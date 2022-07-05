Россия заранее планировала уничтожить Мариуполь, - мэр города Бойченко
Россия заранее планировала уничтожить Мариуполь, поскольку план восстановления города был разработан еще до боевых действий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Мариупольского городского совета.
"Агрессор с самого начала планировал уничтожение города. Сейчас РФ активно распространяет информацию о восстановлении Мариуполя. Такой план она имела до оккупации города. Уже 24 марта появилась информация об восстановлении, когда еще продолжались активные бои. Такой технический документ невозможно качественно подготовить в короткий срок. Для этого нужны месяцы. Это свидетельствует, что его разработали еще до начала боевых действий. Таким образом, уничтожение Мариуполя и массовое убийство его жителей входило в планы московского режима", - говорится в сообщении.
"У нас есть все основания говорить о том, что Россия заранее планировала уничтожить наш город. Все достижения украинского Мариуполя. А теперь цинично говорит о плане восстановления, который был давно готов. Это настоящий спланированный геноцид мирных жителей от главного в мире экспортера терроризма. Международное сообщество обязано дать свою оценку этим действиям", - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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"Ми 30 років нічого не робили пливли по течиї,знищили армію і вибирали лайно за гречку в владу ,пустили русню всюди де тільки можна,а с 2014 року нічого так і не зрозуміли"
1) "Ми" це хто саме, дехто ?
Не треба узагальнювати та розмазувати выдповідальнысть на всіх.
2) Не треба трендіти, про 30 років, з 2014 по 2019 армію як раз відновлювали, реформували та озброювали.
Доречі, знавець"-узагальнювач, мову підучи - "плановули",
про використання розділових знаків взагалі мовчу, ЧОТИРНАДЦЯТЬ помилок меньше ніж на П'ЯТЬ рядків - навіть для трієчника середніх класів забагато, що зайвий раз свідчить про рівень коментуючого з клікухою замість ім'я.