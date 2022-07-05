Під ранок у Харкові лунали вибухи під час повітряної тривоги
Сьогодні під ранок у Харкові лунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"У Харкові лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.
Деталі наразі не відомі.
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саме від Харкова у Верховну Раду Україні пройшов такий депутат як Рабінович, який співав "вставай страна огромная", звертаючись до Росії ти призиваючи її на боротьбу з "фошистами", тобто з нами й особисто з харків'янами.
До речі, а що це за милі та чудові люди? - Кива Ілля Володимирович, Бойко Юрій Анатолійович, Рабінович Вадим Зіновійович, Медведчук Віктор Володимирович, Королевська Наталія Юріївна, Льовочкін Сергій Володимирович, Шуфрич Нестор Іванович, Іоффе Юлій Якович, Абрамович Ігор Олександрович, Скорик Микола Леонідович, Суркіс Григорій Михайлович , Мамоян Суто Чолоєвич ...
Ба! Євріка! Та це ж партія яка ЗАВДЖИ перемогала у Харкові усі інші "фашистскі", тобто проукраінськи партії !!!