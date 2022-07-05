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Новости Война
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Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, - Резниченко

обстріл,дніпропетровщина

Ночь и утро показались напряженными в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Напряженные ночь и утро и в Криворожском районе. Враг снова обстрелял Зеленодольскую громаду. В Зеленодольске попал по дачному массиву, в Великой Костромке - по одной из улиц", - отметил он.

По словам главы региона, село частично без света. Масштабы разрушений уточняются.

"Предварительно, люди не пострадали", - добавляет он.

Ранее сообщалось о утреннем ракетном ударе по Днепропетровщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром враг запустил 7 ракет по Днепропетровщине, 6 – сбиты. В Покрове "прилет" в частный сектор, - Резниченко

Автор: 

армия РФ (18994) обстрел (26835) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3827)


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Кажуть що під Мелітополем наші добре наступають оркам з американської зброї.
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05.07.2022 07:59 Ответить
 
 