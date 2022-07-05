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Новини Війна
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Під ранок у Харкові лунали вибухи під час повітряної тривоги

харків

Сьогодні під ранок у Харкові лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"У Харкові лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Деталі наразі не відомі. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали підступного ракетного удару по Харкову. Ворог наступає в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини, - Синєгубов. ФОТОрепортаж

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армія рф (17143) вибух (4433) Харків (5546)


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будьте обережніше зі своїми мріями, бо вони можуть збуватися

саме від Харкова у Верховну Раду Україні пройшов такий депутат як Рабінович, який співав "вставай страна огромная", звертаючись до Росії ти призиваючи її на боротьбу з "фошистами", тобто з нами й особисто з харків'янами.

До речі, а що це за милі та чудові люди? - Кива Ілля Володимирович, Бойко Юрій Анатолійович, Рабінович Вадим Зіновійович, Медведчук Віктор Володимирович, Королевська Наталія Юріївна, Льовочкін Сергій Володимирович, Шуфрич Нестор Іванович, Іоффе Юлій Якович, Абрамович Ігор Олександрович, Скорик Микола Леонідович, Суркіс Григорій Михайлович , Мамоян Суто Чолоєвич ...
Ба! Євріка! Та це ж партія яка ЗАВДЖИ перемогала у Харкові усі інші "фашистскі", тобто проукраінськи партії !!!
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05.07.2022 08:50 Відповісти
І що цікаво, я ще від жодного харків'янина не чув - ТА ЦЕ Ж МИ ПРИВЕЛИ ВІЙНУ НА ЗЕМЛЮ УКРАЇНИ, це ж ми волали як різані свині "Україна без бендер, с Пушкіном та з Жуковим !!!", "За Гепочку, за нашого любимого Адольфовича !!!", це ж ми збиралися на Майдані незалежності у 2014-му та грузили повні газельки бюлетенями голосування "ЗА ХНР, геть Україну !!!".
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05.07.2022 10:13 Відповісти
 
 