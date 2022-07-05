Сьогодні під ранок у Харкові лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"У Харкові лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Деталі наразі не відомі.

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