Восстановление Украины - это то, что нужно делать прямо сейчас, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежевечерним обращением к украинцам 4 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его фейсбуке.
"Восстановление Украины – это не только о том, что должны сделать после нашей победы или в последующие годы, но и то, что нужно делать уже прямо сейчас.
Это не просто восстановление стен, которые у нас были и были разрушены обстрелами. Украина должна стать наиболее свободной, наиболее современной и безопасной страной Европы – во всех смыслах, в том числе и в том, что касается состояния нашей окружающей среды. Уверен, мы это сделаем", - говорится в сообщении.
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+41 Ex perd
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+33 Дмитро Черних #470343
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https://mobile.twitter.com/C0TUS/status/1544038579642433536 36 мин
Конференція в Лугано:
- На відновлення України ми готові виділити вам ******** євро!
Зеленський:
- Мені?
- Ні, не вам, - Україні!
- ...Нєт, ну, знаєтє, так нє пойдьот!
Сколько состояний сделано на этом с 14 го...
И главное - после бомбёжки - концы в воду...
Чи вже домовились десь посередині, пане Зе?
Битум Асфальт Щебень Гешефт
чмомя, ты вокруг Славянска, к примеру, не хочешь что-то из бетона построить?
«зокрема і в тому, що стосується стану нашого довкілля. Впевнений, ми це зробимо». Все ж програма мільярд дерев залишається! Аж на душі відлягло!
Ось така фігня, малята!
НЕСИЛА БІДНИМ ЖИТИ БЕЗ РОЗПІЛУ БЮДЖЕТУ.
Ломка от недокрадіння
речепишущих, иногда с противоположными взглядами, то трудно понять и связать воедино смысл.
Война ничего не изменила в их головах, поскольку там нечего менять. Бабло...
Надо поторопится и успеть без контроля со стороны доноров! Представляете, какая лафа светит!!
А хлопцы наши должны гибнуть, в то время как их мордовороты по ресторанам гуляют, в Киеве
например. Это называетя военное положение! Жизнь для зелЁных клопов не изменилась, стала
только насыщенее! Нелигитимный ОП обзавёлся сотней речеписателей, а в Раде сколько кнопко-
давителей и всёодобрятелей. И все на нехилых окладах! Они же сами даже не мыслят, эти
Государственные мыслители, за них всё решает даже не должность президента, а руководитель
нелигитимного офиса президента товарищ Ермак. Зачем они все? Эти оклады да в помощь Армии!
Никто из них ничего из своего толстого кошелька не помог Армии, только волонтёры и народ за свои кровные! Это клопы народа, а не слуги народа! НЕНАВИЖУ!
https://www.youtube.com/watch?v=cYce4naiTzs