Нам треба переламати окупантів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність "переламати окупантів".
"Ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує тероризувати прикордонні райони Сумської області, місто Харків та райони області, Донбас", - сказав він у відеозверненні у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.
"Збройні сили України відповідають, тиснуть і день у день знищують наступальний потенціал окупантів. Нам треба переламати їх. Це важке завдання, це потребує часу та надлюдських зусиль. Але ми не маємо альтернативи – це про нашу незалежність, про наше майбутнє, про долю всього українського народу", - сказав він.
Топ коментарі
+50 Павло ШОвте
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+31 Виктор Ле
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+21 Алекс Ростиков
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цей вечєрній мудозвон вже дістав
Президент у нас один.
Соберемся всей страною
И пи***ды ему дадим.
Отец срочника, погибшего на крайсере «Москва», отправляется воевать на стороне Украины.
После смерти сына отец срочника столкнулся со всеми ужасами кремлевской машины. Не сумев добиться ответов от государства и расставшись с женой, которая его бросила после смерти сына, он, скорее всего, принял единственно верное решение: вступить в отряд «Свобода России» и пойти воевать на стороне Украины. https://t.me/charter97_org/77395
...Таке,триндіти-непистіти...
перестати мудозвонити казочки щовечора!
дідусь панас буєв !
https://www.youtube.com/watch?v=01AfyLLWCoM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-TeqEuDcQPW2oGlsUB1eApSSAdbT28xbdmOBBf7QKUx8td_IH16Yx36k
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Реєстрація: 04.07.2022
Презерватив Подляка, рано ти прокинувся..