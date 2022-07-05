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Новости Война
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Беларусь провела в Гомельской области тренировку боеготовности подразделений Государственного пограничного комитета.

беларусь,граница

Беларусь в Гомельской области провела тренировку боеготовности подразделений Государственного пограничного комитета.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам спикера, командование Вооруженных сил Беларуси продолжает держать на белорусско-украинской границе в Брестской и Гомельской областях до 6 своих батальонов.

Кроме того, враг удерживает в Брянской и Курской областях до 3 батальонно-тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й армии Западного военного округа, а также подразделения воздушно-десантных войск. Мотузяник добавил, что признаков формирования там наступательной группировки на данный момент не выявлено.

"Враг продолжает наращивать систему инженерного фортификационного оборудования оборонных позиций в районе Подывотье, это до 5 км от государственной границы Украины, Брянская область, Россия", - указал спикер Минобороны.

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Беларусь (7886) граница (5256) военные учения (3457) Мотузяник (483)


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Бульба в мундирє нікак неузбагоітся.
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05.07.2022 16:37 Ответить
Картошка жаренная будет
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05.07.2022 16:41 Ответить
Он ****** уже в натуре...
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05.07.2022 16:43 Ответить
Грибочки дозволив збирати. Тепер прикордонникам тренування зробив.
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05.07.2022 16:48 Ответить
Мозырь. НПЗ там. Лукашенко все равно нападет, если Путин прикажет. Миротворство, что шоколадное, что зеленое все равно приводит и к позору, и к войне.
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05.07.2022 17:26 Ответить
думаю, только бульбоармия перейдет кордон - вот тогда этому НПЗ и пи..ец
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05.07.2022 17:42 Ответить
Ти трохи недотумкав стосовно "миротворчччості" Пороха, у нього виходу не було, А Зелень свідомо гнобила розвиток ЗСУ та ВПК України. Тому ти або корисний ідіот, або,навіть не "зелебот", а кацапський првокатор.
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05.07.2022 19:45 Ответить
Боєздатність зникне,як тільки українці,крім слова "*******"нічого не приходить , по бульбосвині,котра відкрито перетне кордон.
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05.07.2022 18:27 Ответить
 
 