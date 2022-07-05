Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, - Резниченко

Ночь и утро показались напряженными в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Напряженные ночь и утро и в Криворожском районе. Враг снова обстрелял Зеленодольскую громаду. В Зеленодольске попал по дачному массиву, в Великой Костромке - по одной из улиц", - отметил он.

По словам главы региона, село частично без света. Масштабы разрушений уточняются.

"Предварительно, люди не пострадали", - добавляет он.

Ранее сообщалось о утреннем ракетном ударе по Днепропетровщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром враг запустил 7 ракет по Днепропетровщине, 6 – сбиты. В Покрове "прилет" в частный сектор, - Резниченко