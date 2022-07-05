Українці вже зібрали на "Армію дронів" майже 200 млн гривень, - Мінцифри
Міністество цифрової трансформації спільно з Генштабом ЗСУ та UNITED24 оголосили про збір коштів на проєкт "Армія дронів". Українці зібрали вже майже 200 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мінцифри звітували у своєму Telegram.
"У п‘ятницю ми оголосили проєкт "Армія дронів", де будь-хто може задонатити на літальний апарат для українських військових. Лише за перший день на рахунок ЗСУ надійшло понад 84,6 мільйони гривень! Вдячні кожному, хто продовжує фінансово підтримувати нашу армію", - йдеться у повідомленні.
Проєкт "Армія дронів" має на меті забезпечити дронами військових. У Мінцифри впевнені, що технології допоможуть не лише завчасно відстежити ворога, а й захистити життя захисників та цивільних.
Долучитисядо збору коштів на порталі UNITED24.
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было сделать. а можно ничего не делать и распилить бабло, дескать, не смогли. использоватьсоздать, чтобы базу делали, а мозги, моторы тепловизоры, вооружение, оптику и т.п. уже отдельно докупить ну и сборка. хотя конечно ихнетэто надо было делать с 14го года, как и массово обучать народ обращению с оружием\вв не для галочки, бомбоубежища и т.д и т.п. а теперь - все просрано, осталось покупать неликвид через третьи руки у китайцев на порядок дороже и на два порядка хуже. народ у нас богатый.
https://www.facebook.com/cf.rightdirection/ 25 June, 19:31 ·
Ми - Благодійний Фонд "Вірний напрямок"
Сьогодні ми з гордістю анонсуємо БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЄКТ «МИ - ОЧІ ЗСУ», розроблений за підтримки волонтерів та спеціалістів Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровської області! https://www.facebook.com/AeromodellingDnipro/?__cft__[0]=AZUZDMWe-rFPRmEgH9O7psOdlD8y22iZMGEZgiq7FeUslNeYehOfuD7Nvg8jumHJtL5x5K36johSYJ12m3E9Ji5WAULoHzUrb8DqCN_XIeNNZ0pCZC_mOmsBbywaNLJPF3qF9W_OwGBRWzBfLBNjtDoHNYOCCf08WbAXE3iWM1XNtH5hYmCNOZ6EfBIQQTAmlr8&__tn__=kK-R Aeromodelling Dnipro
Мета цього проєкту - збір коштів на українське виробництво МАЛИХ БЕЗПІЛОТНИХ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ЛІТАЮЧИХ КОМПЛЕКСІВ, сконструйованих за літаковим принципом.
Нажаль, на сьогодні є гостра потреба саме в малих розвідниках, а квадрокоптери, якими намагаються закрити це питання, не справляються з розвідувальними завданнями з огляду на невелику дальність та тривалість польоту, яку може забезпечити саме безпілотний літак. Імпортні аналоги в декілька разів дорожчі та також не відрізняються великою дальністю польоту.
Тому, українське виробництво МАЛИХ БЕЗПІЛОТНИХ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ЛІТАЮЧИХ КОМПЛЕКСІВ - це те, що так потрібно сьогодні нашим Захисникам!
А для початку нам потрібно зібрати кошти у розмірі МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ на виготовлення 100 таких комплексів, які будуть безкоштовно передані захисникам України, включаючи курс навчання!
Більш розгорнуту інформацію про деталі проєкту та про наш безпілотник ви зможете прочитати у наступних дописах.
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Ваша допомога однозначно наблизить нашу Перемогу!
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ЄДРПОУ: 44870443
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Мы подписали контракт. И внесли аванс. Мы не показываем пока гор коробок с поставленными, их привезут в течение 2-недель после оплаты. Мы не показываем видео использования.
МЫ. ПОКАЗЫВАЕМ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ТРАТ. ВАШИХ. ДЕНЕГ.
Цена Autel EVO II 640T Dual (с тепликом) в США с доставкой в Украину - 7 250$. Мы подписались за 6 000$!
Цена Autel EVO Lite+ в США с доставкой в Украину - 1 675$. Мы подписались за 1 450$!
Половину счета оплачивает https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation/?__cft__[0]=AZVcwRkrmtWCZTsx2nq5q3HwWPHgoRCmMqDQGbu3I58TXWkr5HIIfux4q8-_yVpeiehDHZENAvxIhSHG0dX1dxNTbimRDTjF2KWmN10kbu748xFzQgA8wANKn_S81F6dZIpmqWu7nGH1IwRQxRdW9beu&__tn__=kK-R Фонд Порошенка , а значит для волонтерского бюджета офигенный дрон с тепловизороом обойдется в 3 000$. Как? Эффективно?
Поставка готова к отгрузке, нам доставят 350 дронов в течение 2-х недель. Но нам нужно оплатить. И тогда в каждом взводе каждой бригады ДШВ будут глаза. Можно будет в ближнем радиусе проводить разведку. Можно будет контролировать работу минометного взвода батальона. Можно будет уничтожать врагов с бОльшей эффективностью по всей линии ответственности десантных бригад.
Для этого нужна ваша помощь! Просим деньги, лайки, комменты, перепосты, да вот все - нужно дать "зрение" на громадный кусок фронта!
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Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
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UA983073500000026004001400201
@jozefkneht1
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https://twitter.com/jozefkneht1/status/1544057900427100166 18 ч
Скажу непопулярну думку. Я хочу, щоб політики, олігархи не соромилися і розповідали, чим допомогають ЗСУ. Арахамія, Зе, Коломойський, Жидков та інші.
Я хочу, щоб вони піарилися, принаймні ми будемо знати, що вони зробили.