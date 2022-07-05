МВФ продолжит поддерживать Украину в тесном сотрудничестве с другими партнерами, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил директора Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера за понимание потребностей Украины и дальнейшую поддержку со стороны Фонда и партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в твиттере.

"Спасибо за отличное обсуждение потребностей восстановления и экономической политики. МВФ продолжит поддерживать Украину в тесном сотрудничестве с другими партнерами", – отметил премьер.

Зараз найкращою допомогою економіці України є швидкі гранти, - МВФ