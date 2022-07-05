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МВФ продовжить підтримувати Україну у тісній співпраці з іншими партнерами, - Шмигаль

мвф

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував директору Європейського департаменту МВФ Альфреду Каммеру за розуміння потреб України та подальшу підтримку з боку Фонду та партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у твіттері.

"Дякую за чудове обговорення потреб відновлення та економічної політики. МВФ продовжить підтримувати Україну у тісній співпраці з іншими партнерами", – зазначив прем'єр. 

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Автор: 

МВФ (3067) Денис Шмигаль (4536)


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Дякую людям доброї волі зі всього світу за допомогу моїй країні.

Добраніч, рідні українці. Спокійної нам всім ночі. Помолімося за наших хлопців, щоб повернулись додому живими. Переможемо, бо з нами Бог та Україна.

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05.07.2022 00:45 Відповісти
Це той МВФ який Голабаротька так хвацько посилав вжопу?
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05.07.2022 06:16 Відповісти
 
 