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Новости Санкции против России Война
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В Украине арестовали активы россиян и белорусов на 33 млрд грн, - Венедиктова

гроші

В рамках расследования уголовных производств в Украине арестованы активы россиян и белорусов на 33 миллиарда гривен.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу представить предварительный отчет о проделанной работе. По состоянию на данную минуту, ориентировочная стоимость активов, которую уже успели оценить, арестованных в рамках уголовных производств силами органов правопорядка Украины, составляет не менее 33 миллиардов гривен", - написала она.

По словам генпрокурора, активы на треть этой суммы уже переданы в управление АРМА.

Генпрокурор напомнила, что стражам порядка удалось арестовать компании из орбиты российского олигарха Фридмана.

"Мы сумели арестовать в судебном порядке 469 млн грн на счетах и ​​ценные бумаги стоимостью около 12 млрд грн. Ценные бумаги фигуранты пытались от нас спрятать, к слову. За неудачную операцию при попытке переоформить бумаги трем гражданам Кипра было сообщено о подозрении органами следствия Украины" , – отметила чиновник.

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Также, добавила Венедиктова, сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов руководителю ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", подконтрольному российскому бизнесмену Михаилу Шелкову, являющемуся членом Совета директоров корпорации российского оборонного комплекса.

По информации генпрокурора, Демуринский ГОК не уплатил налоги при экспорте титанового сырья в предприятия РФ и РБ с целью производства оружия и товаров военного назначения для их дальнейшего использования, в том числе во время вооруженной агрессии РФ в Украине.

"Мы смогли арестовать производственный участок и другое недвижимое имущество комбината, 16 транспортных средств, 14 млн. грн. на банковских счетах предприятия, корпоративные права общества и две квартиры подозреваемого", - уточнила Венедиктова.

В производстве по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории Украины, в Днепре также арестован производственный комплекс, помещение, склад, корпоративные права и банковские счета ООО "ВСМПО Титан Украина". Это дочернее предприятие "Корпорации ВСМПО-АВИСМА", учредителем которой является правительство РФ и к которому имеет отношение тот же Шелков. Общество занималось производством высокотехнологичной продукции для оборонно-промышленного комплекса РФ, в частности для авиации и ракетостроения.

Кроме того, среди арестованных за четыре месяца войны активов также корпоративные права на 1,5 млрд грн ООО "Николаевский глиноземный завод", связаный с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Корпоративные права на сумму 437,4 млн грн ООО "АЭРОК", входящее в группу российских бизнесменов Молчанова и Нестерова.

Также под арестом движимое и недвижимое имущество АО "Кировоградское рудоуправление", относящееся к российским бизнесменам Кабаргину и Соловьеву.

В уголовном производстве по факту планирования и ведения агрессивной войны РФ против Украины установлены, в том числе скрытые в оффшорных юрисдикциях, активы российских корпораций, которые могли использоваться в подрывной деятельности против страны. По ходатайству прокуроров судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки общей стоимостью более 4,5 млрд грн.

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По результатам расследований арестовано имущество и ряд белорусских предприятий.

За уклонение от уплаты таможенных платежей и легализацию имущества получил подозрение директор общества "Август Украина", экспортировавшего продукцию из Республики Беларусь, а судом наложен арест на его товары - средства защиты растений на сумму более 62 млн грн.

Кстати, имущество аффилированных с "российским бизнесом" некоторых украинских олигархов в ходе расследования уголовных производств по причинению вреда интересам государства тоже арестовано и передано в АРМА.

По ходатайству прокурора определением суда 26 "облгазов", связанных с Дмитрием Фирташем, переданы в АРМА для осуществления мер по управлению ими. Расследуется факт выявленных нарушений при предоставлении государственного имущества – газораспределительных систем в их эксплуатацию, что привело к недополучению бюджетом поступлений на сумму свыше 1,5 млрд грн.

А в уголовном производстве по противоправным действиям ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур", с помощью которого супруги Медведчуки вывели из государственной собственности земельные участки для строительства коттеджа, арестовано 413 объектов. Среди них 122 га земли, самолет и вертолет, два электрокара , два квадроцикла, два имущественных комплекса, одно нежилое помещение, три квартиры, один жилой дом, 302 картины, 91 позиция драгоценностей, рыночная стоимость этого имущества устанавливается.

По словам Венедиктовой, сейчас устанавливается и точная стоимость арестованных украинской прокуратурой корпоративных прав предприятий, 13 самолетов, вертолета, 10 судов, почти 19 тыс. железнодорожных вагонов, 26 "облгазов", более 200 автозаправочных комплексов, 11 нефтебаз, сотни единиц участков и построек, других активов и имущества.

Беларусь (7886) россия (95326) санкции (11251) арест имущества (298) Венедиктова (726)


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Топ комментарии
+4
А мы почему то злимся на другие страны, что они мало замораживают средств рашистов. На себя надо в первую очередь смотреть.
Смешная сумма - 33 млрд. грн. !!!
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05.07.2022 19:29
+3
Арестовали еще не значит конфисковали. И еще неизвестно, сколько денег дойдет до армии, а сколько останется на кармане чиновников
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05.07.2022 19:28
+2
а як же Альфа Банк та ВС Єнерджі ....а ну так там правильние расияне....
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05.07.2022 19:30
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Правила форума Совет форумчан
Скільки ще в Україні російської наволочі.
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05.07.2022 19:27 Ответить
Їм тут як медом намазано.
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05.07.2022 19:31 Ответить
Арестовали еще не значит конфисковали. И еще неизвестно, сколько денег дойдет до армии, а сколько останется на кармане чиновников
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05.07.2022 19:28 Ответить
А мы почему то злимся на другие страны, что они мало замораживают средств рашистов. На себя надо в первую очередь смотреть.
Смешная сумма - 33 млрд. грн. !!!
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05.07.2022 19:29 Ответить
Біля 1 млрд доларів, тоже не погано.
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05.07.2022 19:33 Ответить
а як же Альфа Банк та ВС Єнерджі ....а ну так там правильние расияне....
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05.07.2022 19:30 Ответить
Правильні раісяни мають тут клаптик землі 2х1.
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05.07.2022 19:35 Ответить
Зараз всі ці фрідмани-дерипаски та інші русо-туристо кинуться за українським громадянством. Якісь грошики в промисловість на території України вони вкладали, так що формальне право на українське громадянство мають.
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05.07.2022 19:34 Ответить
Щоб отримати громадянство потрібно виконати певні умови.
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05.07.2022 19:38 Ответить
"Арештовані" - це не результат!
Результат, це - "Конфісковані"!
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05.07.2022 20:57 Ответить
Як на мене то результат,ПРОДАНІ активи і отримані кошти,а скільки їх чи на 33млр,чи....?
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05.07.2022 21:37 Ответить
це круто але
коли вже їх будуть використовувати і чи буде звіт про використання
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05.07.2022 21:43 Ответить
Теперь это станет зеленского, дерьмака, арахамии и татарова.
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05.07.2022 21:44 Ответить
Бенефециаром этого ещё беню зеленский не назначил? Назначит.
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05.07.2022 21:55 Ответить
Бенедіктова і такий великий заявлений нею об'єм робіт...... . Навіть не сумніваюсь що їй дуже хтось допомагає, нехай, бо сама вона ні на що не здатна.
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05.07.2022 21:57 Ответить
Ирочка, да за откатик маленький быстро порешаем?
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05.07.2022 22:22 Ответить
 
 