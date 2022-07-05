Херсонское направление - приоритетное для украинского наступления, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Битва за юг еще впереди, и мы должны в ней победить. Херсон будет освобожден, ведь это стратегическое направление для нашего наступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Голоса", который сейчас защищает юг, Роман Костенко.

"Битва за юг - еще впереди. И мы должны в ней победить. Но многое в перспективе будет зависеть от того, как мы защитим наш восток. В российских имперских амбициях до сих пор осталось намерение лишить Украину выхода к Черному морю, и, как они говорят, вернуть "исконно русские земли" и показать, что они вроде бы воссоединились", - отметил парламентарий.

По словам Костенко, рашисты до сих пор мечтают о Херсонской, Одесской, Николаевской "республиках", которые потом смогут присоединить к себе.

"Это есть в их планах. Поэтому возвращение Херсона - это наша стратегическая задача. Его нужно вернуть, как и другие наши территории. И на мой взгляд, Херсонское направление может стать одним из приоритетных именно для проведения нашего наступления. Но для этого нужно создать условия: это техника, это личный состав, обученный и подготовленный, это выбор правильных направлений, то есть все, что предусматривает военный устав", - подчеркнул защитник юга.

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