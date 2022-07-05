Мужчину, занимавшегося авиаразведкой, задержали в Харькове, - полиция
41-летний мужчина осуществлял авиаразведку с помощью квадрокоптера в Харькове.
Об этом сообщает полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.
"Бойцы полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области во время несения службы на перекрестке улиц Тракторостроителей и Героев Труда задержали 41-летнего мужчину, который проводил авиаразведку с помощью квадрокоптера", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+13 Игорь Билык
показать весь комментарий05.07.2022 09:39
+12 Денис Шпортун
показать весь комментарий05.07.2022 09:24
+7 Олег Кущ #490032
показать весь комментарий05.07.2022 09:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
простачку , постає питання - для чого?
Поэтому переслав такое изображение врагу можно заодно автоматически передать координаты точки съемки зная которорые не очень трудно вычислить и координаты остальных объектов попавших в кадр.
Тільки так можна знищити зраду!
Какой движ по этой трассе идёт все могут из сводок ежедневных увидеть.
Так что тот ***** ,который снимал , знал что и где делал.
В отличие от ********** , которые тут клиенты постоянно строчат по делу и без дела.