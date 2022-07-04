Восстановление Украины - это то, что нужно делать прямо сейчас, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежевечерним обращением к украинцам 4 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его фейсбуке.

"Восстановление Украины – это не только о том, что должны сделать после нашей победы или в последующие годы, но и то, что нужно делать уже прямо сейчас.

Это не просто восстановление стен, которые у нас были и были разрушены обстрелами. Украина должна стать наиболее свободной, наиболее современной и безопасной страной Европы – во всех смыслах, в том числе и в том, что касается состояния нашей окружающей среды. Уверен, мы это сделаем", - говорится в сообщении.

Читайте: Предлагаем Швеции строить в Украине современные мусороперерабатывающие заводы, - Зеленский