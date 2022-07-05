Фінляндія конфіскувала понад 800 російських вантажних вагонів через санкції ЄС, - Reuters

Фінляндія арештувала 865 вантажних вагонів, що належать російським компаніям, відповідно до санкцій Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters посилаючись на листи фінського державного залізничного оператора VR та лист "Російських залізниць".



Згідно з листом "Російських залізниць" до Міністерства транспорту від 6 червня, коли VR Фінляндії скоротила залізничне сполучення з Росією після квітневих санкцій ЄС на поставки російського вугілля, 865 залізничних вагонів із Росії були арештовані судовими приставами.

Орган судових приставів Фінляндії повідомив Reuters, що заморозив активи кількох десятків російських і білоруських фізичних і юридичних осіб, включно з транспортними компаніями, на суму щонайменше 82 мільйони євро відповідно до санкційних вимог.

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"На даний момент у Фінляндії перебувають близько 800 одиниць санкційних (вантажних) вагонів", - підтвердила інформацію прес-секретар VR Тайна Куйтунен.

Зазначені вагони належать компаніям, які або безпосередньо постраждали від санкцій ЄС, або чиї акціонери відмовилися від контролю, тому що вони потрапили під санкції після того, як Росія ввела свої війська в Україну.