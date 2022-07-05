Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, - Резниченко
Ночь и утро показались напряженными в Криворожском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Напряженные ночь и утро и в Криворожском районе. Враг снова обстрелял Зеленодольскую громаду. В Зеленодольске попал по дачному массиву, в Великой Костромке - по одной из улиц", - отметил он.
По словам главы региона, село частично без света. Масштабы разрушений уточняются.
"Предварительно, люди не пострадали", - добавляет он.
Ранее сообщалось о утреннем ракетном ударе по Днепропетровщине.
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показать весь комментарий05.07.2022 07:59 Ответить Мне нравится 1
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