Херсонський напрямок - пріоритетний для українського наступу, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Битва за південь ще попереду, і ми маємо в ній перемогти. Херсон буде звільнено, адже це стратегічний напрямок для нашого наступу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Голосу", який зараз боронить південь, Роман Костенко.
"Битва за південь - ще попереду. І ми маємо в ній перемогти. Але багато чого в перспективі залежатиме від того, як ми захистимо наш схід. В російських імперських амбіціях досі залишився намір позбавити Україну виходу до Чорного моря, і, як вони кажуть, повернути "ісконно рускіє зємлі" та показати, що вони буцімто возз’єдналися", - зазначив парламентар.
За словами Костенка, рашисти досі мріють про Херсонську, Одеську, Миколаївську "республіки", які потім зможуть приєднати до себе.
"Це є в їхніх планах. Тому повернення Херсону - це наше стратегічне завдання. Його треба повернути, як і інші наші території. І на мій погляд, Херсонський напрямок може стати одним із пріоритетних саме для проведення нашого наступу. Але для цього потрібно створити умови: це техніка, це особовий склад, навчений і підготовлений, це вибір правильних напрямків, тобто все, що передбачає військовий статут", - наголосив захисник півдня.
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И да, я не "геостратег", я тут жил
Москалям тут купа секретних даних.
Там он гірькін , прямо з " трусів випадає " , вимагаючи від шойги ( фанєрного маршала ) - щось робити з херсонським напрямом , бо мовляв - ЗСУ вже майже готові до атаки , і кацапсяче військо може опинитись в котлі .
Це не пустодзвін ЗЕленої зграї шахраїв і словоблудів!
nenastupaite na nashi GRABLI
А шо там в стаде ЗЕбанутых депутатов? Хоть один из этой ЗЕсрани на войне, защищает дебилов, выбравших его?
Например "крутой" рекетир Коля Катлета с перепугу обосрался и рванул аж в Закарпитье. Наверняка и остальная ЗЕленая плесень сидит в тылу, обосранная с перепугу.
Кажете для нас пріорітет історично Луганськ, наступ робите в іншому місті
Кажетн для нас прворітет Попасна
, наступ робите в третьму місці
слова і дії у вас не повинні збігатися
президент взагалі говорить четверте
що взагалі Воронеж історично український
кацапи повинні не тільки палати фізично, у них ще повинен вибухати мозок від вас
мы три месяца снегуривку взять не можем
не выполняем первое правило войны
нарушить логистику ворога
основное снабжение ворога с крыма не перекрыто
не понятно чего ждет Залужный
не нравятся мои идеи то выложи свои
я с удовольствием их прочту
может что-то интересное для себя найду