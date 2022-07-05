Санкції заганяють Путіна в лещата, які поступово затягуються, - Боррель

Санкції Європейського союзу проти Росії вже сильно б'ють по керівнику Кремля Володимиру Путіну і його спільниках. Вплив санкційних заходів на російську економіку з часом буде посилюватися.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Європейської Ради.

"Ймовірно, в найближчому майбутньому Путін не змінить свої стратегічні розрахунки: його дії не керуються в першу чергу економічною логікою. Однак, змушуючи його вибирати: або масло, або гармати, санкції заганяють його в лещата, які поступово затягуються", - заявив він.

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