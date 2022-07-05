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Ворог обстріляв із артилерії Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, - Резніченко

обстріл,дніпропетровщина

Ніч та ранок видалися напруженими у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напружені ніч та ранок і у Криворізькому районі. Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. У Зеленодольську поцілив по дачному масиву, у Великій Костромці - по одній з вулиць", - зауважив він.

За словами очільника регіону, село частково без світла. Масштаби руйнувань уточнюються.

"Попередньо, люди не постраждали", - додає він.

Раніше повідомлялось про ранковий ракетний удар по Дніпропетровщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську та Широківську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

Автор: 

армія рф (17143) обстріл (28156) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3598)


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Кажуть що під Мелітополем наші добре наступають оркам з американської зброї.
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05.07.2022 07:59 Відповісти
 
 