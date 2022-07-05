МВФ продовжить підтримувати Україну у тісній співпраці з іншими партнерами, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував директору Європейського департаменту МВФ Альфреду Каммеру за розуміння потреб України та подальшу підтримку з боку Фонду та партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у твіттері.

"Дякую за чудове обговорення потреб відновлення та економічної політики. МВФ продовжить підтримувати Україну у тісній співпраці з іншими партнерами", – зазначив прем'єр.

Також читайте: Зараз найкращою допомогою економіці України є швидкі гранти, - МВФ