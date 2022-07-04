Нам нужно переломить оккупантов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "переломить оккупантов".

"Ситуация на передовой за сутки не претерпела существенных изменений. Враг продолжает терроризировать приграничные районы Сумской области, город Харьков и районы области, Донетчину", - сказал он в видеообращении в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Украины отвечают, давят и изо дня в день уничтожают наступательный потенциал оккупантов. Нам нужно переломить их. Это трудная задача, это требует времени и сверхчеловеческих усилий. Но у нас нет альтернативы – это о нашей независимости, о нашем будущем, о судьбе всего украинского народа", - сказал он.

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