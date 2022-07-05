В Украине арестовали активы россиян и белорусов на 33 млрд грн, - Венедиктова

В рамках расследования уголовных производств в Украине арестованы активы россиян и белорусов на 33 миллиарда гривен.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу представить предварительный отчет о проделанной работе. По состоянию на данную минуту, ориентировочная стоимость активов, которую уже успели оценить, арестованных в рамках уголовных производств силами органов правопорядка Украины, составляет не менее 33 миллиардов гривен", - написала она.

По словам генпрокурора, активы на треть этой суммы уже переданы в управление АРМА.

Генпрокурор напомнила, что стражам порядка удалось арестовать компании из орбиты российского олигарха Фридмана.

"Мы сумели арестовать в судебном порядке 469 млн грн на счетах и ​​ценные бумаги стоимостью около 12 млрд грн. Ценные бумаги фигуранты пытались от нас спрятать, к слову. За неудачную операцию при попытке переоформить бумаги трем гражданам Кипра было сообщено о подозрении органами следствия Украины" , – отметила чиновник.

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Также, добавила Венедиктова, сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов руководителю ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", подконтрольному российскому бизнесмену Михаилу Шелкову, являющемуся членом Совета директоров корпорации российского оборонного комплекса.

По информации генпрокурора, Демуринский ГОК не уплатил налоги при экспорте титанового сырья в предприятия РФ и РБ с целью производства оружия и товаров военного назначения для их дальнейшего использования, в том числе во время вооруженной агрессии РФ в Украине.

"Мы смогли арестовать производственный участок и другое недвижимое имущество комбината, 16 транспортных средств, 14 млн. грн. на банковских счетах предприятия, корпоративные права общества и две квартиры подозреваемого", - уточнила Венедиктова.

В производстве по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории Украины, в Днепре также арестован производственный комплекс, помещение, склад, корпоративные права и банковские счета ООО "ВСМПО Титан Украина". Это дочернее предприятие "Корпорации ВСМПО-АВИСМА", учредителем которой является правительство РФ и к которому имеет отношение тот же Шелков. Общество занималось производством высокотехнологичной продукции для оборонно-промышленного комплекса РФ, в частности для авиации и ракетостроения.

Кроме того, среди арестованных за четыре месяца войны активов также корпоративные права на 1,5 млрд грн ООО "Николаевский глиноземный завод", связаный с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Корпоративные права на сумму 437,4 млн грн ООО "АЭРОК", входящее в группу российских бизнесменов Молчанова и Нестерова.

Также под арестом движимое и недвижимое имущество АО "Кировоградское рудоуправление", относящееся к российским бизнесменам Кабаргину и Соловьеву.

В уголовном производстве по факту планирования и ведения агрессивной войны РФ против Украины установлены, в том числе скрытые в оффшорных юрисдикциях, активы российских корпораций, которые могли использоваться в подрывной деятельности против страны. По ходатайству прокуроров судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки общей стоимостью более 4,5 млрд грн.

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По результатам расследований арестовано имущество и ряд белорусских предприятий.

За уклонение от уплаты таможенных платежей и легализацию имущества получил подозрение директор общества "Август Украина", экспортировавшего продукцию из Республики Беларусь, а судом наложен арест на его товары - средства защиты растений на сумму более 62 млн грн.

Кстати, имущество аффилированных с "российским бизнесом" некоторых украинских олигархов в ходе расследования уголовных производств по причинению вреда интересам государства тоже арестовано и передано в АРМА.

По ходатайству прокурора определением суда 26 "облгазов", связанных с Дмитрием Фирташем, переданы в АРМА для осуществления мер по управлению ими. Расследуется факт выявленных нарушений при предоставлении государственного имущества – газораспределительных систем в их эксплуатацию, что привело к недополучению бюджетом поступлений на сумму свыше 1,5 млрд грн.

А в уголовном производстве по противоправным действиям ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур", с помощью которого супруги Медведчуки вывели из государственной собственности земельные участки для строительства коттеджа, арестовано 413 объектов. Среди них 122 га земли, самолет и вертолет, два электрокара , два квадроцикла, два имущественных комплекса, одно нежилое помещение, три квартиры, один жилой дом, 302 картины, 91 позиция драгоценностей, рыночная стоимость этого имущества устанавливается.

По словам Венедиктовой, сейчас устанавливается и точная стоимость арестованных украинской прокуратурой корпоративных прав предприятий, 13 самолетов, вертолета, 10 судов, почти 19 тыс. железнодорожных вагонов, 26 "облгазов", более 200 автозаправочных комплексов, 11 нефтебаз, сотни единиц участков и построек, других активов и имущества.