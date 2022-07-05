Мужчину, занимавшегося авиаразведкой, задержали в Харькове, - полиция

41-летний мужчина осуществлял авиаразведку с помощью квадрокоптера в Харькове.

Об этом сообщает полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

"Бойцы полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области во время несения службы на перекрестке улиц Тракторостроителей и Героев Труда задержали 41-летнего мужчину, который проводил авиаразведку с помощью квадрокоптера", - говорится в сообщении.

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