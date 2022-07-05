Чоловіка, який займався авіарозвідкою, затримали у Харкові, - поліція
41-річний чоловік здійснював авіарозвідку за допомогою квадрокоптера у Харкові.
Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
"Бійці полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області під час несення служби на перехресті вулиць Тракторобудівників та Героїв Праці затримали 41-річного чоловіка, який проводив авіарозвідку за допомогою квадрокоптера", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Игорь Билык
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+12 Денис Шпортун
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+7 Олег Кущ #490032
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простачку , постає питання - для чого?
Поэтому переслав такое изображение врагу можно заодно автоматически передать координаты точки съемки зная которорые не очень трудно вычислить и координаты остальных объектов попавших в кадр.
Тільки так можна знищити зраду!
Какой движ по этой трассе идёт все могут из сводок ежедневных увидеть.
Так что тот ***** ,который снимал , знал что и где делал.
В отличие от ********** , которые тут клиенты постоянно строчат по делу и без дела.