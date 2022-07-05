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Новости Санкции против России
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Финляндия конфисковала более 800 российских грузовых вагонов из-за санкций ЕС, - Reuters

вагони

Финляндия арестовала 865 грузовых вагонов, принадлежащих российским компаниям, в соответствии с санкциями Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на письма финского государственного железнодорожного оператора VR и письмо "Российских железных дорог".

Согласно письму "Российских железных дорог" в Министерство транспорта от 6 июня, когда VR Финляндии сократила железнодорожное сообщение с Россией после апрельских санкций ЕС на поставки российского угля, 865 железнодорожных вагонов из России были арестованы судебными приставами.

Орган судебных приставов Финляндии сообщил Reuters, что заморозил активы нескольких десятков российских и белорусских физических и юридических лиц, включая транспортные компании, на сумму не менее 82 миллионов евро в соответствии с санкционными требованиями.

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"В настоящее время в Финляндии находится около 800 единиц санкционных (грузовых) вагонов", - подтвердила информацию пресс-секретарь VR Тайна Куйтунен.

Указанные вагоны принадлежат компаниям, либо непосредственно пострадавшим от санкций ЕС, либо чьи акционеры отказались от контроля, потому что они попали под санкции после того, как Россия ввела свои войска в Украину.

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тыльки сьогодн вступили в НАТУ і вже конфіскували 800 рашиських вагонів

какое свинство !
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05.07.2022 14:47 Ответить
хлопок от ватных пердаков буден слышен по всему земному шару
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05.07.2022 15:03 Ответить
вступление в оборонный альянс дает новые возможности
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05.07.2022 17:09 Ответить
Хвала фінам!
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05.07.2022 14:51 Ответить
Хех)))
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05.07.2022 14:51 Ответить
Так конфіскували чи заарештували?
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05.07.2022 15:56 Ответить
Финский нож с эмблемой НАТО в дряблую дупу бункерной крысе! 🔪
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05.07.2022 16:12 Ответить
 
 