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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Нам треба переламати окупантів, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність "переламати окупантів".

"Ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує тероризувати прикордонні райони Сумської області, місто Харків та райони області, Донбас", - сказав він у відеозверненні у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні сили України відповідають, тиснуть і день у день знищують наступальний потенціал окупантів. Нам треба переламати їх. Це важке завдання, це потребує часу та надлюдських зусиль. Але ми не маємо альтернативи – це про нашу незалежність, про наше майбутнє, про долю всього українського народу", - сказав він.

Також дивіться: Відбудова України - це те, що треба робити прямо зараз, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

агресія (1194) Зеленський (23642)


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Топ коментарі
+50
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04.07.2022 22:49
+31
Просрав ти хлопче підготовку до війни. Тому і розбита країна, і стільки жертв. Хочеш переламати бери Квартальних морд і на передову. І Беню з собою прихвати, який тебе поставив.
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04.07.2022 22:55
+21
Ти чмо зелене в "нам" не вписується.
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04.07.2022 22:51
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04.07.2022 22:49 Відповісти


цей вечєрній мудозвон вже дістав
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04.07.2022 23:14 Відповісти
Знову десять висерів за добу від цього недоумка....Це вже якась подобова система... рівно десять....
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05.07.2022 00:00 Відповісти
"Ворог продовжує тероризувати прикордонні райони Сумської області, місто Харків та райони області, Донбас"---пане президенте, ворог ПРОДОВЖУЄ ЗАХОПЛЮВАТИ ВСЕ НОВІ І НОВІ МІСТА І ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (раптом Ви цього факту "випадково" не побачили), а все що Ви побачили і про що сказали-- на другому місці.
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05.07.2022 02:20 Відповісти
Хто автор ? Нехай більше пише подібних віршів будь ласка
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05.07.2022 04:22 Відповісти
Президент у нас хороший
Президент у нас один.
Соберемся всей страною
И пи***ды ему дадим.
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05.07.2022 06:19 Відповісти
тадаммм...

Отец срочника, погибшего на крайсере «Москва», отправляется воевать на стороне Украины.

После смерти сына отец срочника столкнулся со всеми ужасами кремлевской машины. Не сумев добиться ответов от государства и расставшись с женой, которая его бросила после смерти сына, он, скорее всего, принял единственно верное решение: вступить в отряд «Свобода России» и пойти воевать на стороне Украины. https://t.me/charter97_org/77395
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04.07.2022 22:49 Відповісти
tak on zhe kak bi za rasejushku.....uzhe ni ? a sho take ?
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04.07.2022 22:53 Відповісти
зачем куда-то ехать ... взял пару канистр и пошел жечь все где висит трехцветная тряпка
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04.07.2022 22:54 Відповісти
Так ото ж...
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04.07.2022 23:02 Відповісти
так это только один раз он сможет сделать, поджог и убили. А воевать может дольше.
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04.07.2022 23:45 Відповісти
Цей атєц - залегендована фсбшна мразота. Не більше.
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04.07.2022 22:55 Відповісти
Хібанутий якийсь, як всі кацапи...
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04.07.2022 23:01 Відповісти
До этого он вроде топил за «специальную военную операцию» и уничтожение Украины. Правда смерть единственного сына и то, как с ним поступило государство могло перевернуть его самосознани
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04.07.2022 23:01 Відповісти
Не думаю, это как папочка погорельцев в зимней вишне,типа против власти, а АМО в едро подался
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04.07.2022 23:08 Відповісти
А як з ним вчинила його держава? Вона чесно (на диво) сплатила йому гроші за його сина, якого він власноруч пхав на війну з Україною.
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04.07.2022 23:08 Відповісти
А жена украла все эти гробовые и сбежала
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04.07.2022 23:17 Відповісти
обидней всего, что жена исчо нарожать сможет, а он-нет
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05.07.2022 00:46 Відповісти
то він просто обіцяні гроші за труп сина не отримав...синуля не намародерів..корочше, капець мужик в прольоті..
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04.07.2022 23:07 Відповісти
Як це не намарадьорив ??? А мушлі з нашого Чорного моря не рахуються ???
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04.07.2022 23:16 Відповісти
растил-растил синочка , и никакого дохода,верней доход то есть, но мимо кассьі
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05.07.2022 00:47 Відповісти
Это фейк, об это уже пишут.
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04.07.2022 23:33 Відповісти
Знову дороги ???
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04.07.2022 22:50 Відповісти
а то!
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04.07.2022 23:01 Відповісти
побрийся, чмоня
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04.07.2022 22:50 Відповісти
А как будет чмоня на идиш?)
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04.07.2022 23:24 Відповісти
ламай Вовка ламай их
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04.07.2022 22:51 Відповісти
Ти чмо зелене в "нам" не вписується.
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04.07.2022 22:51 Відповісти
с ким с тобою
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04.07.2022 22:51 Відповісти
Поверни бойових генералів в Генштаб спочатку.
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04.07.2022 22:53 Відповісти
Просрав ти хлопче підготовку до війни. Тому і розбита країна, і стільки жертв. Хочеш переламати бери Квартальних морд і на передову. І Беню з собою прихвати, який тебе поставив.
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04.07.2022 22:55 Відповісти
Та не дай Бог
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04.07.2022 23:11 Відповісти
смело ми в бой пайдем. і ермак на білому коні попереду. а цікаво - у них вже у всіх УБД? чи ше не на часі?
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04.07.2022 22:56 Відповісти
Переломи собі вуха,дуже доречно сьогодні,бо вчора, позавчора,на шашликах було не чути..
...Таке,триндіти-непистіти...
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04.07.2022 22:56 Відповісти
Предлагаю дешёвую альтернативу ежевечерним гундосам. Сэкономим бюджет вместе:
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04.07.2022 22:59 Відповісти
Возле ручек справа окошко , как для индикаторной лампы . Похоже аппарат ламповый .
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05.07.2022 01:11 Відповісти
Правильно, это 60-70-е годы.
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05.07.2022 06:38 Відповісти
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04.07.2022 22:59 Відповісти
Нам треба переламати їх. Гениально. Великий Сунь-Зе приведет нас к Победе!
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04.07.2022 23:02 Відповісти
Зеля, не зли народ, укрепляй и вооружай ВСУ. закупай всевозможные "ба-бахи" какие только можно купить, а наши защитники на передке сумеют все это насыпать за шиворот врагу. только так победим.
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04.07.2022 23:04 Відповісти
Дермака краще прибери
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04.07.2022 23:08 Відповісти
а Вам треба перестати киздіти про закінчення війни до кінця року, мусорні заводи із Швеції та взагалі,

перестати мудозвонити казочки щовечора!

дідусь панас буєв !
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04.07.2022 23:09 Відповісти
От мені щось підказує,що "порєшалі всьо".
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04.07.2022 23:13 Відповісти
ему уже нечего терять
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04.07.2022 23:48 Відповісти
Чекаємо повернення Лисого з Польші і будемо ломати ситуцію
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04.07.2022 23:23 Відповісти
Лисий уже все сказав...

https://www.youtube.com/watch?v=01AfyLLWCoM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-TeqEuDcQPW2oGlsUB1eApSSAdbT28xbdmOBBf7QKUx8td_IH16Yx36k
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05.07.2022 03:51 Відповісти
Доведено, що окупанти - поліція та суди, що завдали шкоди у вигляді створенні умов для окупації
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04.07.2022 23:23 Відповісти
Иди и переламывай ,после всех дров которые ты умник наломал.
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04.07.2022 23:28 Відповісти
+100500
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05.07.2022 00:09 Відповісти
Нужно попробовать переломить асфальтом
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04.07.2022 23:58 Відповісти
Ипануццо вывод! Внесите его в один ряд с Энгельсом, Марксом и с Каутским!
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05.07.2022 00:13 Відповісти
Мерзенна пика дегенеативного опариша,зникни,бажано назавжди!
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05.07.2022 00:14 Відповісти
А для цього треба було продовжувати готуватись, а не звернути всі програми, та провалювати третій рік постачання Армії. Миротворець-заглядальник в очі ворогу, б...
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05.07.2022 00:36 Відповісти
Коррупция , кумовство - сватовство , Марьяны- законодатели и конролеры , лейтенанты вместо генералов , бывшие КГБисты на САМОМ ВЕРХУ , свинарчуки - улыбаются и т.д. ( дальше сплошной МАТ )
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05.07.2022 01:37 Відповісти
Найперше - переломи корупцію
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05.07.2022 04:23 Відповісти
если Украина в ближайшее время не избавиться от этого малоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата и его Сброда это будет конец....
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05.07.2022 06:20 Відповісти
Да , у президента Острая интеллектуальная недостаточность.
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05.07.2022 06:26 Відповісти


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Реєстрація: 04.07.2022

Презерватив Подляка, рано ти прокинувся..
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05.07.2022 08:02 Відповісти
Та воно то так. Тіко чим ламати. Може новими дорогами?
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05.07.2022 07:48 Відповісти
Не треба було артілерію від Чонгара 23.02.22 відводити.
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05.07.2022 08:09 Відповісти
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05.07.2022 08:30 Відповісти
😂Лз
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05.07.2022 11:23 Відповісти
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06.07.2022 16:33 Відповісти
Закидай їх відосіками із своєю пикою і гнусавою, тупою балаканино. Вони самі повиздихають на третій день. Ти зелена отрута
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05.07.2022 09:13 Відповісти
 
 