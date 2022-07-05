РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7381 посетитель онлайн
Новости
8 898 19

Россия заранее планировала уничтожить Мариуполь, - мэр города Бойченко

маріуполь

Россия заранее планировала уничтожить Мариуполь, поскольку план восстановления города был разработан еще до боевых действий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Мариупольского городского совета.

"Агрессор с самого начала планировал уничтожение города. Сейчас РФ активно распространяет информацию о восстановлении Мариуполя. Такой план она имела до оккупации города. Уже 24 марта появилась информация об восстановлении, когда еще продолжались активные бои. Такой технический документ невозможно качественно подготовить в короткий срок. Для этого нужны месяцы. Это свидетельствует, что его разработали еще до начала боевых действий. Таким образом, уничтожение Мариуполя и массовое убийство его жителей входило в планы московского режима", - говорится в сообщении.

"У нас есть все основания говорить о том, что Россия заранее планировала уничтожить наш город. Все достижения украинского Мариуполя. А теперь цинично говорит о плане восстановления, который был давно готов. Это настоящий спланированный геноцид мирных жителей от главного в мире экспортера терроризма. Международное сообщество обязано дать свою оценку этим действиям", - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Читайте также: В Мариуполе не осталось безопасных домов, - Андрющенко

Автор: 

Мариуполь (5704) Бойченко (68)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Ми 30 років нічого не робили пливли по течиї,знищили армію і вибирали лайно за гречку в владу ,пустили русню всюди де тільки можна,а с 2014 року нічого так і не зрозуміли і ось ми отримали за свої дії.Ось ці заяви вже не важливі що вони плановули або планують,важливо одне як ми на це реагуєимо що робимо і як до цього відносимось.Єдине і реальне наше майбутне це наша армія.Навіть зараз багато хто нерозуміє що в країні війна.
показать весь комментарий
05.07.2022 17:53
+8
Те, що планували кацапи всім притомним українцям було зрозуміло вже давно. А що в цей час робив "мудрий" нарід? Правильно, поливав гівном проукраїнську владу, аби потім під час війни привести до влади колаборантів, манкуртів, корупціонерів, маріонеток олігархів, хапуг, тупих малоросів і кремлівську агентуру. Ну, і хто нам тепер дохтур? Виборча дільниця - це місце, де треба думати головою, а не сракою.
показать весь комментарий
05.07.2022 18:07
+7
Думаю вони ще в Омані про це домовились
показать весь комментарий
05.07.2022 17:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
невже їм несподобались виборці опзжопників?
показать весь комментарий
05.07.2022 17:48 Ответить
через плечо тебе хером по лбу, мудак кацапский!
показать весь комментарий
05.07.2022 18:40 Ответить
Меня терзают смутные сомнения...Разговоры ради разговоров....
показать весь комментарий
05.07.2022 17:49 Ответить
Думаю вони ще в Омані про це домовились
показать весь комментарий
05.07.2022 17:51 Ответить
Ми 30 років нічого не робили пливли по течиї,знищили армію і вибирали лайно за гречку в владу ,пустили русню всюди де тільки можна,а с 2014 року нічого так і не зрозуміли і ось ми отримали за свої дії.Ось ці заяви вже не важливі що вони плановули або планують,важливо одне як ми на це реагуєимо що робимо і як до цього відносимось.Єдине і реальне наше майбутне це наша армія.Навіть зараз багато хто нерозуміє що в країні війна.
показать весь комментарий
05.07.2022 17:53 Ответить
Идеально согласен. И шанс сегодня уцелеть как народ и страна--- последний! И цена выше не бывает--- собственной кровью заплатить. К бою!
показать весь комментарий
05.07.2022 20:27 Ответить


"Ми 30 років нічого не робили пливли по течиї,знищили армію і вибирали лайно за гречку в владу ,пустили русню всюди де тільки можна,а с 2014 року нічого так і не зрозуміли"

1) "Ми" це хто саме, дехто ?
Не треба узагальнювати та розмазувати выдповідальнысть на всіх.

2) Не треба трендіти, про 30 років, з 2014 по 2019 армію як раз відновлювали, реформували та озброювали.

Доречі, знавець"-узагальнювач, мову підучи - "плановули",
про використання розділових знаків взагалі мовчу, ЧОТИРНАДЦЯТЬ помилок меньше ніж на П'ЯТЬ рядків - навіть для трієчника середніх класів забагато, що зайвий раз свідчить про рівень коментуючого з клікухою замість ім'я.
показать весь комментарий
05.07.2022 20:44 Ответить
нічо не робили -- то шо нам зараз посипати голову попелом і самоліквідіруватись -- треба воювати - вже нічо не вернеш -- шось то нас навчило
показать весь комментарий
05.07.2022 17:59 Ответить
Бойченко впереди всех сдрыснул с города. Местные говорят.
показать весь комментарий
05.07.2022 18:03 Ответить
Те, що планували кацапи всім притомним українцям було зрозуміло вже давно. А що в цей час робив "мудрий" нарід? Правильно, поливав гівном проукраїнську владу, аби потім під час війни привести до влади колаборантів, манкуртів, корупціонерів, маріонеток олігархів, хапуг, тупих малоросів і кремлівську агентуру. Ну, і хто нам тепер дохтур? Виборча дільниця - це місце, де треба думати головою, а не сракою.
показать весь комментарий
05.07.2022 18:07 Ответить
То треба війни, щоб дехто почав думати головов, а не дупою. Вибори 2019 року яскравий доказ чим думає більшість "наріду". Маю надію, що хоч цьго разу хтось включить мозок , а не телевізор з прославленням Найвеличнішого Буонапарте криворагульного!
показать весь комментарий
05.07.2022 19:52 Ответить
Кацапія планувала й планує, знищи нас - Україну й українців, Маріуполь то одна ланка, в тому дикунстві і варварстві.
показать весь комментарий
05.07.2022 18:15 Ответить
А якщо б його здали без бою, то що, теж би знищила? Нісенітниця.
показать весь комментарий
05.07.2022 18:19 Ответить
А хто б здав його без бою? Хіба що ти- там же брати, давайте зустрінемось десь посередині... Якщо ти громадянин України, то перечитай Конституцію, обов'язки громадян по захисту територіальної цілостності країни, і зрозумієш, що власне твоє питання і є нісенітниця.
показать весь комментарий
05.07.2022 19:58 Ответить
План путлера - уничтожить всю Украину. Мариуполь попал в этот план одним из первых.
показать весь комментарий
05.07.2022 18:36 Ответить
Іудоглобалізаторська мафія Ротшильдів, Варбургів, Канів, Барухів планувала знищити руками совєцьких москалів українське населення причорномор'я ще у 1930-ті роки. Те, що відбувається зараз - поновлення старого плану.
показать весь комментарий
05.07.2022 19:54 Ответить
Вони допомагали Сталіну індустріалізацією і великою депресією у США, так само і Путіну допомагають цінами на нафту і інфляцією у США.
показать весь комментарий
05.07.2022 19:56 Ответить
Там, де фактично командував рудий напівтатарин - напівкучма є два варіанти: або здача українських територій, або знищення українських територій. Ну і населення там, я вибачаюсь, поголовно - ватники.
показать весь комментарий
05.07.2022 21:05 Ответить
 
 