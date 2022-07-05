УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4786 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 662 33

Чоловіка, який займався авіарозвідкою, затримали у Харкові, - поліція

дрон

41-річний чоловік здійснював авіарозвідку за допомогою квадрокоптера у Харкові.

Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Бійці полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області під час несення служби на перехресті вулиць Тракторобудівників та Героїв Праці затримали 41-річного чоловіка, який проводив авіарозвідку за допомогою квадрокоптера", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Під ранок у Харкові лунали вибухи під час повітряної тривоги

Автор: 

затримання (4335) Нацполіція (15120) Харків (5546)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Что на навигаторе видно? Блокпосты, скопление техники и тд? Зачем москали по твоему массово беспилотниками пользуются? Запрещен запуск дронов, и задерживать таких надо ОБЯЗАТЕЛЬНО. А идиот он или на врага работал уже обученые люди разберутся. А некоторым все вокруг до сих пор кажется незначительным и шутейным.
показати весь коментар
05.07.2022 09:39
+12
+1 коптер для ВСУ.
показати весь коментар
05.07.2022 09:24
+7
Сто процентов - блогер зачуханый. К тому же тупой.
показати весь коментар
05.07.2022 09:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сто процентов - блогер зачуханый. К тому же тупой.
показати весь коментар
05.07.2022 09:23 Відповісти
Нічого він не тупий , але буде косити під дурня !
показати весь коментар
05.07.2022 09:41 Відповісти
Сто процентов ты балабол, который Харьков не знает.
показати весь коментар
05.07.2022 10:04 Відповісти
+1 коптер для ВСУ.
показати весь коментар
05.07.2022 09:24 Відповісти
Или шпион полный идиот, или опять "перемогу" придумали.
показати весь коментар
05.07.2022 09:25 Відповісти
Медаль мусорам, начальнику орден! Героически задержали "авиаразведчика" того, что и так на любом навигаторе видно!!!
показати весь коментар
05.07.2022 09:26 Відповісти
На каком навигаторе видно где, например, наше ПВО или танки стоят? А, умник, пля?
показати весь коментар
05.07.2022 09:39 Відповісти
Что на навигаторе видно? Блокпосты, скопление техники и тд? Зачем москали по твоему массово беспилотниками пользуются? Запрещен запуск дронов, и задерживать таких надо ОБЯЗАТЕЛЬНО. А идиот он или на врага работал уже обученые люди разберутся. А некоторым все вокруг до сих пор кажется незначительным и шутейным.
показати весь коментар
05.07.2022 09:39 Відповісти
Не ***** ****. Там совсем рядом ул.Бучмы, Светлая, по которым орки не слабо *******. В двух км окружная , по которой что то нужное может перемещаться. Как не крути стратегическое место. А тебе лижбы языком молоть.
показати весь коментар
05.07.2022 09:56 Відповісти
Дело даже не в этом. Где трибуналы или военно- полевые суды? Просто убивает замалчивание этой темы проблемы в парламенте и в народе! Это сработает мгновенно. Проверено веками.
показати весь коментар
05.07.2022 12:07 Відповісти
+1000%
показати весь коментар
05.07.2022 18:28 Відповісти
Чё он посреди города разведывал-то?
показати весь коментар
05.07.2022 09:30 Відповісти
Чё ты такую ***** порешь?
показати весь коментар
05.07.2022 10:03 Відповісти
Карту посмотри...
показати весь коментар
05.07.2022 10:26 Відповісти
В городе голубятни есть, точки связи по голубиной почте? Ну а че?
показати весь коментар
05.07.2022 09:37 Відповісти
ребятки! авиамодельки, планера, квадрокоптеры на период военного положения все запрещено так что доказывайте что вы не верблюд...
показати весь коментар
05.07.2022 09:37 Відповісти
Вірю в те , що цей покидьок працював на ворога , так як знімати ХТЗ
простачку , постає питання - для чого?
показати весь коментар
05.07.2022 09:39 Відповісти
Какое ХТЗ? Рядом окружная и выход на трассу на Старый Салтов. А эту трассу сейчас орки ***********, и близлежащие к ней поселки. Кутузова, Шестаково, Перемога, Федоровка, Верхний и Старый Салтов. Там где сейчас месилово полным ходом идёт. Какое ***** ХТЗ?
показати весь коментар
05.07.2022 10:00 Відповісти
Кутузовка (а не Кутузова)
показати весь коментар
05.07.2022 10:01 Відповісти
Нащо ти кацапу щось пояснюєш?
показати весь коментар
05.07.2022 10:16 Відповісти
Звідти до ХТЗ 10-12 км...
показати весь коментар
05.07.2022 10:27 Відповісти
Какое ХТЗ на салтовке? Он пока до ХТЗ долетит сдохнет. Если фото правильное.
показати весь коментар
05.07.2022 09:48 Відповісти
Знал где разведку вести, ****. На перекрестье 531 и 533 микрорайонов. Самый конец Салтовки. Рядом с трамвайным депо на Льва Толстого , которое "доблестно" ********* казламордыми **********. Да и окружная недалеко, примерно пару километров. Так ,что знал, что делал.
показати весь коментар
05.07.2022 09:53 Відповісти
Во многой современной фото и видео аппаратуре имеется возможность привязки места сьемки к GPS данным которые находятся в внутри каждого фото или видеофайла в EXIF данных.
Поэтому переслав такое изображение врагу можно заодно автоматически передать координаты точки съемки зная которорые не очень трудно вычислить и координаты остальных объектов попавших в кадр.
показати весь коментар
05.07.2022 10:01 Відповісти
Очепятка "которые"
показати весь коментар
05.07.2022 10:03 Відповісти
Слідство, суд, якщо винуватий - розстріл!
Тільки так можна знищити зраду!
показати весь коментар
05.07.2022 10:02 Відповісти
+1000%
показати весь коментар
05.07.2022 10:05 Відповісти
Для даунов далёких от ситуации в Харькове объясняю. Недавно орки ********* Медкомплекс в 602 микрорайоне, это прямо на Салтовском шоссе, и выезде из Харькова на окружную и на трассу до Старого Салтова.
Какой движ по этой трассе идёт все могут из сводок ежедневных увидеть.
Так что тот ***** ,который снимал , знал что и где делал.
В отличие от ********** , которые тут клиенты постоянно строчат по делу и без дела.
показати весь коментар
05.07.2022 10:12 Відповісти
Если пальцы левой руки аккуратненько поместить между дверью и дверной коробкой и слегка начинать закрывать дверь... Ну тут опять же на любителя, но мне кажется, что коробки из твердых пород дерева развязывают язык быстрее чем из хвойных. Но настаивать не буду.
показати весь коментар
05.07.2022 10:13 Відповісти
Метод петли и палки - проверен со времен Хаджи Насреддина.
показати весь коментар
05.07.2022 11:11 Відповісти
Коменты (а не клиенты). Редактор текста совсем ******.
показати весь коментар
05.07.2022 10:13 Відповісти
запрещена любая съемка объектов
показати весь коментар
05.07.2022 10:21 Відповісти
нанять самого дешевого юриста и присяжніе в єто неповерят так как порошенко наш президент.. и крапка
показати весь коментар
05.07.2022 11:31 Відповісти
 
 