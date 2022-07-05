Сегодня под утро в Харькове раздавались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"В Харькове раздаются взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного. В области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

Детали пока не известны.

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