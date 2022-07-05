МВФ продолжит поддерживать Украину в тесном сотрудничестве с другими партнерами, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил директора Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера за понимание потребностей Украины и дальнейшую поддержку со стороны Фонда и партнеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в твиттере.
"Спасибо за отличное обсуждение потребностей восстановления и экономической политики. МВФ продолжит поддерживать Украину в тесном сотрудничестве с другими партнерами", – отметил премьер.
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Добраніч, рідні українці. Спокійної нам всім ночі. Помолімося за наших хлопців, щоб повернулись додому живими. Переможемо, бо з нами Бог та Україна.