Украинцы уже собрали на "Армию дронов" почти 200 млн гривен, - Минцифры
Министерство цифровой трансформации совместно с Генштабом ВСУ и UNITED24 объявили о сборе средств на проект "Армия дронов". Украинцы собрали уже около 200 млн грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Минцифры отчиталось в своем Telegram.
"В пятницу мы объявили проект "Армия дронов", где любой может задонатить на летательный аппарат для украинских военных. Только за первый день на счет ВСУ поступило более 84,6 миллионов гривен! Благодарны каждому, кто продолжает финансово поддерживать нашу армию", - говорится в сообщении.
Проект "Армия дронов" стремится обеспечить дронами военных. В Минцифре уверены, что технологии помогут не только заранее отследить врага, но и защитить жизнь защитников и гражданских.
Присоединиться к сбору средств можна на портале UNITED 24.
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было сделать. а можно ничего не делать и распилить бабло, дескать, не смогли. использоватьсоздать, чтобы базу делали, а мозги, моторы тепловизоры, вооружение, оптику и т.п. уже отдельно докупить ну и сборка. хотя конечно ихнетэто надо было делать с 14го года, как и массово обучать народ обращению с оружием\вв не для галочки, бомбоубежища и т.д и т.п. а теперь - все просрано, осталось покупать неликвид через третьи руки у китайцев на порядок дороже и на два порядка хуже. народ у нас богатый.
https://www.facebook.com/cf.rightdirection/ 25 June, 19:31 ·
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Сьогодні ми з гордістю анонсуємо БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЄКТ «МИ - ОЧІ ЗСУ», розроблений за підтримки волонтерів та спеціалістів Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровської області! https://www.facebook.com/AeromodellingDnipro/?__cft__[0]=AZUZDMWe-rFPRmEgH9O7psOdlD8y22iZMGEZgiq7FeUslNeYehOfuD7Nvg8jumHJtL5x5K36johSYJ12m3E9Ji5WAULoHzUrb8DqCN_XIeNNZ0pCZC_mOmsBbywaNLJPF3qF9W_OwGBRWzBfLBNjtDoHNYOCCf08WbAXE3iWM1XNtH5hYmCNOZ6EfBIQQTAmlr8&__tn__=kK-R Aeromodelling Dnipro
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Нажаль, на сьогодні є гостра потреба саме в малих розвідниках, а квадрокоптери, якими намагаються закрити це питання, не справляються з розвідувальними завданнями з огляду на невелику дальність та тривалість польоту, яку може забезпечити саме безпілотний літак. Імпортні аналоги в декілька разів дорожчі та також не відрізняються великою дальністю польоту.
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Більш розгорнуту інформацію про деталі проєкту та про наш безпілотник ви зможете прочитати у наступних дописах.
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Поставка готова к отгрузке, нам доставят 350 дронов в течение 2-х недель. Но нам нужно оплатить. И тогда в каждом взводе каждой бригады ДШВ будут глаза. Можно будет в ближнем радиусе проводить разведку. Можно будет контролировать работу минометного взвода батальона. Можно будет уничтожать врагов с бОльшей эффективностью по всей линии ответственности десантных бригад.
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UA983073500000026004001400201
@jozefkneht1
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https://twitter.com/jozefkneht1/status/1544057900427100166 18 ч
Скажу непопулярну думку. Я хочу, щоб політики, олігархи не соромилися і розповідали, чим допомогають ЗСУ. Арахамія, Зе, Коломойський, Жидков та інші.
Я хочу, щоб вони піарилися, принаймні ми будемо знати, що вони зробили.