Ворог обстріляв із артилерії Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, - Резніченко

Ніч та ранок видалися напруженими у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напружені ніч та ранок і у Криворізькому районі. Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. У Зеленодольську поцілив по дачному масиву, у Великій Костромці - по одній з вулиць", - зауважив він.

За словами очільника регіону, село частково без світла. Масштаби руйнувань уточнюються.

"Попередньо, люди не постраждали", - додає він.

Раніше повідомлялось про ранковий ракетний удар по Дніпропетровщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську та Широківську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко