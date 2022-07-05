Поддержка Украины должна оставаться приоритетной для доноров, - МВФ

Международный валютный фонд назвал "впечатляющим" реагирование украинской власти на финансово-экономические последствия российского вторжения и подчеркнул, что макроэкономическая помощь Украины должна оставаться приоритетным направлением для международных доноров.

Об этом заявил во вторник в швейцарском Лугано директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Реакция власти на экономические и финансовые последствия войны была поразительной", - подчеркнул представитель Фонда.

Он напомнил, что на поддержку политических усилий и потребностей в финансировании Украины с начала российского вторжения международные партнеры обеспечили экстренное финансирование. В частности, МВФ в марте выделил $1,4 миллиарда, а также оперативно создал Специальный администрированный счет для грантов и займов от доноров. При этом деньги из Канады и Германии уже были выплачены Украине.

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"Поддержка макроэкономической стабильности сейчас – как платформа для восстановления и реконструкции – должна оставаться приоритетом. Умелое экономическое управление в Украине необходимо дополнять дальнейшей внешней финансовой поддержкой", - отметил Каммер.

По его словам, такое финансирование необходимо, чтобы помочь обеспечить неотложные потребности Украины без создания дополнительных угроз ее макроэкономической стабильности. При этом представитель Фонда подчеркнул, что эффективное и прозрачное управление в Украине, а также эффективная координация между донорами и правительством "критически важны для восстановления".

В то же время глава Европейского департамента МВФ подчеркнул, что проведение Украиной реформ с целью укрепления институтов и государственной политики будет "способствовать трансформации экономики и повысит рост и уровень жизни украинского народа".