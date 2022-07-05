Ворог обстріляв із артилерії Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, - Резніченко
Ніч та ранок видалися напруженими у Криворізькому районі Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Напружені ніч та ранок і у Криворізькому районі. Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. У Зеленодольську поцілив по дачному масиву, у Великій Костромці - по одній з вулиць", - зауважив він.
За словами очільника регіону, село частково без світла. Масштаби руйнувань уточнюються.
"Попередньо, люди не постраждали", - додає він.
Раніше повідомлялось про ранковий ракетний удар по Дніпропетровщині.
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показати весь коментар05.07.2022 07:59 Відповісти Мені подобається 1
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