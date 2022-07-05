Чоловіка, який займався авіарозвідкою, затримали у Харкові, - поліція

41-річний чоловік здійснював авіарозвідку за допомогою квадрокоптера у Харкові.

Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Бійці полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області під час несення служби на перехресті вулиць Тракторобудівників та Героїв Праці затримали 41-річного чоловіка, який проводив авіарозвідку за допомогою квадрокоптера", - йдеться в повідомленні.

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