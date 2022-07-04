Відбудова України - це те, що треба робити прямо зараз, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним щовечірнім зверненням до українців 4 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його фейсбуці.

"Відбудова України – це не тільки про те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки, а й те, що потрібно робити вже просто зараз.

Це не просто відновлення стін, які в нас були і які були зруйновані обстрілами. Україна має стати найбільш вільною, найбільш сучасною і найбільш безпечною країною Європи – в усіх сенсах, зокрема і в тому, що стосується стану нашого довкілля. Впевнений, ми це зробимо", - зазначється у повідомленні.

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