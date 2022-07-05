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Новости Война
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Херсонское направление - приоритетное для украинского наступления, - нардеп "Голоса", воин Костенко

костенко

Битва за юг еще впереди, и мы должны в ней победить. Херсон будет освобожден, ведь это стратегическое направление для нашего наступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Голоса", который сейчас защищает юг, Роман Костенко.

"Битва за юг - еще впереди. И мы должны в ней победить. Но многое в перспективе будет зависеть от того, как мы защитим наш восток. В российских имперских амбициях до сих пор осталось намерение лишить Украину выхода к Черному морю, и, как они говорят, вернуть "исконно русские земли" и показать, что они вроде бы воссоединились", - отметил парламентарий.

По словам Костенко, рашисты до сих пор мечтают о Херсонской, Одесской, Николаевской "республиках", которые потом смогут присоединить к себе.

"Это есть в их планах. Поэтому возвращение Херсона - это наша стратегическая задача. Его нужно вернуть, как и другие наши территории. И на мой взгляд, Херсонское направление может стать одним из приоритетных именно для проведения нашего наступления. Но для этого нужно создать условия: это техника, это личный состав, обученный и подготовленный, это выбор правильных направлений, то есть все, что предусматривает военный устав", - подчеркнул защитник юга.

Читайте: Ситуация на первой линии фронта может меняться ежеминутно, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Костенко Роман (165) Херсонская область (4706)


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Топ комментарии
+11
Нардеп Костенко там, там і екс генпрокурор Луценко та інші депутати від ЄС, а ось де "слуги"? А якраз "слуги" частина в Закарпатті нищить таємно танки котлетами, частина в Польщі, а то може вбити снайпер, відкосники в бункерах, а ще частина вже в Херсоні, служать ворогу.
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05.07.2022 12:53
+9
Костенко - настоящий воин. Он на войне с первого дня.
А шо там в стаде ЗЕбанутых депутатов? Хоть один из этой ЗЕсрани на войне, защищает дебилов, выбравших его?

Например "крутой" рекетир Коля Катлета с перепугу обосрался и рванул аж в Закарпитье. Наверняка и остальная ЗЕленая плесень сидит в тылу, обосранная с перепугу.
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05.07.2022 12:43
+8
Мости на Крим треба взорвати - зрушить логістику орків
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05.07.2022 12:34
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Мости на Крим треба взорвати - зрушить логістику орків
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05.07.2022 12:34 Ответить
Давайте потренуємося на більш легких цілях: мости через р.Дніпро, біля Херсону та через шлюз каховського ГЕС. Треба відрізати кацапів. Якщо всі мости знищити, вони вплав будуть дристати через Дніпро.
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05.07.2022 12:41 Ответить
*лять, вы полехше бы к разрушению плотин, а? Мостов кстате 3 пан геостратег.
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05.07.2022 12:44 Ответить
В любом ГЭС предусмотрен как минимум 1 шлюз для прохода судов. И как по вашему транспорт переезжает этот шлюз? По МОСТУ!
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05.07.2022 13:14 Ответить
И мостов 4: Антоновский транспортный; ЖД чуть выше по Днепру; транспортный через шлюз; и рядом ЖД тоже через шлюз.
И да, я не "геостратег", я тут жил
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05.07.2022 13:18 Ответить
ага, підірвати мости через Дніпро, а потім його форсувати. А пан - той ще стратег
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05.07.2022 12:47 Ответить
Тобто ти вважаєш що кацапи тобі його залишать? Співчуваю.
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05.07.2022 13:07 Ответить
"бий своїх шоб чужі боялись" . Кацапи ті мости захопили неушкодженими, може і в українців вийде. А х тебе стратег, як з гівна куля.
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06.07.2022 11:07 Ответить
Не зовсім так. Можно атакувати з півночі через Токмак - Мелітополь- Нова Кахлвка -Маріуполь. Ворог з цього напрямку зняв частину сил саме для підтримки херсонсько-кріворізької групировки. Ці питання вирішує тільки Ген.штаб. Правий берег Дніпра, наразі пастка для фашистів. Нам же не вистачає "обладнання".
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05.07.2022 13:43 Ответить
Правильно!! як тільки візьмемо Мелітополь все стане на свої місця. А то там руйнівники фантазери))) що там жили, і не розуміють,що ті переправи значать. Їх якщо під вогневий контроль взяти вже буде дуже добре.
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05.07.2022 23:32 Ответить
его кацапы взорвут всё равно когда отступать будут как возле Бурыни взорвали когда отступали..
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05.07.2022 14:13 Ответить
Навіщо кацапам зливають плани?
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05.07.2022 12:35 Ответить
Які тут плани? Те що Костенко думає, що Херсон звільняти потрібно.
Москалям тут купа секретних даних.
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05.07.2022 12:49 Ответить
Кацапи про це і самі говорять . .
Там он гірькін , прямо з " трусів випадає " , вимагаючи від шойги ( фанєрного маршала ) - щось робити з херсонським напрямом , бо мовляв - ЗСУ вже майже готові до атаки , і кацапсяче військо може опинитись в котлі .
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05.07.2022 13:06 Ответить
какие планы, все уже договорено , северодонецк, лисичанск, следуюющий славянск и тд , за луганскую и донецкую уже можно забыть.
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05.07.2022 13:19 Ответить
Костенку повага і честь!
Це не пустодзвін ЗЕленої зграї шахраїв і словоблудів!
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05.07.2022 12:37 Ответить
Может хватит звиздеть на все стороны о таких вещах, сам нардеп вид голосу Костенко не пойдет его освобождать, пойдут совсем другие, а п*здуны так и будут сидеть по бассейнам со шл*хами
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05.07.2022 12:39 Ответить
Костенко воює, між іншим.
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05.07.2022 12:49 Ответить
Нардеп Костенко там, там і екс генпрокурор Луценко та інші депутати від ЄС, а ось де "слуги"? А якраз "слуги" частина в Закарпатті нищить таємно танки котлетами, частина в Польщі, а то може вбити снайпер, відкосники в бункерах, а ще частина вже в Херсоні, служать ворогу.
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05.07.2022 12:53 Ответить
Зелені недоумки про…буть і це
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05.07.2022 12:40 Ответить
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05.07.2022 12:40 Ответить
Там вата расєйська. Нафіга вони нам. Тут своєї повно.
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05.07.2022 12:53 Ответить
Паспорта українські не видавати 20 років , як в країнах Балтії
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05.07.2022 13:04 Ответить
ne ne...s sobstvennovo opitu vam skazhu : libo gonite ih ot tuda naher - libo strelaite na meste....pasport negra - eto tot esho gemoroi. mi poshli na takoe tolko potomu sho zapad nesoglasilsa na DEokupaciju.....uvi.

nenastupaite na nashi GRABLI
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05.07.2022 13:26 Ответить
60
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05.07.2022 13:43 Ответить
От якби ви менше тріпалися. Чомусь кацапи ніколи нічого не кажуть. А тут - розвідників не треба, бо СМІ все і так розкажуть. Цікава війна в одні ворота виходить.
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05.07.2022 12:41 Ответить
Іноді так можна впарити і дезу маскалям.
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05.07.2022 12:55 Ответить
ось це нахрена писати це повинна знати публічно вся країна і вороги?очікуйте від орків прилетів тоді, як спеціально суки роблять геолокацію ще покажіть -У Броварах пройдуть навчання військових, підсилять контроль на блокпостах З 5 по 6 липня на території Броварської громади пройдуть командно-штабні навчання військових.Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у https://t.me/Igor_Sapozhko/2243 Telegram Пряма мова Сапожка: "У Броварах та на території району можливий рух військової техніки".Деталі: За інформацією міського голови, на блокпостах посилять контроль та введуть інші заходи безпеки.https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/5/7356416/
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05.07.2022 12:42 Ответить
Мер Броварів пише про техніку, кацапи читають, в Бровари прилітають ракети і хєрачать все навкруги, на відновлення виділяють бабло, мер Броварів бабло освоює ... PROFIT.
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05.07.2022 12:49 Ответить
там не тільки техніка там солдатів скільки положять ракетой в одному місті всі разом
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05.07.2022 12:52 Ответить
Костенко - настоящий воин. Он на войне с первого дня.
А шо там в стаде ЗЕбанутых депутатов? Хоть один из этой ЗЕсрани на войне, защищает дебилов, выбравших его?

Например "крутой" рекетир Коля Катлета с перепугу обосрался и рванул аж в Закарпитье. Наверняка и остальная ЗЕленая плесень сидит в тылу, обосранная с перепугу.
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05.07.2022 12:43 Ответить
за всіх зе-слуг воює одна Мар'яна Безумна .
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05.07.2022 12:54 Ответить
Зачот.
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05.07.2022 12:57 Ответить
для здачі Луганської і Донецької областей "воює" від "зе слуг" де3,14здат "безугла"
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05.07.2022 14:20 Ответить
черговий пздобоол, мабуть родич абрістовічя.
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05.07.2022 12:44 Ответить
Йаша, мабуть тобі треба замовкнути.
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05.07.2022 13:00 Ответить
знаєш як відрізнити воїна від діпутата-воїн мовчки воює, а діпутат пздить. бо діпутат не може не пздіти, нічого другого він не вміє.
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05.07.2022 13:14 Ответить
монетизация ю-тюба делает из дурачка- блохера.
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05.07.2022 13:21 Ответить
а де воїни з партії зелених аферистів
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05.07.2022 13:27 Ответить
Такие ничем не обоснованные обещания только делают хуже, давая надежду жителям Херсона и тем кто вынужден был выехать,потом кроме горечи разочарования ничего не останется.
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05.07.2022 13:31 Ответить
Але не потрібно казати на загал, що пріорітетно, а що ні!

Кажете для нас пріорітет історично Луганськ, наступ робите в іншому місті
Кажетн для нас прворітет Попасна
, наступ робите в третьму місці

слова і дії у вас не повинні збігатися
президент взагалі говорить четверте
що взагалі Воронеж історично український

кацапи повинні не тільки палати фізично, у них ще повинен вибухати мозок від вас
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05.07.2022 13:35 Ответить
что-то у меня сомнения возникают по наступлению на херсон
мы три месяца снегуривку взять не можем
не выполняем первое правило войны
нарушить логистику ворога
основное снабжение ворога с крыма не перекрыто
не понятно чего ждет Залужный
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05.07.2022 14:26 Ответить
Тебя Залужный ждет..не хватает ему твоих мудрых мыслей
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05.07.2022 14:33 Ответить
Для начала, хорошо бы было отработать оборону в местах наибольшего сосредоточения войск, а это донецкая/луганская область. С какого перепугу у нас наступление на юге - не понятно.
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05.07.2022 14:35 Ответить
Сергей Кондратьев d895e89f

не нравятся мои идеи то выложи свои
я с удовольствием их прочту
может что-то интересное для себя найду
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05.07.2022 15:15 Ответить
 
 