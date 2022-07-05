Підтримка України має залишатися пріоритетною для донорів, - МВФ

Міжнародний валютний фонд назвав "вражаючим" реагування української влади на фінансово-економічні наслідки російського вторгнення та підкреслив, що макроекономічна допомога України повинна залишатися пріоритетним напрямком для міжнародних донорів.

Про це заявив у вівторок у швейцарському Лугано директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Реакція влади на економічні та фінансові наслідки війни була вражаючою", - підкреслив представник Фонду.

Він нагадав, що на підтримку політичних зусиль та потреб у фінансування України від початку російського вторгнення міжнародні партнери забезпечили екстрене фінансування. Зокрема, МВФ у березні виділив $1,4 мільярда, а також оперативно створив Спеціальний адміністрований рахунок для грантів і позик від донорів. При цьому кошти з Канади й Німеччини вже були виплачені Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні можуть надати "канікули" для виплат за зовнішнім боргом, - НБУ

"Підтримка макроекономічної стабільності зараз – як платформи для відновлення та реконструкції – повинна залишатися пріоритетом. Вміле економічне управління в Україні необхідно доповнювати подальшою зовнішньою фінансовою підтримкою", - наголосив Каммер.

За його словами, таке фінансування необхідне, щоб допомогти забезпечити нагальні потреби України без створення додаткових загроз її макроекономічній стабільності. При цьому представник Фонду підкреслив, що ефективне й прозоре врядування в Україні, а також ефективна координація між донорами і урядом "є критично важливими для відновлення".

Водночас глава Європейського департаменту МВФ підкреслив, що проведення Україною реформ з метою зміцнення інституцій та державної політики "сприятиме трансформації економіки та підвищить зростання й рівень життя українського народу".