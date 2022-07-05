Беларусь провела в Гомельской области тренировку боеготовности подразделений Государственного пограничного комитета.

Беларусь в Гомельской области провела тренировку боеготовности подразделений Государственного пограничного комитета.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам спикера, командование Вооруженных сил Беларуси продолжает держать на белорусско-украинской границе в Брестской и Гомельской областях до 6 своих батальонов.

Кроме того, враг удерживает в Брянской и Курской областях до 3 батальонно-тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й армии Западного военного округа, а также подразделения воздушно-десантных войск. Мотузяник добавил, что признаков формирования там наступательной группировки на данный момент не выявлено.

"Враг продолжает наращивать систему инженерного фортификационного оборудования оборонных позиций в районе Подывотье, это до 5 км от государственной границы Украины, Брянская область, Россия", - указал спикер Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевая работа зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ. Сбиты ракеты над Днепр. ВИДЕО