Херсонський напрямок - пріоритетний для українського наступу, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Битва за південь ще попереду, і ми маємо в ній перемогти. Херсон буде звільнено, адже це стратегічний напрямок для нашого наступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Голосу", який зараз боронить південь, Роман Костенко.

"Битва за південь - ще попереду. І ми маємо в ній перемогти. Але багато чого в перспективі залежатиме від того, як ми захистимо наш схід. В російських імперських амбіціях досі залишився намір позбавити Україну виходу до Чорного моря, і, як вони кажуть, повернути "ісконно рускіє зємлі" та показати, що вони буцімто возз’єдналися", - зазначив парламентар.

За словами Костенка, рашисти досі мріють про Херсонську, Одеську, Миколаївську "республіки", які потім зможуть приєднати до себе.

"Це є в їхніх планах. Тому повернення Херсону - це наше стратегічне завдання. Його треба повернути, як і інші наші території. І на мій погляд, Херсонський напрямок може стати одним із пріоритетних саме для проведення нашого наступу. Але для цього потрібно створити умови: це техніка, це особовий склад, навчений і підготовлений, це вибір правильних напрямків, тобто все, що передбачає військовий статут", - наголосив захисник півдня.

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