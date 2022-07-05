Войска РФ обстреляли приграничье Черниговщины. Предварительно – жертв и разрушений нет, - ОВА

Российские оккупанты обстреляли пограничную территорию Черниговщины, вероятно, из ракетных систем залпового огня и артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Час назад россияне обстреляли территорию вблизи села Блешня (Семеновская громада). Есть 40 взрывов - приходов (вероятно стреляли из ракетных систем залпового огня) и еще 10 вероятно из артиллерии.

Предварительно жертв и разрушений нет", – проинформировал он.

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