Херсонское направление - приоритетное для украинского наступления, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Битва за юг еще впереди, и мы должны в ней победить. Херсон будет освобожден, ведь это стратегическое направление для нашего наступления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Голоса", который сейчас защищает юг, Роман Костенко.
"Битва за юг - еще впереди. И мы должны в ней победить. Но многое в перспективе будет зависеть от того, как мы защитим наш восток. В российских имперских амбициях до сих пор осталось намерение лишить Украину выхода к Черному морю, и, как они говорят, вернуть "исконно русские земли" и показать, что они вроде бы воссоединились", - отметил парламентарий.
По словам Костенко, рашисты до сих пор мечтают о Херсонской, Одесской, Николаевской "республиках", которые потом смогут присоединить к себе.
"Это есть в их планах. Поэтому возвращение Херсона - это наша стратегическая задача. Его нужно вернуть, как и другие наши территории. И на мой взгляд, Херсонское направление может стать одним из приоритетных именно для проведения нашего наступления. Но для этого нужно создать условия: это техника, это личный состав, обученный и подготовленный, это выбор правильных направлений, то есть все, что предусматривает военный устав", - подчеркнул защитник юга.
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И да, я не "геостратег", я тут жил
Москалям тут купа секретних даних.
Там он гірькін , прямо з " трусів випадає " , вимагаючи від шойги ( фанєрного маршала ) - щось робити з херсонським напрямом , бо мовляв - ЗСУ вже майже готові до атаки , і кацапсяче військо може опинитись в котлі .
Це не пустодзвін ЗЕленої зграї шахраїв і словоблудів!
nenastupaite na nashi GRABLI
А шо там в стаде ЗЕбанутых депутатов? Хоть один из этой ЗЕсрани на войне, защищает дебилов, выбравших его?
Например "крутой" рекетир Коля Катлета с перепугу обосрался и рванул аж в Закарпитье. Наверняка и остальная ЗЕленая плесень сидит в тылу, обосранная с перепугу.
Кажете для нас пріорітет історично Луганськ, наступ робите в іншому місті
Кажетн для нас прворітет Попасна
, наступ робите в третьму місці
слова і дії у вас не повинні збігатися
президент взагалі говорить четверте
що взагалі Воронеж історично український
кацапи повинні не тільки палати фізично, у них ще повинен вибухати мозок від вас
мы три месяца снегуривку взять не можем
не выполняем первое правило войны
нарушить логистику ворога
основное снабжение ворога с крыма не перекрыто
не понятно чего ждет Залужный
не нравятся мои идеи то выложи свои
я с удовольствием их прочту
может что-то интересное для себя найду