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Українці вже зібрали на "Армію дронів" майже 200 млн гривень, - Мінцифри

дрон

Міністество цифрової трансформації спільно з Генштабом ЗСУ та UNITED24 оголосили про збір коштів на проєкт "Армія дронів". Українці зібрали вже майже 200 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мінцифри звітували у своєму Telegram.

"У п‘ятницю ми оголосили проєкт "Армія дронів", де будь-хто може задонатити на літальний апарат для українських військових. Лише за перший день на рахунок ЗСУ надійшло понад 84,6 мільйони гривень! Вдячні кожному, хто продовжує фінансово підтримувати нашу армію", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на армію дронів зібрали мільйони, - Федоров

Проєкт "Армія дронів" має на меті забезпечити дронами військових. У Мінцифри впевнені, що технології допоможуть не лише завчасно відстежити ворога, а й захистити життя захисників та цивільних.

Долучитисядо збору коштів на порталі UNITED24.

Генштаб ЗС (6476) збір (331) дрони (4612) Мінцифри (1177)


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Топ коментарі
+8
А ще краще на ЗЕлений асфальт!!!

Доведено часом та результатом.
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05.07.2022 16:18
+7
ЗЕлені продовжують ******* мільярдами, а народ по карманах гроші на зброю збирає...
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05.07.2022 16:16
+7
Стільки дронів потрібно, що НЕ збирати на дрони потрібно, а БУДУВАТИ ЗАВОД!
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05.07.2022 16:19
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Может лучше на сельхозтехнику (кушать что будем?) и машины для пожарных и МЧС деньги направить?
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05.07.2022 16:13 Відповісти
А ще краще на ЗЕлений асфальт!!!

Доведено часом та результатом.
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05.07.2022 16:18 Відповісти
забыли еще про миллиард деревьев и народный университет. На сдачу купите белой материи. Нет, не для флагов. Для саванов. Кацапам вы не нужны.
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05.07.2022 16:26 Відповісти
ЗЕлені продовжують ******* мільярдами, а народ по карманах гроші на зброю збирає...
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05.07.2022 16:16 Відповісти
якраз збирався дописать "и 200 мільонів перекочовує з держфінансування всу в кишені кварталу і друзів"
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05.07.2022 16:19 Відповісти
Стільки дронів потрібно, що НЕ збирати на дрони потрібно, а БУДУВАТИ ЗАВОД!
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05.07.2022 16:19 Відповісти
У нас думали будувати завод Байрактар. Так за місяць до повномасштабного вторгнення у місцевих ТГ каналах почали шнирити "журналісти", щоб дізнатись точні координати. А числа 27 лютого туди був приліт ракети

.
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05.07.2022 16:23 Відповісти
можно делать заграницей\на границе. и беженцам работа. можно распределять производство а не пихать все в одно место. можно сделать подземный завод-метро-бомбоубежище (и народу пригодится). в общем, можно много всего было сделать. а можно ничего не делать и распилить бабло, дескать, не смогли.
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05.07.2022 17:32 Відповісти
причем необязательно полного цикла, можно даже по школам\университетам разные авиамодельные кружки использовать создать, чтобы базу делали, а мозги, моторы тепловизоры, вооружение, оптику и т.п. уже отдельно докупить ну и сборка. хотя конечно ихнет это надо было делать с 14го года, как и массово обучать народ обращению с оружием\вв не для галочки, бомбоубежища и т.д и т.п. а теперь - все просрано, осталось покупать неликвид через третьи руки у китайцев на порядок дороже и на два порядка хуже. народ у нас богатый.
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05.07.2022 17:28 Відповісти
https://www.facebook.com/cf.rightdirection/?__cft__[0]=AZUZDMWe-rFPRmEgH9O7psOdlD8y22iZMGEZgiq7FeUslNeYehOfuD7Nvg8jumHJtL5x5K36johSYJ12m3E9Ji5WAULoHzUrb8DqCN_XIeNNZ0pCZC_mOmsBbywaNLJPF3qF9W_OwGBRWzBfLBNjtDoHNYOCCf08WbAXE3iWM1XNtH5hYmCNOZ6EfBIQQTAmlr8&__tn__=kC%2CP-R Благодійний Фонд "Вірний напрямок" сейчас в https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-112077062136994/?__cft__[0]=AZUZDMWe-rFPRmEgH9O7psOdlD8y22iZMGEZgiq7FeUslNeYehOfuD7Nvg8jumHJtL5x5K36johSYJ12m3E9Ji5WAULoHzUrb8DqCN_XIeNNZ0pCZC_mOmsBbywaNLJPF3qF9W_OwGBRWzBfLBNjtDoHNYOCCf08WbAXE3iWM1XNtH5hYmCNOZ6EfBIQQTAmlr8&__tn__=kC%2CP-R Украина .

https://www.facebook.com/cf.rightdirection/ 25 June, 19:31 ·

Ми - Благодійний Фонд "Вірний напрямок"

Сьогодні ми з гордістю анонсуємо БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЄКТ «МИ - ОЧІ ЗСУ», розроблений за підтримки волонтерів та спеціалістів Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровської області! https://www.facebook.com/AeromodellingDnipro/?__cft__[0]=AZUZDMWe-rFPRmEgH9O7psOdlD8y22iZMGEZgiq7FeUslNeYehOfuD7Nvg8jumHJtL5x5K36johSYJ12m3E9Ji5WAULoHzUrb8DqCN_XIeNNZ0pCZC_mOmsBbywaNLJPF3qF9W_OwGBRWzBfLBNjtDoHNYOCCf08WbAXE3iWM1XNtH5hYmCNOZ6EfBIQQTAmlr8&__tn__=kK-R Aeromodelling Dnipro



Мета цього проєкту - збір коштів на українське виробництво МАЛИХ БЕЗПІЛОТНИХ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ЛІТАЮЧИХ КОМПЛЕКСІВ, сконструйованих за літаковим принципом.



Нажаль, на сьогодні є гостра потреба саме в малих розвідниках, а квадрокоптери, якими намагаються закрити це питання, не справляються з розвідувальними завданнями з огляду на невелику дальність та тривалість польоту, яку може забезпечити саме безпілотний літак. Імпортні аналоги в декілька разів дорожчі та також не відрізняються великою дальністю польоту.



Тому, українське виробництво МАЛИХ БЕЗПІЛОТНИХ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ЛІТАЮЧИХ КОМПЛЕКСІВ - це те, що так потрібно сьогодні нашим Захисникам!

А для початку нам потрібно зібрати кошти у розмірі МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ на виготовлення 100 таких комплексів, які будуть безкоштовно передані захисникам України, включаючи курс навчання!



Більш розгорнуту інформацію про деталі проєкту та про наш безпілотник ви зможете прочитати у наступних дописах.



Приєднуйтесь! Допомагайте!

Ваша допомога однозначно наблизить нашу Перемогу!

Реквізити для благодійної допомоги:

БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВІРНИЙ НАПРЯМОК»

CO «CHARITY FOUNDATION «RIGHT DIRECTION»

ЄДРПОУ: 44870443

****: UA983073500000026004001400201 (UAH/USD)

МФО: 307350

УВАГА: Обов'язково в призначенні платежу зазначайте: «Благодійна допомога»

тел: +380 (97) 029 77 77

email:
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05.07.2022 21:17 Відповісти
Олігархи олігофрени скільки надали?
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05.07.2022 16:32 Відповісти
это тихо и давно покупается, пока пацифисты мечтают о сельхозтехнике и водовозках



Мы подписали контракт. И внесли аванс. Мы не показываем пока гор коробок с поставленными, их привезут в течение 2-недель после оплаты. Мы не показываем видео использования.

МЫ. ПОКАЗЫВАЕМ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ТРАТ. ВАШИХ. ДЕНЕГ.

Цена Autel EVO II 640T Dual (с тепликом) в США с доставкой в Украину - 7 250$. Мы подписались за 6 000$!

Цена Autel EVO Lite+ в США с доставкой в Украину - 1 675$. Мы подписались за 1 450$!

Половину счета оплачивает https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation/?__cft__[0]=AZVcwRkrmtWCZTsx2nq5q3HwWPHgoRCmMqDQGbu3I58TXWkr5HIIfux4q8-_yVpeiehDHZENAvxIhSHG0dX1dxNTbimRDTjF2KWmN10kbu748xFzQgA8wANKn_S81F6dZIpmqWu7nGH1IwRQxRdW9beu&__tn__=kK-R Фонд Порошенка , а значит для волонтерского бюджета офигенный дрон с тепловизороом обойдется в 3 000$. Как? Эффективно?

Поставка готова к отгрузке, нам доставят 350 дронов в течение 2-х недель. Но нам нужно оплатить. И тогда в каждом взводе каждой бригады ДШВ будут глаза. Можно будет в ближнем радиусе проводить разведку. Можно будет контролировать работу минометного взвода батальона. Можно будет уничтожать врагов с бОльшей эффективностью по всей линии ответственности десантных бригад.

Для этого нужна ваша помощь! Просим деньги, лайки, комменты, перепосты, да вот все - нужно дать "зрение" на громадный кусок фронта!

++++++++++++++++++++++++++++

По Україні

++++++++++++++++++++++++++++

ТІЛЬКІ ДЛЯ ПРИВАТ 24

5169 3305 2068 6400

Для ІНШИХ банків:

5375 4115 0177 8331

Або за посиланням:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsend.monobank.ua%2Fjar%2FAe7dosExpq%3Ffbclid%3DIwAR3copGIqLpUJ_0qKT_fvLq12Th4CNa1vuwxLtS64BYcehGPJvdRMdOWhec&h=AT3FPgfovPm1KnbZGf_SzX_l7GX6MAGi1zxIxSfIizw7iQHmjtL03w0opkTe_tFBVYrbrr5hMsLtjjcP-xispjgDI7IBl-dIFfZLEbejbMKZyaAD3F9mp9PxDxgNrKT8f_8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2jo3HMCZITbYv1ucwAZ-hoan1gwU7CDvbh6VqjP_1NIM4o7ssMS0jHNz8rtq5lh8Z9jSk84AS1jllMx0MJmB1QD3gTHNZblpN4nOwS4WgleveB3jQRxdSOrxDvt-g3eOQHR8m5XGWH2QNa01ImBuj1Z9s3jM9E9FVHnPBYL8pZpXw https://send.monobank.ua/jar/Ae7dosExpq

Або переказ на рахунок:

Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД

**** рахунок: UA193052990000026002016226051

Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954

Призначення платежу: благодійна безповоротна допомога на користь ГО

++++++++++++++++++++++++++++

PayPal

++++++++++++++++++++++++++++

Переказ на: [email protected]

Тип переказу: Family/Friends

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Western Union / MoneyGram

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Переказ на: ANTONINA BUZILO

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SWIFT перекази

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Account owner: Solidarna Sprava Hromad

PLN - ****: PL48 1020 1068 0000 1802 0383 6525

CAD - ****: PL53 1020 1068 0000 1602 0383 6533

EUR - ****: PL58 1020 1068 0000 1402 0383 6541

USD - ****: PL64 1020 1068 0000 1902 0383 6673

Bank SWIFT Code: BPKOPLPW

Name of the Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Bank's address: ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw

Bank's country: Poland
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05.07.2022 16:35 Відповісти
В мире 250 TOP компаний выпускающих дроны. На EVO свет клином не сошелся, есть и получше.
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05.07.2022 17:13 Відповісти
я вижу Вы разбираетесь. Ищите аналог EVO II 640T Dual с тепловизором меньше, чем за 6000$.
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05.07.2022 21:06 Відповісти


https://www.facebook.com/cf.rightdirection/?__cft__[0]=AZV9uQQ-kCrUKZlJnKAmlVJEGIvOSdQxyh7ZaoVMHIfPCBGMoYRSvBnaxfJ8ptMxDZMaf39QSfLBW2mgj1cp_rvxzThu87bEXnbUCxFissxah1M_RIR5sgSn0FBUdS-gtKy-8HpIw6Ye07glYJMFWcpXUJOrIjb2lrIb4T_IAGkltzSdGSp3n0ZY2KHLF_mCkbc&__tn__=-UC%2CP-y-R Благодійний Фонд "Вірний напрямок"

·

UA983073500000026004001400201
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05.07.2022 21:21 Відповісти
Та сколько вы можете уже собирать деньги то, на то на другое? Вы уже 8 лет собираете на шкарпетки для армии. Где ваши налоги? Где прибыль от всех продаж вооружений за рубеж и экспорта сырья на миллиарлы долларов? Вы дебилы или идиоты которые позволяют себя обкрадывать по сегодняшний день? Что это за армия такая которая постоянно стоит с протянутой рукой? Весь ваш бюджет уже давно обеспечивается на 100% из помощи Запада. Куда девается все остальное? Вы не ****** там просить милостыню у тех кто сводит концы с концами и кое как держит экономику на своем горбу?
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05.07.2022 16:49 Відповісти
Термін експлуатації можна і подовжити, але для цього треба занести "кому надо". Так що скинути - вийде дешевше.
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05.07.2022 17:32 Відповісти
Дронами хочете москалів перемогти? Потрібні ракети і реактивна бойова авіація.
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05.07.2022 17:04 Відповісти
А ще потрібні засоби ППО. Бо навіть коли дрон буде у кожному взводі - це не врятує від ракетно-бомбових ударів.
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05.07.2022 17:37 Відповісти
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1544057900427100166 18 ч

Скажу непопулярну думку. Я хочу, щоб політики, олігархи не соромилися і розповідали, чим допомогають ЗСУ. Арахамія, Зе, Коломойський, Жидков та інші.
Я хочу, щоб вони піарилися, принаймні ми будемо знати, що вони зробили.
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05.07.2022 18:04 Відповісти
Це дуже добре, але де ленд-лiз?
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05.07.2022 18:30 Відповісти
теперь украинцы будут собирать деньги на справку, чтобы из города выехать, мыздобуды ...
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05.07.2022 19:06 Відповісти
 
 