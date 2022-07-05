Українці вже зібрали на "Армію дронів" майже 200 млн гривень, - Мінцифри

Міністество цифрової трансформації спільно з Генштабом ЗСУ та UNITED24 оголосили про збір коштів на проєкт "Армія дронів". Українці зібрали вже майже 200 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мінцифри звітували у своєму Telegram.

"У п‘ятницю ми оголосили проєкт "Армія дронів", де будь-хто може задонатити на літальний апарат для українських військових. Лише за перший день на рахунок ЗСУ надійшло понад 84,6 мільйони гривень! Вдячні кожному, хто продовжує фінансово підтримувати нашу армію", - йдеться у повідомленні.

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Проєкт "Армія дронів" має на меті забезпечити дронами військових. У Мінцифри впевнені, що технології допоможуть не лише завчасно відстежити ворога, а й захистити життя захисників та цивільних.



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