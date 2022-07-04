Нам треба переламати окупантів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність "переламати окупантів".

"Ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує тероризувати прикордонні райони Сумської області, місто Харків та райони області, Донбас", - сказав він у відеозверненні у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні сили України відповідають, тиснуть і день у день знищують наступальний потенціал окупантів. Нам треба переламати їх. Це важке завдання, це потребує часу та надлюдських зусиль. Але ми не маємо альтернативи – це про нашу незалежність, про наше майбутнє, про долю всього українського народу", - сказав він.

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