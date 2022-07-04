Нам нужно переломить оккупантов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "переломить оккупантов".
"Ситуация на передовой за сутки не претерпела существенных изменений. Враг продолжает терроризировать приграничные районы Сумской области, город Харьков и районы области, Донетчину", - сказал он в видеообращении в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ.
"Вооруженные силы Украины отвечают, давят и изо дня в день уничтожают наступательный потенциал оккупантов. Нам нужно переломить их. Это трудная задача, это требует времени и сверхчеловеческих усилий. Но у нас нет альтернативы – это о нашей независимости, о нашем будущем, о судьбе всего украинского народа", - сказал он.
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цей вечєрній мудозвон вже дістав
Президент у нас один.
Соберемся всей страною
И пи***ды ему дадим.
Отец срочника, погибшего на крайсере «Москва», отправляется воевать на стороне Украины.
После смерти сына отец срочника столкнулся со всеми ужасами кремлевской машины. Не сумев добиться ответов от государства и расставшись с женой, которая его бросила после смерти сына, он, скорее всего, принял единственно верное решение: вступить в отряд «Свобода России» и пойти воевать на стороне Украины. https://t.me/charter97_org/77395
...Таке,триндіти-непистіти...
перестати мудозвонити казочки щовечора!
дідусь панас буєв !
https://www.youtube.com/watch?v=01AfyLLWCoM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-TeqEuDcQPW2oGlsUB1eApSSAdbT28xbdmOBBf7QKUx8td_IH16Yx36k
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Реєстрація: 04.07.2022
Презерватив Подляка, рано ти прокинувся..