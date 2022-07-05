Росія заздалегідь планувала знищити Маріуполь, - мер міста Бойченко
Росія заздалегідь планувала знищити Маріуполь, оскільки план відновлення міста було розроблено ще до початку бойових дій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.
"Агресор від початку планував знищення міста. Нині РФ активно поширює інформацію про відновлення Маріуполя. Такий план вона мала до окупації міста. Вже 24 березня з’явилася інформація про відбудову, коли ще тривали активні бої. Такий технічний документ неможливо якісно підготувати у короткий строк, для цього потрібні місяці. Це свідчить, що його розробили ще до початку бойових дій. Таким чином, знищення Маріуполя та масове вбивство його жителів входило в плани московського режиму", - сказано в повідомленні.
"Маємо усі факти говорити про те, що Росія заздалегідь планувала знищити наше місто. Усі здобутки українського Маріуполя. А тепер цинічно говорить про план відновлення, який був давно готовий. Це справжній спланований геноцид мирних жителів від головного у світі експортера тероризму. Міжнародна спільнота має дати свою оцінку даним діям", - підкреслив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
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"Ми 30 років нічого не робили пливли по течиї,знищили армію і вибирали лайно за гречку в владу ,пустили русню всюди де тільки можна,а с 2014 року нічого так і не зрозуміли"
1) "Ми" це хто саме, дехто ?
Не треба узагальнювати та розмазувати выдповідальнысть на всіх.
2) Не треба трендіти, про 30 років, з 2014 по 2019 армію як раз відновлювали, реформували та озброювали.
Доречі, знавець"-узагальнювач, мову підучи - "плановули",
про використання розділових знаків взагалі мовчу, ЧОТИРНАДЦЯТЬ помилок меньше ніж на П'ЯТЬ рядків - навіть для трієчника середніх класів забагато, що зайвий раз свідчить про рівень коментуючого з клікухою замість ім'я.