Минобороны не фиксирует вблизи границ дополнительных наступательных группировок войск РФ

Ни в Беларуси, ни в Брянской и Курской областях России не наблюдается формирование дополнительных наступательных группировок.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информируя об оперативной ситуации вдоль границ Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он проинформировал, что враг продолжает удерживать в Брянской и Курской областях России до трех БТГр из состава первой танковой армии, 20-й армии западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск. Целью таких действий противника является демонстрация наличия своих подразделений в непосредственной близости от российско-украинской границы и оттягивания украинских войск.

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Отвечая на вопрос, наблюдается ли формирование Россией новых ударных группировок, Мотузяник сообщил: "Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а также другие разведывательные органы нашего государства постоянно наблюдают за ситуацией и мониторят все действия, происходящие в том числе на наших границах. По состоянию на сегодня, мы не фиксируем создание дополнительных наступательных группировок по другим направлениям.Общая тактика РФ сейчас известна нам – они сосредоточились на Луганщине, Донецкой области, на остальных направлениях они держат свои подразделения, совершают обстрелы, пытаются сковать наши войска и не допустить туда, где горячее всего. То же касается территории республики Беларусь, а также на границе на Северском направлении, на Слобожанщине. россияне держат там три БТГр, но дополнительных формирований наступательных пока они не формируют. Мы этого не наблюдаем".

Однако, по мнению спикера, Вооруженные силы Украины не должны расслабляться и должны постоянно быть в состоянии полной боевой готовности во всех направлениях вдоль всей линии фронта.

Он напомнил, что противник не перестает обстреливать украинские территории, применяя артиллерию и минометы. В частности, такие обстрелы зафиксированы в приграничных районах Сумской области (Василовское, Белополье, Атинское и Шалыгино), а также в районах населенных пунктов Мхи и Железный Мост (Черниговская область).

Враг продолжает наращивать систему инженерно-фортификационных укреплений оборонных позиций в районе Подивотья, Брянская область, в 5 км от государственной границы Украины.