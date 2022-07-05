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Новости Война
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Под утро в Харькове раздавались взрывы во время воздушной тревоги

харків

Сегодня под утро в Харькове раздавались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"В Харькове раздаются взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного. В области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

Детали пока не известны.

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армия РФ (18994) взрыв (6721) Харьков (7433)


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будьте обережніше зі своїми мріями, бо вони можуть збуватися

саме від Харкова у Верховну Раду Україні пройшов такий депутат як Рабінович, який співав "вставай страна огромная", звертаючись до Росії ти призиваючи її на боротьбу з "фошистами", тобто з нами й особисто з харків'янами.

До речі, а що це за милі та чудові люди? - Кива Ілля Володимирович, Бойко Юрій Анатолійович, Рабінович Вадим Зіновійович, Медведчук Віктор Володимирович, Королевська Наталія Юріївна, Льовочкін Сергій Володимирович, Шуфрич Нестор Іванович, Іоффе Юлій Якович, Абрамович Ігор Олександрович, Скорик Микола Леонідович, Суркіс Григорій Михайлович , Мамоян Суто Чолоєвич ...
Ба! Євріка! Та це ж партія яка ЗАВДЖИ перемогала у Харкові усі інші "фашистскі", тобто проукраінськи партії !!!
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05.07.2022 08:50 Ответить
І що цікаво, я ще від жодного харків'янина не чув - ТА ЦЕ Ж МИ ПРИВЕЛИ ВІЙНУ НА ЗЕМЛЮ УКРАЇНИ, це ж ми волали як різані свині "Україна без бендер, с Пушкіном та з Жуковим !!!", "За Гепочку, за нашого любимого Адольфовича !!!", це ж ми збиралися на Майдані незалежності у 2014-му та грузили повні газельки бюлетенями голосування "ЗА ХНР, геть Україну !!!".
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05.07.2022 10:13 Ответить
 
 