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Санкції заганяють Путіна в лещата, які поступово затягуються, - Боррель
Санкції Європейського союзу проти Росії вже сильно б'ють по керівнику Кремля Володимиру Путіну і його спільниках. Вплив санкційних заходів на російську економіку з часом буде посилюватися.
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Європейської Ради.
"Ймовірно, в найближчому майбутньому Путін не змінить свої стратегічні розрахунки: його дії не керуються в першу чергу економічною логікою. Однак, змушуючи його вибирати: або масло, або гармати, санкції заганяють його в лещата, які поступово затягуються", - заявив він.
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Портнов,Татаров,Єрмак,Боканов,Подоляк,Буданов судді Вовки,всі ці люди з росіянським міром пов'язані.
Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."
Дураки эти америкосы...по Задорнову
вільному плаванні знаходяться , тому воно злобне і нікчемне , та воює тільки
з мирним населенням нашої краіни і дітьми 😡
Здохни вже , кривавий діктаторе та дай нам спокій 😠
.. .
мурло рашизма...
ботоксная бабка пыня. напомаженная.