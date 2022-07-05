Войска РФ обстреляли приграничье Черниговщины. Предварительно – жертв и разрушений нет, - ОВА
Российские оккупанты обстреляли пограничную территорию Черниговщины, вероятно, из ракетных систем залпового огня и артиллерии.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Час назад россияне обстреляли территорию вблизи села Блешня (Семеновская громада). Есть 40 взрывов - приходов (вероятно стреляли из ракетных систем залпового огня) и еще 10 вероятно из артиллерии.
Предварительно жертв и разрушений нет", – проинформировал он.
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Валентин Коваль
показать весь комментарий05.07.2022 14:45 Ответить Мне нравится 0
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