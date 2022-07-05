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Новини Війна
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Херсонський напрямок - пріоритетний для українського наступу, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Битва за південь ще попереду, і ми маємо в ній перемогти. Херсон буде звільнено, адже це стратегічний напрямок для нашого наступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Голосу", який зараз боронить південь, Роман Костенко.

"Битва за південь - ще попереду. І ми маємо в ній перемогти. Але багато чого в перспективі залежатиме від того, як ми захистимо наш схід. В російських імперських амбіціях досі залишився намір позбавити Україну виходу до Чорного моря, і, як вони кажуть, повернути "ісконно рускіє зємлі" та показати, що вони буцімто возз’єдналися", - зазначив парламентар.

За словами Костенка, рашисти досі мріють про Херсонську, Одеську, Миколаївську "республіки", які потім зможуть приєднати до себе.

"Це є в їхніх планах. Тому повернення Херсону - це наше стратегічне завдання. Його треба повернути, як і інші наші території. І на мій погляд, Херсонський напрямок може стати одним із пріоритетних саме для проведення нашого наступу. Але для цього потрібно створити умови: це техніка, це особовий склад, навчений і підготовлений, це вибір правильних напрямків, тобто все, що передбачає військовий статут", - наголосив захисник півдня.

Також читайте: Окупанти збільшують інтенсивність обстрілів через опір українців та наше прагнення продовжувати європейських шлях, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

Костенко Роман (204) Херсонська область (5691)


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Топ коментарі
+11
Нардеп Костенко там, там і екс генпрокурор Луценко та інші депутати від ЄС, а ось де "слуги"? А якраз "слуги" частина в Закарпатті нищить таємно танки котлетами, частина в Польщі, а то може вбити снайпер, відкосники в бункерах, а ще частина вже в Херсоні, служать ворогу.
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05.07.2022 12:53
+9
Костенко - настоящий воин. Он на войне с первого дня.
А шо там в стаде ЗЕбанутых депутатов? Хоть один из этой ЗЕсрани на войне, защищает дебилов, выбравших его?

Например "крутой" рекетир Коля Катлета с перепугу обосрался и рванул аж в Закарпитье. Наверняка и остальная ЗЕленая плесень сидит в тылу, обосранная с перепугу.
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05.07.2022 12:43
+8
Мости на Крим треба взорвати - зрушить логістику орків
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05.07.2022 12:34
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Мости на Крим треба взорвати - зрушить логістику орків
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05.07.2022 12:34 Відповісти
Давайте потренуємося на більш легких цілях: мости через р.Дніпро, біля Херсону та через шлюз каховського ГЕС. Треба відрізати кацапів. Якщо всі мости знищити, вони вплав будуть дристати через Дніпро.
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05.07.2022 12:41 Відповісти
*лять, вы полехше бы к разрушению плотин, а? Мостов кстате 3 пан геостратег.
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05.07.2022 12:44 Відповісти
В любом ГЭС предусмотрен как минимум 1 шлюз для прохода судов. И как по вашему транспорт переезжает этот шлюз? По МОСТУ!
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05.07.2022 13:14 Відповісти
И мостов 4: Антоновский транспортный; ЖД чуть выше по Днепру; транспортный через шлюз; и рядом ЖД тоже через шлюз.
И да, я не "геостратег", я тут жил
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05.07.2022 13:18 Відповісти
ага, підірвати мости через Дніпро, а потім його форсувати. А пан - той ще стратег
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05.07.2022 12:47 Відповісти
Тобто ти вважаєш що кацапи тобі його залишать? Співчуваю.
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05.07.2022 13:07 Відповісти
"бий своїх шоб чужі боялись" . Кацапи ті мости захопили неушкодженими, може і в українців вийде. А х тебе стратег, як з гівна куля.
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06.07.2022 11:07 Відповісти
Не зовсім так. Можно атакувати з півночі через Токмак - Мелітополь- Нова Кахлвка -Маріуполь. Ворог з цього напрямку зняв частину сил саме для підтримки херсонсько-кріворізької групировки. Ці питання вирішує тільки Ген.штаб. Правий берег Дніпра, наразі пастка для фашистів. Нам же не вистачає "обладнання".
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05.07.2022 13:43 Відповісти
Правильно!! як тільки візьмемо Мелітополь все стане на свої місця. А то там руйнівники фантазери))) що там жили, і не розуміють,що ті переправи значать. Їх якщо під вогневий контроль взяти вже буде дуже добре.
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05.07.2022 23:32 Відповісти
его кацапы взорвут всё равно когда отступать будут как возле Бурыни взорвали когда отступали..
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05.07.2022 14:13 Відповісти
Навіщо кацапам зливають плани?
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05.07.2022 12:35 Відповісти
Які тут плани? Те що Костенко думає, що Херсон звільняти потрібно.
Москалям тут купа секретних даних.
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05.07.2022 12:49 Відповісти
Кацапи про це і самі говорять . .
Там он гірькін , прямо з " трусів випадає " , вимагаючи від шойги ( фанєрного маршала ) - щось робити з херсонським напрямом , бо мовляв - ЗСУ вже майже готові до атаки , і кацапсяче військо може опинитись в котлі .
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05.07.2022 13:06 Відповісти
какие планы, все уже договорено , северодонецк, лисичанск, следуюющий славянск и тд , за луганскую и донецкую уже можно забыть.
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05.07.2022 13:19 Відповісти
Костенку повага і честь!
Це не пустодзвін ЗЕленої зграї шахраїв і словоблудів!
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05.07.2022 12:37 Відповісти
Может хватит звиздеть на все стороны о таких вещах, сам нардеп вид голосу Костенко не пойдет его освобождать, пойдут совсем другие, а п*здуны так и будут сидеть по бассейнам со шл*хами
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05.07.2022 12:39 Відповісти
Костенко воює, між іншим.
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05.07.2022 12:49 Відповісти
Нардеп Костенко там, там і екс генпрокурор Луценко та інші депутати від ЄС, а ось де "слуги"? А якраз "слуги" частина в Закарпатті нищить таємно танки котлетами, частина в Польщі, а то може вбити снайпер, відкосники в бункерах, а ще частина вже в Херсоні, служать ворогу.
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05.07.2022 12:53 Відповісти
Зелені недоумки про…буть і це
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05.07.2022 12:40 Відповісти
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05.07.2022 12:40 Відповісти
Там вата расєйська. Нафіга вони нам. Тут своєї повно.
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05.07.2022 12:53 Відповісти
Паспорта українські не видавати 20 років , як в країнах Балтії
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05.07.2022 13:04 Відповісти
ne ne...s sobstvennovo opitu vam skazhu : libo gonite ih ot tuda naher - libo strelaite na meste....pasport negra - eto tot esho gemoroi. mi poshli na takoe tolko potomu sho zapad nesoglasilsa na DEokupaciju.....uvi.

nenastupaite na nashi GRABLI
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05.07.2022 13:26 Відповісти
60
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05.07.2022 13:43 Відповісти
От якби ви менше тріпалися. Чомусь кацапи ніколи нічого не кажуть. А тут - розвідників не треба, бо СМІ все і так розкажуть. Цікава війна в одні ворота виходить.
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05.07.2022 12:41 Відповісти
Іноді так можна впарити і дезу маскалям.
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05.07.2022 12:55 Відповісти
ось це нахрена писати це повинна знати публічно вся країна і вороги?очікуйте від орків прилетів тоді, як спеціально суки роблять геолокацію ще покажіть -У Броварах пройдуть навчання військових, підсилять контроль на блокпостах З 5 по 6 липня на території Броварської громади пройдуть командно-штабні навчання військових.Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у https://t.me/Igor_Sapozhko/2243 Telegram Пряма мова Сапожка: "У Броварах та на території району можливий рух військової техніки".Деталі: За інформацією міського голови, на блокпостах посилять контроль та введуть інші заходи безпеки.https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/5/7356416/
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05.07.2022 12:42 Відповісти
Мер Броварів пише про техніку, кацапи читають, в Бровари прилітають ракети і хєрачать все навкруги, на відновлення виділяють бабло, мер Броварів бабло освоює ... PROFIT.
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05.07.2022 12:49 Відповісти
там не тільки техніка там солдатів скільки положять ракетой в одному місті всі разом
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05.07.2022 12:52 Відповісти
Костенко - настоящий воин. Он на войне с первого дня.
А шо там в стаде ЗЕбанутых депутатов? Хоть один из этой ЗЕсрани на войне, защищает дебилов, выбравших его?

Например "крутой" рекетир Коля Катлета с перепугу обосрался и рванул аж в Закарпитье. Наверняка и остальная ЗЕленая плесень сидит в тылу, обосранная с перепугу.
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05.07.2022 12:43 Відповісти
за всіх зе-слуг воює одна Мар'яна Безумна .
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05.07.2022 12:54 Відповісти
Зачот.
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05.07.2022 12:57 Відповісти
для здачі Луганської і Донецької областей "воює" від "зе слуг" де3,14здат "безугла"
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05.07.2022 14:20 Відповісти
черговий пздобоол, мабуть родич абрістовічя.
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05.07.2022 12:44 Відповісти
Йаша, мабуть тобі треба замовкнути.
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05.07.2022 13:00 Відповісти
знаєш як відрізнити воїна від діпутата-воїн мовчки воює, а діпутат пздить. бо діпутат не може не пздіти, нічого другого він не вміє.
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05.07.2022 13:14 Відповісти
монетизация ю-тюба делает из дурачка- блохера.
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05.07.2022 13:21 Відповісти
а де воїни з партії зелених аферистів
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05.07.2022 13:27 Відповісти
Такие ничем не обоснованные обещания только делают хуже, давая надежду жителям Херсона и тем кто вынужден был выехать,потом кроме горечи разочарования ничего не останется.
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05.07.2022 13:31 Відповісти
Але не потрібно казати на загал, що пріорітетно, а що ні!

Кажете для нас пріорітет історично Луганськ, наступ робите в іншому місті
Кажетн для нас прворітет Попасна
, наступ робите в третьму місці

слова і дії у вас не повинні збігатися
президент взагалі говорить четверте
що взагалі Воронеж історично український

кацапи повинні не тільки палати фізично, у них ще повинен вибухати мозок від вас
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05.07.2022 13:35 Відповісти
что-то у меня сомнения возникают по наступлению на херсон
мы три месяца снегуривку взять не можем
не выполняем первое правило войны
нарушить логистику ворога
основное снабжение ворога с крыма не перекрыто
не понятно чего ждет Залужный
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05.07.2022 14:26 Відповісти
Тебя Залужный ждет..не хватает ему твоих мудрых мыслей
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05.07.2022 14:33 Відповісти
Для начала, хорошо бы было отработать оборону в местах наибольшего сосредоточения войск, а это донецкая/луганская область. С какого перепугу у нас наступление на юге - не понятно.
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05.07.2022 14:35 Відповісти
Сергей Кондратьев d895e89f

не нравятся мои идеи то выложи свои
я с удовольствием их прочту
может что-то интересное для себя найду
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05.07.2022 15:15 Відповісти
 
 