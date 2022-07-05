МВФ продовжить підтримувати Україну у тісній співпраці з іншими партнерами, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував директору Європейського департаменту МВФ Альфреду Каммеру за розуміння потреб України та подальшу підтримку з боку Фонду та партнерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у твіттері.
"Дякую за чудове обговорення потреб відновлення та економічної політики. МВФ продовжить підтримувати Україну у тісній співпраці з іншими партнерами", – зазначив прем'єр.
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Добраніч, рідні українці. Спокійної нам всім ночі. Помолімося за наших хлопців, щоб повернулись додому живими. Переможемо, бо з нами Бог та Україна.