
Президент у нас один.
Соберемся всей страною
И пи***ды ему дадим.
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05.07.2022 06:19 Ответить
тадаммм...

Отец срочника, погибшего на крайсере «Москва», отправляется воевать на стороне Украины.

После смерти сына отец срочника столкнулся со всеми ужасами кремлевской машины. Не сумев добиться ответов от государства и расставшись с женой, которая его бросила после смерти сына, он, скорее всего, принял единственно верное решение: вступить в отряд «Свобода России» и пойти воевать на стороне Украины. https://t.me/charter97_org/77395
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04.07.2022 22:49 Ответить
tak on zhe kak bi za rasejushku.....uzhe ni ? a sho take ?
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04.07.2022 22:53 Ответить
зачем куда-то ехать ... взял пару канистр и пошел жечь все где висит трехцветная тряпка
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04.07.2022 22:54 Ответить
Так ото ж...
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04.07.2022 23:02 Ответить
так это только один раз он сможет сделать, поджог и убили. А воевать может дольше.
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04.07.2022 23:45 Ответить
Цей атєц - залегендована фсбшна мразота. Не більше.
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04.07.2022 22:55 Ответить
Хібанутий якийсь, як всі кацапи...
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04.07.2022 23:01 Ответить
До этого он вроде топил за «специальную военную операцию» и уничтожение Украины. Правда смерть единственного сына и то, как с ним поступило государство могло перевернуть его самосознани
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04.07.2022 23:01 Ответить
Не думаю, это как папочка погорельцев в зимней вишне,типа против власти, а АМО в едро подался
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04.07.2022 23:08 Ответить
А як з ним вчинила його держава? Вона чесно (на диво) сплатила йому гроші за його сина, якого він власноруч пхав на війну з Україною.
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04.07.2022 23:08 Ответить
А жена украла все эти гробовые и сбежала
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04.07.2022 23:17 Ответить
обидней всего, что жена исчо нарожать сможет, а он-нет
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05.07.2022 00:46 Ответить
то він просто обіцяні гроші за труп сина не отримав...синуля не намародерів..корочше, капець мужик в прольоті..
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04.07.2022 23:07 Ответить
Як це не намарадьорив ??? А мушлі з нашого Чорного моря не рахуються ???
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04.07.2022 23:16 Ответить
растил-растил синочка , и никакого дохода,верней доход то есть, но мимо кассьі
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05.07.2022 00:47 Ответить
Это фейк, об это уже пишут.
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04.07.2022 23:33 Ответить
Знову дороги ???
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04.07.2022 22:50 Ответить
а то!
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04.07.2022 23:01 Ответить
побрийся, чмоня
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04.07.2022 22:50 Ответить
А как будет чмоня на идиш?)
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04.07.2022 23:24 Ответить
ламай Вовка ламай их
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04.07.2022 22:51 Ответить
Ти чмо зелене в "нам" не вписується.
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04.07.2022 22:51 Ответить
с ким с тобою
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04.07.2022 22:51 Ответить
Поверни бойових генералів в Генштаб спочатку.
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04.07.2022 22:53 Ответить
Просрав ти хлопче підготовку до війни. Тому і розбита країна, і стільки жертв. Хочеш переламати бери Квартальних морд і на передову. І Беню з собою прихвати, який тебе поставив.
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04.07.2022 22:55 Ответить
Та не дай Бог
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04.07.2022 23:11 Ответить
смело ми в бой пайдем. і ермак на білому коні попереду. а цікаво - у них вже у всіх УБД? чи ше не на часі?
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04.07.2022 22:56 Ответить
Переломи собі вуха,дуже доречно сьогодні,бо вчора, позавчора,на шашликах було не чути..
...Таке,триндіти-непистіти...
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04.07.2022 22:56 Ответить
Предлагаю дешёвую альтернативу ежевечерним гундосам. Сэкономим бюджет вместе:
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04.07.2022 22:59 Ответить
Возле ручек справа окошко , как для индикаторной лампы . Похоже аппарат ламповый .
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05.07.2022 01:11 Ответить
Правильно, это 60-70-е годы.
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05.07.2022 06:38 Ответить
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04.07.2022 22:59 Ответить
Нам треба переламати їх. Гениально. Великий Сунь-Зе приведет нас к Победе!
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04.07.2022 23:02 Ответить
Зеля, не зли народ, укрепляй и вооружай ВСУ. закупай всевозможные "ба-бахи" какие только можно купить, а наши защитники на передке сумеют все это насыпать за шиворот врагу. только так победим.
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04.07.2022 23:04 Ответить
Дермака краще прибери
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04.07.2022 23:08 Ответить
а Вам треба перестати киздіти про закінчення війни до кінця року, мусорні заводи із Швеції та взагалі,

перестати мудозвонити казочки щовечора!

дідусь панас буєв !
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04.07.2022 23:09 Ответить
От мені щось підказує,що "порєшалі всьо".
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04.07.2022 23:13 Ответить
ему уже нечего терять
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04.07.2022 23:48 Ответить
Чекаємо повернення Лисого з Польші і будемо ломати ситуцію
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04.07.2022 23:23 Ответить
Лисий уже все сказав...

https://www.youtube.com/watch?v=01AfyLLWCoM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-TeqEuDcQPW2oGlsUB1eApSSAdbT28xbdmOBBf7QKUx8td_IH16Yx36k
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05.07.2022 03:51 Ответить
Доведено, що окупанти - поліція та суди, що завдали шкоди у вигляді створенні умов для окупації
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04.07.2022 23:23 Ответить
Иди и переламывай ,после всех дров которые ты умник наломал.
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04.07.2022 23:28 Ответить
+100500
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05.07.2022 00:09 Ответить
Нужно попробовать переломить асфальтом
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04.07.2022 23:58 Ответить
Ипануццо вывод! Внесите его в один ряд с Энгельсом, Марксом и с Каутским!
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05.07.2022 00:13 Ответить
Мерзенна пика дегенеативного опариша,зникни,бажано назавжди!
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05.07.2022 00:14 Ответить
А для цього треба було продовжувати готуватись, а не звернути всі програми, та провалювати третій рік постачання Армії. Миротворець-заглядальник в очі ворогу, б...
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05.07.2022 00:36 Ответить
Коррупция , кумовство - сватовство , Марьяны- законодатели и конролеры , лейтенанты вместо генералов , бывшие КГБисты на САМОМ ВЕРХУ , свинарчуки - улыбаются и т.д. ( дальше сплошной МАТ )
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05.07.2022 01:37 Ответить
Найперше - переломи корупцію
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05.07.2022 04:23 Ответить
если Украина в ближайшее время не избавиться от этого малоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата и его Сброда это будет конец....
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05.07.2022 06:20 Ответить
Да , у президента Острая интеллектуальная недостаточность.
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05.07.2022 06:26 Ответить


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Реєстрація: 04.07.2022

Презерватив Подляка, рано ти прокинувся..
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05.07.2022 08:02 Ответить
Та воно то так. Тіко чим ламати. Може новими дорогами?
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05.07.2022 07:48 Ответить
Не треба було артілерію від Чонгара 23.02.22 відводити.
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05.07.2022 08:09 Ответить
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05.07.2022 08:30 Ответить
😂Лз
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05.07.2022 11:23 Ответить
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06.07.2022 16:33 Ответить
Закидай їх відосіками із своєю пикою і гнусавою, тупою балаканино. Вони самі повиздихають на третій день. Ти зелена отрута
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05.07.2022 09:13 Ответить
 
 