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МВФ продолжит поддерживать Украину в тесном сотрудничестве с другими партнерами, - Шмыгаль

мвф

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил директора Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера за понимание потребностей Украины и дальнейшую поддержку со стороны Фонда и партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в твиттере.

"Спасибо за отличное обсуждение потребностей восстановления и экономической политики. МВФ продолжит поддерживать Украину в тесном сотрудничестве с другими партнерами", – отметил премьер.

Зараз найкращою допомогою економіці України є швидкі гранти, - МВФ

Автор: 

МВФ (3334) Шмыгаль Денис (2666)


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Дякую людям доброї волі зі всього світу за допомогу моїй країні.

Добраніч, рідні українці. Спокійної нам всім ночі. Помолімося за наших хлопців, щоб повернулись додому живими. Переможемо, бо з нами Бог та Україна.

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05.07.2022 00:45 Ответить
Це той МВФ який Голабаротька так хвацько посилав вжопу?
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05.07.2022 06:16 Ответить
 
 