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Росія заздалегідь планувала знищити Маріуполь, - мер міста Бойченко

маріуполь

Росія заздалегідь планувала знищити Маріуполь, оскільки план відновлення міста було розроблено ще до початку бойових дій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

"Агресор від початку планував знищення міста. Нині РФ активно поширює інформацію про відновлення Маріуполя. Такий план вона мала до окупації міста. Вже 24 березня з’явилася інформація про відбудову, коли ще тривали активні бої. Такий технічний документ неможливо якісно підготувати у короткий строк, для цього потрібні місяці. Це свідчить, що його розробили ще до початку бойових дій. Таким чином, знищення Маріуполя та масове вбивство його жителів входило в плани московського режиму", - сказано в повідомленні.

"Маємо усі факти говорити про те, що Росія заздалегідь планувала знищити наше місто. Усі здобутки українського Маріуполя. А тепер цинічно говорить про план відновлення, який був давно готовий. Це справжній спланований геноцид мирних жителів від головного у світі експортера тероризму. Міжнародна спільнота має дати свою оцінку даним діям", - підкреслив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Автор: 

Маріуполь (3220) Бойченко (88)


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Топ коментарі
+10
Ми 30 років нічого не робили пливли по течиї,знищили армію і вибирали лайно за гречку в владу ,пустили русню всюди де тільки можна,а с 2014 року нічого так і не зрозуміли і ось ми отримали за свої дії.Ось ці заяви вже не важливі що вони плановули або планують,важливо одне як ми на це реагуєимо що робимо і як до цього відносимось.Єдине і реальне наше майбутне це наша армія.Навіть зараз багато хто нерозуміє що в країні війна.
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05.07.2022 17:53
+8
Те, що планували кацапи всім притомним українцям було зрозуміло вже давно. А що в цей час робив "мудрий" нарід? Правильно, поливав гівном проукраїнську владу, аби потім під час війни привести до влади колаборантів, манкуртів, корупціонерів, маріонеток олігархів, хапуг, тупих малоросів і кремлівську агентуру. Ну, і хто нам тепер дохтур? Виборча дільниця - це місце, де треба думати головою, а не сракою.
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05.07.2022 18:07
+7
Думаю вони ще в Омані про це домовились
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05.07.2022 17:51
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невже їм несподобались виборці опзжопників?
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05.07.2022 17:48 Відповісти
через плечо тебе хером по лбу, мудак кацапский!
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05.07.2022 18:40 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения...Разговоры ради разговоров....
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05.07.2022 17:49 Відповісти
Думаю вони ще в Омані про це домовились
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05.07.2022 17:51 Відповісти
Ми 30 років нічого не робили пливли по течиї,знищили армію і вибирали лайно за гречку в владу ,пустили русню всюди де тільки можна,а с 2014 року нічого так і не зрозуміли і ось ми отримали за свої дії.Ось ці заяви вже не важливі що вони плановули або планують,важливо одне як ми на це реагуєимо що робимо і як до цього відносимось.Єдине і реальне наше майбутне це наша армія.Навіть зараз багато хто нерозуміє що в країні війна.
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05.07.2022 17:53 Відповісти
Идеально согласен. И шанс сегодня уцелеть как народ и страна--- последний! И цена выше не бывает--- собственной кровью заплатить. К бою!
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05.07.2022 20:27 Відповісти


"Ми 30 років нічого не робили пливли по течиї,знищили армію і вибирали лайно за гречку в владу ,пустили русню всюди де тільки можна,а с 2014 року нічого так і не зрозуміли"

1) "Ми" це хто саме, дехто ?
Не треба узагальнювати та розмазувати выдповідальнысть на всіх.

2) Не треба трендіти, про 30 років, з 2014 по 2019 армію як раз відновлювали, реформували та озброювали.

Доречі, знавець"-узагальнювач, мову підучи - "плановули",
про використання розділових знаків взагалі мовчу, ЧОТИРНАДЦЯТЬ помилок меньше ніж на П'ЯТЬ рядків - навіть для трієчника середніх класів забагато, що зайвий раз свідчить про рівень коментуючого з клікухою замість ім'я.
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05.07.2022 20:44 Відповісти
нічо не робили -- то шо нам зараз посипати голову попелом і самоліквідіруватись -- треба воювати - вже нічо не вернеш -- шось то нас навчило
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05.07.2022 17:59 Відповісти
Бойченко впереди всех сдрыснул с города. Местные говорят.
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05.07.2022 18:03 Відповісти
Те, що планували кацапи всім притомним українцям було зрозуміло вже давно. А що в цей час робив "мудрий" нарід? Правильно, поливав гівном проукраїнську владу, аби потім під час війни привести до влади колаборантів, манкуртів, корупціонерів, маріонеток олігархів, хапуг, тупих малоросів і кремлівську агентуру. Ну, і хто нам тепер дохтур? Виборча дільниця - це місце, де треба думати головою, а не сракою.
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05.07.2022 18:07 Відповісти
То треба війни, щоб дехто почав думати головов, а не дупою. Вибори 2019 року яскравий доказ чим думає більшість "наріду". Маю надію, що хоч цьго разу хтось включить мозок , а не телевізор з прославленням Найвеличнішого Буонапарте криворагульного!
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05.07.2022 19:52 Відповісти
Кацапія планувала й планує, знищи нас - Україну й українців, Маріуполь то одна ланка, в тому дикунстві і варварстві.
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05.07.2022 18:15 Відповісти
А якщо б його здали без бою, то що, теж би знищила? Нісенітниця.
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05.07.2022 18:19 Відповісти
А хто б здав його без бою? Хіба що ти- там же брати, давайте зустрінемось десь посередині... Якщо ти громадянин України, то перечитай Конституцію, обов'язки громадян по захисту територіальної цілостності країни, і зрозумієш, що власне твоє питання і є нісенітниця.
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05.07.2022 19:58 Відповісти
План путлера - уничтожить всю Украину. Мариуполь попал в этот план одним из первых.
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05.07.2022 18:36 Відповісти
Іудоглобалізаторська мафія Ротшильдів, Варбургів, Канів, Барухів планувала знищити руками совєцьких москалів українське населення причорномор'я ще у 1930-ті роки. Те, що відбувається зараз - поновлення старого плану.
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05.07.2022 19:54 Відповісти
Вони допомагали Сталіну індустріалізацією і великою депресією у США, так само і Путіну допомагають цінами на нафту і інфляцією у США.
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05.07.2022 19:56 Відповісти
Там, де фактично командував рудий напівтатарин - напівкучма є два варіанти: або здача українських територій, або знищення українських територій. Ну і населення там, я вибачаюсь, поголовно - ватники.
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05.07.2022 21:05 Відповісти
 
 