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Новости Война
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Мужчину, занимавшегося авиаразведкой, задержали в Харькове, - полиция

дрон

41-летний мужчина осуществлял авиаразведку с помощью квадрокоптера в Харькове.

Об этом сообщает полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

"Бойцы полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области во время несения службы на перекрестке улиц Тракторостроителей и Героев Труда задержали 41-летнего мужчину, который проводил авиаразведку с помощью квадрокоптера", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под утро в Харькове раздавались взрывы во время воздушной тревоги

задержание (6672) Нацполиция (16415) Харьков (7433)


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Топ комментарии
+13
Что на навигаторе видно? Блокпосты, скопление техники и тд? Зачем москали по твоему массово беспилотниками пользуются? Запрещен запуск дронов, и задерживать таких надо ОБЯЗАТЕЛЬНО. А идиот он или на врага работал уже обученые люди разберутся. А некоторым все вокруг до сих пор кажется незначительным и шутейным.
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05.07.2022 09:39
+12
+1 коптер для ВСУ.
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05.07.2022 09:24
+7
Сто процентов - блогер зачуханый. К тому же тупой.
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05.07.2022 09:23
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Сто процентов - блогер зачуханый. К тому же тупой.
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05.07.2022 09:23 Ответить
Нічого він не тупий , але буде косити під дурня !
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05.07.2022 09:41 Ответить
Сто процентов ты балабол, который Харьков не знает.
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05.07.2022 10:04 Ответить
+1 коптер для ВСУ.
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05.07.2022 09:24 Ответить
Или шпион полный идиот, или опять "перемогу" придумали.
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05.07.2022 09:25 Ответить
Медаль мусорам, начальнику орден! Героически задержали "авиаразведчика" того, что и так на любом навигаторе видно!!!
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05.07.2022 09:26 Ответить
На каком навигаторе видно где, например, наше ПВО или танки стоят? А, умник, пля?
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05.07.2022 09:39 Ответить
Что на навигаторе видно? Блокпосты, скопление техники и тд? Зачем москали по твоему массово беспилотниками пользуются? Запрещен запуск дронов, и задерживать таких надо ОБЯЗАТЕЛЬНО. А идиот он или на врага работал уже обученые люди разберутся. А некоторым все вокруг до сих пор кажется незначительным и шутейным.
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05.07.2022 09:39 Ответить
Не ***** ****. Там совсем рядом ул.Бучмы, Светлая, по которым орки не слабо *******. В двух км окружная , по которой что то нужное может перемещаться. Как не крути стратегическое место. А тебе лижбы языком молоть.
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05.07.2022 09:56 Ответить
Дело даже не в этом. Где трибуналы или военно- полевые суды? Просто убивает замалчивание этой темы проблемы в парламенте и в народе! Это сработает мгновенно. Проверено веками.
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05.07.2022 12:07 Ответить
+1000%
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05.07.2022 18:28 Ответить
Чё он посреди города разведывал-то?
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05.07.2022 09:30 Ответить
Чё ты такую ***** порешь?
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05.07.2022 10:03 Ответить
Карту посмотри...
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05.07.2022 10:26 Ответить
В городе голубятни есть, точки связи по голубиной почте? Ну а че?
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05.07.2022 09:37 Ответить
ребятки! авиамодельки, планера, квадрокоптеры на период военного положения все запрещено так что доказывайте что вы не верблюд...
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05.07.2022 09:37 Ответить
Вірю в те , що цей покидьок працював на ворога , так як знімати ХТЗ
простачку , постає питання - для чого?
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05.07.2022 09:39 Ответить
Какое ХТЗ? Рядом окружная и выход на трассу на Старый Салтов. А эту трассу сейчас орки ***********, и близлежащие к ней поселки. Кутузова, Шестаково, Перемога, Федоровка, Верхний и Старый Салтов. Там где сейчас месилово полным ходом идёт. Какое ***** ХТЗ?
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05.07.2022 10:00 Ответить
Кутузовка (а не Кутузова)
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05.07.2022 10:01 Ответить
Нащо ти кацапу щось пояснюєш?
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05.07.2022 10:16 Ответить
Звідти до ХТЗ 10-12 км...
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05.07.2022 10:27 Ответить
Какое ХТЗ на салтовке? Он пока до ХТЗ долетит сдохнет. Если фото правильное.
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05.07.2022 09:48 Ответить
Знал где разведку вести, ****. На перекрестье 531 и 533 микрорайонов. Самый конец Салтовки. Рядом с трамвайным депо на Льва Толстого , которое "доблестно" ********* казламордыми **********. Да и окружная недалеко, примерно пару километров. Так ,что знал, что делал.
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05.07.2022 09:53 Ответить
Во многой современной фото и видео аппаратуре имеется возможность привязки места сьемки к GPS данным которые находятся в внутри каждого фото или видеофайла в EXIF данных.
Поэтому переслав такое изображение врагу можно заодно автоматически передать координаты точки съемки зная которорые не очень трудно вычислить и координаты остальных объектов попавших в кадр.
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05.07.2022 10:01 Ответить
Очепятка "которые"
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05.07.2022 10:03 Ответить
Слідство, суд, якщо винуватий - розстріл!
Тільки так можна знищити зраду!
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05.07.2022 10:02 Ответить
+1000%
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05.07.2022 10:05 Ответить
Для даунов далёких от ситуации в Харькове объясняю. Недавно орки ********* Медкомплекс в 602 микрорайоне, это прямо на Салтовском шоссе, и выезде из Харькова на окружную и на трассу до Старого Салтова.
Какой движ по этой трассе идёт все могут из сводок ежедневных увидеть.
Так что тот ***** ,который снимал , знал что и где делал.
В отличие от ********** , которые тут клиенты постоянно строчат по делу и без дела.
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05.07.2022 10:12 Ответить
Если пальцы левой руки аккуратненько поместить между дверью и дверной коробкой и слегка начинать закрывать дверь... Ну тут опять же на любителя, но мне кажется, что коробки из твердых пород дерева развязывают язык быстрее чем из хвойных. Но настаивать не буду.
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05.07.2022 10:13 Ответить
Метод петли и палки - проверен со времен Хаджи Насреддина.
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05.07.2022 11:11 Ответить
Коменты (а не клиенты). Редактор текста совсем ******.
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05.07.2022 10:13 Ответить
запрещена любая съемка объектов
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05.07.2022 10:21 Ответить
нанять самого дешевого юриста и присяжніе в єто неповерят так как порошенко наш президент.. и крапка
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05.07.2022 11:31 Ответить
 
 