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Украинцы уже собрали на "Армию дронов" почти 200 млн гривен, - Минцифры

дрон

Министерство цифровой трансформации совместно с Генштабом ВСУ и UNITED24 объявили о сборе средств на проект "Армия дронов". Украинцы собрали уже около 200 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Минцифры отчиталось в своем Telegram.

"В пятницу мы объявили проект "Армия дронов", где любой может задонатить на летательный аппарат для украинских военных. Только за первый день на счет ВСУ поступило более 84,6 миллионов гривен! Благодарны каждому, кто продолжает финансово поддерживать нашу армию", - говорится в сообщении.

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Проект "Армия дронов" стремится обеспечить дронами военных. В Минцифре уверены, что технологии помогут не только заранее отследить врага, но и защитить жизнь защитников и гражданских.

Присоединиться к сбору средств можна на портале UNITED 24.

Генштаб ВС (6172) сбор (297) дроны (3831) Минцифры (314)


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Топ комментарии
+8
А ще краще на ЗЕлений асфальт!!!

Доведено часом та результатом.
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05.07.2022 16:18
+7
ЗЕлені продовжують ******* мільярдами, а народ по карманах гроші на зброю збирає...
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05.07.2022 16:16
+7
Стільки дронів потрібно, що НЕ збирати на дрони потрібно, а БУДУВАТИ ЗАВОД!
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05.07.2022 16:19
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Может лучше на сельхозтехнику (кушать что будем?) и машины для пожарных и МЧС деньги направить?
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05.07.2022 16:13 Ответить
А ще краще на ЗЕлений асфальт!!!

Доведено часом та результатом.
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05.07.2022 16:18 Ответить
забыли еще про миллиард деревьев и народный университет. На сдачу купите белой материи. Нет, не для флагов. Для саванов. Кацапам вы не нужны.
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05.07.2022 16:26 Ответить
ЗЕлені продовжують ******* мільярдами, а народ по карманах гроші на зброю збирає...
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05.07.2022 16:16 Ответить
якраз збирався дописать "и 200 мільонів перекочовує з держфінансування всу в кишені кварталу і друзів"
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05.07.2022 16:19 Ответить
Стільки дронів потрібно, що НЕ збирати на дрони потрібно, а БУДУВАТИ ЗАВОД!
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05.07.2022 16:19 Ответить
У нас думали будувати завод Байрактар. Так за місяць до повномасштабного вторгнення у місцевих ТГ каналах почали шнирити "журналісти", щоб дізнатись точні координати. А числа 27 лютого туди був приліт ракети

.
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05.07.2022 16:23 Ответить
можно делать заграницей\на границе. и беженцам работа. можно распределять производство а не пихать все в одно место. можно сделать подземный завод-метро-бомбоубежище (и народу пригодится). в общем, можно много всего было сделать. а можно ничего не делать и распилить бабло, дескать, не смогли.
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05.07.2022 17:32 Ответить
причем необязательно полного цикла, можно даже по школам\университетам разные авиамодельные кружки использовать создать, чтобы базу делали, а мозги, моторы тепловизоры, вооружение, оптику и т.п. уже отдельно докупить ну и сборка. хотя конечно ихнет это надо было делать с 14го года, как и массово обучать народ обращению с оружием\вв не для галочки, бомбоубежища и т.д и т.п. а теперь - все просрано, осталось покупать неликвид через третьи руки у китайцев на порядок дороже и на два порядка хуже. народ у нас богатый.
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05.07.2022 17:28 Ответить
https://www.facebook.com/cf.rightdirection/?__cft__[0]=AZUZDMWe-rFPRmEgH9O7psOdlD8y22iZMGEZgiq7FeUslNeYehOfuD7Nvg8jumHJtL5x5K36johSYJ12m3E9Ji5WAULoHzUrb8DqCN_XIeNNZ0pCZC_mOmsBbywaNLJPF3qF9W_OwGBRWzBfLBNjtDoHNYOCCf08WbAXE3iWM1XNtH5hYmCNOZ6EfBIQQTAmlr8&__tn__=kC%2CP-R Благодійний Фонд "Вірний напрямок" сейчас в https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-112077062136994/?__cft__[0]=AZUZDMWe-rFPRmEgH9O7psOdlD8y22iZMGEZgiq7FeUslNeYehOfuD7Nvg8jumHJtL5x5K36johSYJ12m3E9Ji5WAULoHzUrb8DqCN_XIeNNZ0pCZC_mOmsBbywaNLJPF3qF9W_OwGBRWzBfLBNjtDoHNYOCCf08WbAXE3iWM1XNtH5hYmCNOZ6EfBIQQTAmlr8&__tn__=kC%2CP-R Украина .

https://www.facebook.com/cf.rightdirection/ 25 June, 19:31 ·

Ми - Благодійний Фонд "Вірний напрямок"

Сьогодні ми з гордістю анонсуємо БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЄКТ «МИ - ОЧІ ЗСУ», розроблений за підтримки волонтерів та спеціалістів Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровської області! https://www.facebook.com/AeromodellingDnipro/?__cft__[0]=AZUZDMWe-rFPRmEgH9O7psOdlD8y22iZMGEZgiq7FeUslNeYehOfuD7Nvg8jumHJtL5x5K36johSYJ12m3E9Ji5WAULoHzUrb8DqCN_XIeNNZ0pCZC_mOmsBbywaNLJPF3qF9W_OwGBRWzBfLBNjtDoHNYOCCf08WbAXE3iWM1XNtH5hYmCNOZ6EfBIQQTAmlr8&__tn__=kK-R Aeromodelling Dnipro



Мета цього проєкту - збір коштів на українське виробництво МАЛИХ БЕЗПІЛОТНИХ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ЛІТАЮЧИХ КОМПЛЕКСІВ, сконструйованих за літаковим принципом.



Нажаль, на сьогодні є гостра потреба саме в малих розвідниках, а квадрокоптери, якими намагаються закрити це питання, не справляються з розвідувальними завданнями з огляду на невелику дальність та тривалість польоту, яку може забезпечити саме безпілотний літак. Імпортні аналоги в декілька разів дорожчі та також не відрізняються великою дальністю польоту.



Тому, українське виробництво МАЛИХ БЕЗПІЛОТНИХ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ЛІТАЮЧИХ КОМПЛЕКСІВ - це те, що так потрібно сьогодні нашим Захисникам!

А для початку нам потрібно зібрати кошти у розмірі МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ на виготовлення 100 таких комплексів, які будуть безкоштовно передані захисникам України, включаючи курс навчання!



Більш розгорнуту інформацію про деталі проєкту та про наш безпілотник ви зможете прочитати у наступних дописах.



Приєднуйтесь! Допомагайте!

Ваша допомога однозначно наблизить нашу Перемогу!

Реквізити для благодійної допомоги:

БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВІРНИЙ НАПРЯМОК»

CO «CHARITY FOUNDATION «RIGHT DIRECTION»

ЄДРПОУ: 44870443

****: UA983073500000026004001400201 (UAH/USD)

МФО: 307350

УВАГА: Обов'язково в призначенні платежу зазначайте: «Благодійна допомога»

тел: +380 (97) 029 77 77

email:
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05.07.2022 21:17 Ответить
Олігархи олігофрени скільки надали?
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05.07.2022 16:32 Ответить
это тихо и давно покупается, пока пацифисты мечтают о сельхозтехнике и водовозках



Мы подписали контракт. И внесли аванс. Мы не показываем пока гор коробок с поставленными, их привезут в течение 2-недель после оплаты. Мы не показываем видео использования.

МЫ. ПОКАЗЫВАЕМ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ТРАТ. ВАШИХ. ДЕНЕГ.

Цена Autel EVO II 640T Dual (с тепликом) в США с доставкой в Украину - 7 250$. Мы подписались за 6 000$!

Цена Autel EVO Lite+ в США с доставкой в Украину - 1 675$. Мы подписались за 1 450$!

Половину счета оплачивает https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation/?__cft__[0]=AZVcwRkrmtWCZTsx2nq5q3HwWPHgoRCmMqDQGbu3I58TXWkr5HIIfux4q8-_yVpeiehDHZENAvxIhSHG0dX1dxNTbimRDTjF2KWmN10kbu748xFzQgA8wANKn_S81F6dZIpmqWu7nGH1IwRQxRdW9beu&__tn__=kK-R Фонд Порошенка , а значит для волонтерского бюджета офигенный дрон с тепловизороом обойдется в 3 000$. Как? Эффективно?

Поставка готова к отгрузке, нам доставят 350 дронов в течение 2-х недель. Но нам нужно оплатить. И тогда в каждом взводе каждой бригады ДШВ будут глаза. Можно будет в ближнем радиусе проводить разведку. Можно будет контролировать работу минометного взвода батальона. Можно будет уничтожать врагов с бОльшей эффективностью по всей линии ответственности десантных бригад.

Для этого нужна ваша помощь! Просим деньги, лайки, комменты, перепосты, да вот все - нужно дать "зрение" на громадный кусок фронта!

++++++++++++++++++++++++++++

По Україні

++++++++++++++++++++++++++++

ТІЛЬКІ ДЛЯ ПРИВАТ 24

5169 3305 2068 6400

Для ІНШИХ банків:

5375 4115 0177 8331

Або за посиланням:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsend.monobank.ua%2Fjar%2FAe7dosExpq%3Ffbclid%3DIwAR3copGIqLpUJ_0qKT_fvLq12Th4CNa1vuwxLtS64BYcehGPJvdRMdOWhec&h=AT3FPgfovPm1KnbZGf_SzX_l7GX6MAGi1zxIxSfIizw7iQHmjtL03w0opkTe_tFBVYrbrr5hMsLtjjcP-xispjgDI7IBl-dIFfZLEbejbMKZyaAD3F9mp9PxDxgNrKT8f_8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2jo3HMCZITbYv1ucwAZ-hoan1gwU7CDvbh6VqjP_1NIM4o7ssMS0jHNz8rtq5lh8Z9jSk84AS1jllMx0MJmB1QD3gTHNZblpN4nOwS4WgleveB3jQRxdSOrxDvt-g3eOQHR8m5XGWH2QNa01ImBuj1Z9s3jM9E9FVHnPBYL8pZpXw https://send.monobank.ua/jar/Ae7dosExpq

Або переказ на рахунок:

Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД

**** рахунок: UA193052990000026002016226051

Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954

Призначення платежу: благодійна безповоротна допомога на користь ГО

++++++++++++++++++++++++++++

PayPal

++++++++++++++++++++++++++++

Переказ на: [email protected]

Тип переказу: Family/Friends

++++++++++++++++++++++++++++

Western Union / MoneyGram

++++++++++++++++++++++++++++

Переказ на: ANTONINA BUZILO

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SWIFT перекази

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Account owner: Solidarna Sprava Hromad

PLN - ****: PL48 1020 1068 0000 1802 0383 6525

CAD - ****: PL53 1020 1068 0000 1602 0383 6533

EUR - ****: PL58 1020 1068 0000 1402 0383 6541

USD - ****: PL64 1020 1068 0000 1902 0383 6673

Bank SWIFT Code: BPKOPLPW

Name of the Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Bank's address: ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw

Bank's country: Poland
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05.07.2022 16:35 Ответить
В мире 250 TOP компаний выпускающих дроны. На EVO свет клином не сошелся, есть и получше.
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05.07.2022 17:13 Ответить
я вижу Вы разбираетесь. Ищите аналог EVO II 640T Dual с тепловизором меньше, чем за 6000$.
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05.07.2022 21:06 Ответить


https://www.facebook.com/cf.rightdirection/?__cft__[0]=AZV9uQQ-kCrUKZlJnKAmlVJEGIvOSdQxyh7ZaoVMHIfPCBGMoYRSvBnaxfJ8ptMxDZMaf39QSfLBW2mgj1cp_rvxzThu87bEXnbUCxFissxah1M_RIR5sgSn0FBUdS-gtKy-8HpIw6Ye07glYJMFWcpXUJOrIjb2lrIb4T_IAGkltzSdGSp3n0ZY2KHLF_mCkbc&__tn__=-UC%2CP-y-R Благодійний Фонд "Вірний напрямок"

·

UA983073500000026004001400201
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05.07.2022 21:21 Ответить
Та сколько вы можете уже собирать деньги то, на то на другое? Вы уже 8 лет собираете на шкарпетки для армии. Где ваши налоги? Где прибыль от всех продаж вооружений за рубеж и экспорта сырья на миллиарлы долларов? Вы дебилы или идиоты которые позволяют себя обкрадывать по сегодняшний день? Что это за армия такая которая постоянно стоит с протянутой рукой? Весь ваш бюджет уже давно обеспечивается на 100% из помощи Запада. Куда девается все остальное? Вы не ****** там просить милостыню у тех кто сводит концы с концами и кое как держит экономику на своем горбу?
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05.07.2022 16:49 Ответить
Термін експлуатації можна і подовжити, але для цього треба занести "кому надо". Так що скинути - вийде дешевше.
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05.07.2022 17:32 Ответить
Дронами хочете москалів перемогти? Потрібні ракети і реактивна бойова авіація.
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05.07.2022 17:04 Ответить
А ще потрібні засоби ППО. Бо навіть коли дрон буде у кожному взводі - це не врятує від ракетно-бомбових ударів.
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05.07.2022 17:37 Ответить
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1544057900427100166 18 ч

Скажу непопулярну думку. Я хочу, щоб політики, олігархи не соромилися і розповідали, чим допомогають ЗСУ. Арахамія, Зе, Коломойський, Жидков та інші.
Я хочу, щоб вони піарилися, принаймні ми будемо знати, що вони зробили.
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05.07.2022 18:04 Ответить
Це дуже добре, але де ленд-лiз?
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05.07.2022 18:30 Ответить
теперь украинцы будут собирать деньги на справку, чтобы из города выехать, мыздобуды ...
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05.07.2022 19:06 Ответить
 
 