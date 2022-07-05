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Новости Война
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Минобороны не фиксирует вблизи границ дополнительных наступательных группировок войск РФ

рф

Ни в Беларуси, ни в Брянской и Курской областях России не наблюдается формирование дополнительных наступательных группировок.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информируя об оперативной ситуации вдоль границ Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он проинформировал, что враг продолжает удерживать в Брянской и Курской областях России до трех БТГр из состава первой танковой армии, 20-й армии западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск. Целью таких действий противника является демонстрация наличия своих подразделений в непосредственной близости от российско-украинской границы и оттягивания украинских войск.

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Отвечая на вопрос, наблюдается ли формирование Россией новых ударных группировок, Мотузяник сообщил: "Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а также другие разведывательные органы нашего государства постоянно наблюдают за ситуацией и мониторят все действия, происходящие в том числе на наших границах. По состоянию на сегодня, мы не фиксируем создание дополнительных наступательных группировок по другим направлениям.Общая тактика РФ сейчас известна нам – они сосредоточились на Луганщине, Донецкой области, на остальных направлениях они держат свои подразделения, совершают обстрелы, пытаются сковать наши войска и не допустить туда, где горячее всего. То же касается территории республики Беларусь, а также на границе на Северском направлении, на Слобожанщине. россияне держат там три БТГр, но дополнительных формирований наступательных пока они не формируют. Мы этого не наблюдаем".

Однако, по мнению спикера, Вооруженные силы Украины не должны расслабляться и должны постоянно быть в состоянии полной боевой готовности во всех направлениях вдоль всей линии фронта.

Он напомнил, что противник не перестает обстреливать украинские территории, применяя артиллерию и минометы. В частности, такие обстрелы зафиксированы в приграничных районах Сумской области (Василовское, Белополье, Атинское и Шалыгино), а также в районах населенных пунктов Мхи и Железный Мост (Черниговская область).

Враг продолжает наращивать систему инженерно-фортификационных укреплений оборонных позиций в районе Подивотья, Брянская область, в 5 км от государственной границы Украины.

армия РФ (19011) граница (5256) Минобороны (9277) Мотузяник (483)


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Топ комментарии
+9
Щось подібне ми вже чули напередодні 24 лютого. Невже є такі бовдурт, котрі вважають, що подібні заяви "заспокоюють насєлєніє"?
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05.07.2022 19:27
+6
Подібні заяви від імені Міноборони нагадують мені повідомлення: "НБУ не вбачає передумов для здешевлення гривні' - кожного разу напередодні чергового стрибка курсу...
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05.07.2022 19:14
+6
До 24 нам тоже с министерства обороны говорили, что нет ударных группировок на территории россии, хотя там было 170 тыс. солдат. У меня такое впечатление, что у нас в верхушке все предатели.
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05.07.2022 19:23
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Подібні заяви від імені Міноборони нагадують мені повідомлення: "НБУ не вбачає передумов для здешевлення гривні' - кожного разу напередодні чергового стрибка курсу...
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05.07.2022 19:14 Ответить
Все хорошо прекрасная маркиза...
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05.07.2022 19:18 Ответить
А мені завалось, що МО повинно займатися постачання необхідного для війська, а не проводити сеанси самонавіювання!
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05.07.2022 19:19 Ответить
По карті, по всій Західній і Центральній Україні сирени. Орки атакують.
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05.07.2022 19:21 Ответить
Напевне новенька зброя на підході.
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05.07.2022 19:23 Ответить
До 24 нам тоже с министерства обороны говорили, что нет ударных группировок на территории россии, хотя там было 170 тыс. солдат. У меня такое впечатление, что у нас в верхушке все предатели.
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05.07.2022 19:23 Ответить
Щось подібне ми вже чули напередодні 24 лютого. Невже є такі бовдурт, котрі вважають, що подібні заяви "заспокоюють насєлєніє"?
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05.07.2022 19:27 Ответить
Не фіксує але Сєвєродонецьк і Лисичанськ вже здали...
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05.07.2022 19:28 Ответить
Ета друґоє.
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05.07.2022 19:34 Ответить
Там були не наступальні угрупування. То були бральні угрупування.
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05.07.2022 19:36 Ответить
видишь суслика? а он есть...
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05.07.2022 19:30 Ответить
Особливо віримо після 24.02.22 Вірю зевладі
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05.07.2022 19:31 Ответить
и снова о погоде !
///

Американські добровольці, які допомагають українським військовим, створили угруповання «Моцарт» як відповідь російським найманцям з ПВК «Вагнера»

Про це повідомляє https://www.moscowtimes.ru/2022/07/05/glava-evropeiskoi-diplomatii-moskve-pridetsya-vibirat-mezhdu-maslom-i-pushkami-a21962 The New York Times .

За даними видання, ветерани спецназу США створили кілька тренувальних таборів, які розташовані в зоні бойових дій. У них було навчено понад 2500 осіб.

Група Моцарта консультує український спецназ та вчить поводитися з американською зброєю.
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05.07.2022 19:32 Ответить
А значит што!???? Правільно!!! Всєм нємєдля жаріть шишликі!!!!
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05.07.2022 19:33 Ответить
Незаступая межу сусіднього району
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05.07.2022 19:39 Ответить
В планах створення угруповань "Бах", "Бетховен", "Гайдн", "Гріг"...
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05.07.2022 19:49 Ответить
Якесь дежавю
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05.07.2022 20:51 Ответить
От і добре. Мож назад починати "велике крадівнитство".
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06.07.2022 08:18 Ответить
 
 