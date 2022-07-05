Украинцы уже собрали на "Армию дронов" почти 200 млн гривен, - Минцифры

Министерство цифровой трансформации совместно с Генштабом ВСУ и UNITED24 объявили о сборе средств на проект "Армия дронов". Украинцы собрали уже около 200 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Минцифры отчиталось в своем Telegram.

"В пятницу мы объявили проект "Армия дронов", где любой может задонатить на летательный аппарат для украинских военных. Только за первый день на счет ВСУ поступило более 84,6 миллионов гривен! Благодарны каждому, кто продолжает финансово поддерживать нашу армию", - говорится в сообщении.

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Проект "Армия дронов" стремится обеспечить дронами военных. В Минцифре уверены, что технологии помогут не только заранее отследить врага, но и защитить жизнь защитников и гражданских.

Присоединиться к сбору средств можна на портале UNITED 24.