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Восстановление Украины - это то, что нужно делать прямо сейчас, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежевечерним обращением к украинцам 4 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его фейсбуке.

"Восстановление Украины – это не только о том, что должны сделать после нашей победы или в последующие годы, но и то, что нужно делать уже прямо сейчас.

Это не просто восстановление стен, которые у нас были и были разрушены обстрелами. Украина должна стать наиболее свободной, наиболее современной и безопасной страной Европы – во всех смыслах, в том числе и в том, что касается состояния нашей окружающей среды. Уверен, мы это сделаем", - говорится в сообщении.

Читайте: Предлагаем Швеции строить в Украине современные мусороперерабатывающие заводы, - Зеленский

Зеленский Владимир (20362) восстановление (210)


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Топ комментарии
+41
Може для початку виробництво ракет відновити після прибуття західного ППО?
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04.07.2022 22:25
+37
Відбудовувати прямо зарза щоб кацапи знову прийшли та зруйнували ?Для початку треба перемогти, а потім відбудовувати

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04.07.2022 22:25
+33
"Велика відбудова" розпочинається ,"грузите асфальт бочками,командовать парадом буду я!"-Генітальніший!!!)))
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04.07.2022 22:33
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Правила форума Совет форумчан
Прямо зараз потрібно брирати дермака
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04.07.2022 22:23 Ответить
прямо зараз? зеленский - так бери лопату в руки и вiдбудовуй зеленый балабол или свои деньги из офшроров вложи хоть в какой нибудь скворешник для переселенцев
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04.07.2022 22:36 Ответить
Яка відбудова. коли йде війна? Шось відбудоване може бути миттєво зруйноване. Якщо для розпилу. то так-треба негайно розпочинати. Війна усе зпише.
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04.07.2022 22:52 Ответить
давай!больше дорог!
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04.07.2022 22:24 Ответить
"Велика відбудова" розпочинається ,"грузите асфальт бочками,командовать парадом буду я!"-Генітальніший!!!)))
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04.07.2022 22:33 Ответить
Gheorghe Bandu @C0TUS

https://mobile.twitter.com/C0TUS/status/1544038579642433536 36 мин

Конференція в Лугано:
- На відновлення України ми готові виділити вам ******** євро!
Зеленський:
- Мені?
- Ні, не вам, - Україні!
- ...Нєт, ну, знаєтє, так нє пойдьот!
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04.07.2022 23:00 Ответить
Може для початку виробництво ракет відновити після прибуття західного ППО?
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04.07.2022 22:25 Ответить
До нього бл.не доходе, воно ж нічого без бумажки неможе нічого путнього сказати
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04.07.2022 22:31 Ответить
Саме такі в кремлівському сценарїї ракетні програми не вказані!!))
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04.07.2022 22:36 Ответить
А що вкрасти на тих ваших ракетах? З чого бєня харчуватися буде? Та ще й путін буде невдоволений! Ні-ні, ніяких ракет!! Давайте краще дороги, а?..
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05.07.2022 06:34 Ответить
Відбудовувати прямо зарза щоб кацапи знову прийшли та зруйнували ?Для початку треба перемогти, а потім відбудовувати

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04.07.2022 22:25 Ответить
как то текст по дибильному написан @
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04.07.2022 22:27 Ответить
Блін, яке ж воно тупе!
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04.07.2022 22:27 Ответить
Не.... Ну опять присосаться к охрененной кормушке - "ремонт во время войны" - это совсем не тупо....
Сколько состояний сделано на этом с 14 го...
И главное - после бомбёжки - концы в воду...
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05.07.2022 01:42 Ответить
Давай! Беня скучив вже за великим крадівництвом....
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04.07.2022 22:27 Ответить
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04.07.2022 22:45 Ответить
Ігор Валерійович поганому не навчить, він знає як брити зестадо.
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04.07.2022 23:06 Ответить
Що за теза така. З якого дідька, коли летять ракети треба щось будувати?
Чи вже домовились десь посередині, пане Зе?
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04.07.2022 22:27 Ответить
І як прямо зараз відбудовувати Маріуполь?
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04.07.2022 22:27 Ответить
ні..прям зараз - сміттєпереробні, потім дороги..потім, мабудь, якщо щось залишеться, на відбудову Маріуполя..як ніколи, прислів'я про дурнів та дороги у нас актуальне..
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04.07.2022 22:52 Ответить
Ну как-же без любимого принципа жизни

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04.07.2022 22:28 Ответить
Оце тормоз, яка може бути відбудова, коли все то що ти відбудуєш сьогодні, завтра може бути знищено, спочатку повернення територій, захист-безпека від обстрілів, а лиш опісля відбудова.
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04.07.2022 22:28 Ответить
Ні, Володя, це зроблять українці з іншим Президентом, а ти зі своїм оточенням підете вчити історію і мову. Бо як керувати і розтягувати казну через "велике крадівництво", то там Юзіки, коломойські,фірташи,арахамії, єрмаки, татарови і їх друзі, а як захищати Україну, тот там "бариги" і прості сільські і міські пацани. "Нормальні" то відкосять по чотири рази, то змотаються в Польщу, а то може поцілити снайпер, або перейти на бік ворога, на крайній випадок сховатися в бункері.
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04.07.2022 22:28 Ответить
Це називається - пиляти. гроші. Як і що потрібно будувати, якщо взавтра прилетить?
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04.07.2022 22:29 Ответить
Бл... Здали Лисичанськ, взагалі усю Луганську область, а воно про відбудову України товче. Та так скоро не буде що відбудовувати.
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04.07.2022 22:29 Ответить
Саме для цього ви ЗБІЛЬШИЛИ ПОДАТКИ?!!
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04.07.2022 22:29 Ответить
Битум Асфальт Щебень Цемент
Битум Асфальт Щебень Гешефт

чмомя, ты вокруг Славянска, к примеру, не хочешь что-то из бетона построить?
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04.07.2022 22:29 Ответить
Ще надіється паскуда ,що щось вкрасти зможуть ,утирки.Амери вже убеспечили контролем за свої гроші, осталось ще європейці.І буде утирок чмокати у каломия в два рази частіше.
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04.07.2022 22:29 Ответить
Самые "пострадавшие" поехали бабло делить ..
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04.07.2022 22:30 Ответить
Можливо послати ще з міст Севєродонецька чи Лісічанська? Та ні шановний пане, краще хай їдуть ці, а не вілкули чи труханови. Ці міста сьогодні прийняли найбільшу кількість внутрішніх переселенців, а їх бюджети не гумові.
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04.07.2022 22:37 Ответить
Узгодили відкати?
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04.07.2022 22:42 Ответить
Приняли це як.Чім чі міста со своєго бюджета допомогают біженцям.Щось я крім двух тисяч з бюджета держави ніякої допомоги не бачу.Зато ціни на аренду житла,в самому патриотичному місті,у Львові піднялись в три рази.
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05.07.2022 01:11 Ответить
https://twitter.com/hashtag/Z%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Zеленський у Лугано фактично відмовив європейцям у контролі за грошима які вони будуть виділяти на відновлення України. Сказав що сам хоче контролювати.
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04.07.2022 22:31 Ответить
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04.07.2022 22:56 Ответить
Чергова казочка на ніч від діда Вови.
«зокрема і в тому, що стосується стану нашого довкілля. Впевнений, ми це зробимо». Все ж програма мільярд дерев залишається! Аж на душі відлягло!
Ось така фігня, малята!
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04.07.2022 22:32 Ответить
угу ... особенно актуальна экологическая проблема с танками Т-72 ... они как-то не славятся низкими выбросами
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04.07.2022 22:47 Ответить
"щё вiльною". Ежедневно территории сдаются, а в нього вiдбудова.
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04.07.2022 22:32 Ответить
На дороги уже выделили 6 млрд грн.Наверное сюда входят и Донецкая обл. и Луганская и Херсонская.Они точно конченные или живут в своём придуманном мире.
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04.07.2022 22:32 Ответить
Ні..за ті лярди зараз і відзвітують, як за дороги на окупованих територіях..
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04.07.2022 22:59 Ответить
****, корабль тонет, насосы не справляются, а этот кричит "Давайте мачту красить!"
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04.07.2022 22:33 Ответить
👍🚢
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05.07.2022 01:32 Ответить
Хто тобі копійку дасть без НАБу та Сапу та нормального ПРо
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04.07.2022 22:34 Ответить
Да ***. Срочно нужно строить дороги и мосты прямо перед наступающими войсками орков. Чтобы они танки не поламали и видели куда едут
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04.07.2022 22:35 Ответить
Господа, все проще. Зибилье Украину продало еще в Омане, теперь задача выйти на намеченные там рубежи.
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04.07.2022 22:37 Ответить
Війну для початку треба закінчити.
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04.07.2022 22:38 Ответить
Він вже давно її закінчив у своїй порожній макітрі.
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04.07.2022 22:41 Ответить
завітє вовє доктора.
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04.07.2022 22:38 Ответить
Відбудова України - це те, що треба робити прямо зараз, - Зеленський Джерело:
НЕСИЛА БІДНИМ ЖИТИ БЕЗ РОЗПІЛУ БЮДЖЕТУ.
Ломка от недокрадіння
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04.07.2022 22:39 Ответить
так бы про оборону говорил, с 2019 начиная...
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04.07.2022 22:39 Ответить
Каломийські ручки так і чешуться до нового великогот радівництва.
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04.07.2022 22:40 Ответить
Вова яка нафіг відбудова, ти бачиш уже можеш зекономити Маріуполь, Сєверодонецьк, Лисичанськ, Херсон, Мелітополь... вже їх не треба відбудовувати в них все добре відбудували уже ... лошара ти тупорила... ти спочатку їх поверни, а потім розказуй про відбудову...
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04.07.2022 22:40 Ответить
Ну как с таким ******** можно выиграть войну , опять начинается асфальт и дороги
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04.07.2022 22:41 Ответить
Саме прикро що це чмо і досі має підтримку у наріду.
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04.07.2022 22:43 Ответить
у психлікарнях??
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04.07.2022 23:01 Ответить
Значить ми живемо в великому дурдомі під назвою Україна. Рейтинги у Вови зе покручє Вови пу.
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04.07.2022 23:17 Ответить
Йди у відставку піаніст хрінов.
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04.07.2022 22:47 Ответить
Огласіть будь ласка весь список, бо щось не дуже зрозуміло про що йде мова, відремонтуємо дитячий садок, так туди може прилетіти ракета... і так далі. Щодо безпеки дуже велика незрозумілість, енергоносіів недостатньо, да і посуха в країні, хто цього ще не замітив... Але головне безпека, бо все інше не має ніякого сенсу.
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04.07.2022 22:49 Ответить
Від його безглуздих щоденних висловів вже бісить
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04.07.2022 22:50 Ответить
похоже, Зеленский продолжает гнуть ту же линию - спустить деньги куда угодно, но только не давать их украинской армии. это уже настолько смердит предательством, аж до рези в глазах.
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04.07.2022 22:53 Ответить
Говорящая голова президента озвучивает все мысли своего офиса , а, поскольку в офисе много
речепишущих, иногда с противоположными взглядами, то трудно понять и связать воедино смысл.
Война ничего не изменила в их головах, поскольку там нечего менять. Бабло...
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04.07.2022 22:56 Ответить
Ага , надо строить , а координаты сразу в рашку сбрасывать , что бы они ракеты наводили! Маразм? Дебилизм?Нет! Просто Зеленскому бабла очень хочется , а велике крадiвництво накрылось , вот и ищет пути! Бл***! Сколько можно людям в глаза брехать!
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04.07.2022 23:10 Ответить
Прям зараз давай асфальт катать почнемо знов ***
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04.07.2022 23:10 Ответить
Відбудова може бути тільки після перемоги України у війні
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04.07.2022 23:15 Ответить
Щось це дійсно якось неадекватно звучить.Яка відбудова?Щоб знов розвалили?Тут кожна копійчина в оборону повинна направлятись!!!Китайці як казали во 60х.Ми краще без штанів будемо ходити але з ядерною зброєю.Бо як програти війну не буде ні зброї,ні відбудови,ні навіть штанів.....
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04.07.2022 23:31 Ответить
Ще не перемогли у війні з Кацапією, а вона вже по боку, і йде запекла боротьба за місця на потоках бабла на відбудову. Схематозники, бл...
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05.07.2022 00:38 Ответить
Бронежилети закупи для армії.Скільки волонтери можуть виручати владу крадіїв?
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05.07.2022 00:52 Ответить
це тому воно не пускає Атрошенка за кордон, куди його запрошують партнери саме для обговорення кроків віжбудови? За корито переживаєш, клоун?
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05.07.2022 01:04 Ответить
А куратор великого крадівництва Кірюша Тимошкін готовий до нового етапу стрижки? Чи він як піонер - всєгда готов?
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05.07.2022 06:58 Ответить
Шановні співвітчизники! Я-мешканка Чернігова. Надаю Вам точну інформацію, що для відновлення Чернігова кабміном було виділено всього лише 100млн.грн, при тому як 18км обїздної дороги біля Києва збирались побудувати за 5,6млрд грн (311млн за кілометр), а на функціонуванні російськомовного проекту "ФРІДОМ" на недержавному(!) каналі УКРАЇНА 24 кабміном було виділено 5 чи 7 травня 165млн.грн. До всього цього у Чернігові зараз немає ПІСКУ(!!!), бо знову як і в попередньому році працівники МВС блокують його доставку зі Славутича під виглядом ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ! З чого та чим відбудовувати??? Що за закон не дозволяє людям жити, працювати та відновлювати Чернігів та свої оселі??? У нас влада хоче побудувати КАЦАПСТАН в Україні, а не людям домівки. Тварини зелені.
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05.07.2022 07:42 Ответить
Навязчивая идея великого крадивництва не дает покоя . Просто с маниакальной настойчивостью хочется осваивать бабло.
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05.07.2022 07:52 Ответить
Треба робити прямо зараз- НЕБО ЗАКРИВАТИ.
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05.07.2022 07:55 Ответить
ось голона причина,чому зеля не втік...з України--"велике крадівництво"ще ніхто не закінчив
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05.07.2022 08:08 Ответить
в першу сергу-ОБОРОНКА..І ЩЕ РАЗ ОБОРОНКА...а потім щось і будувати..років через.3..щоб свинособаки обсикались..навіть з погляду на нашу УКРАЇНУ...народ наш потерить ці роки без будіництва..безпека перш за все..
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05.07.2022 08:12 Ответить
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05.07.2022 09:35 Ответить
Им, кровососам, не Украина нужна как страна, как Родина, а бабло, и побыстрее и побольше, так как их много, присосавшихся клопов, а на второй срок (лучше,чтоб тюремный) могут и не выбрать.
Надо поторопится и успеть без контроля со стороны доноров! Представляете, какая лафа светит!!
А хлопцы наши должны гибнуть, в то время как их мордовороты по ресторанам гуляют, в Киеве
например. Это называетя военное положение! Жизнь для зелЁных клопов не изменилась, стала
только насыщенее! Нелигитимный ОП обзавёлся сотней речеписателей, а в Раде сколько кнопко-
давителей и всёодобрятелей. И все на нехилых окладах! Они же сами даже не мыслят, эти
Государственные мыслители, за них всё решает даже не должность президента, а руководитель
нелигитимного офиса президента товарищ Ермак. Зачем они все? Эти оклады да в помощь Армии!
Никто из них ничего из своего толстого кошелька не помог Армии, только волонтёры и народ за свои кровные! Это клопы народа, а не слуги народа! НЕНАВИЖУ!
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05.07.2022 10:48 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
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05.07.2022 12:31 Ответить
Перед тим, як відновлювати Україну, треба розібратися зі зрадниками і розкрадачами. У першу чергу - з Бєнєюколомойським і його клоуном, а також зі злодійським офісним планктоном Зєліної ОПи і московською агентурою, яку він пригрів біля себе. І ні в якому разі не допускати цю злодійську шушару до коштів, виділених на відбудову. І розвісити цей звіринець по стовбах. Бажано за те місце, яким на піаніно грав.
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05.07.2022 17:21 Ответить
ага, зробимо їх разом. Знову.
https://www.youtube.com/watch?v=cYce4naiTzs
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05.07.2022 18:57 Ответить
 
 