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Новини Санкції проти Росії Війна
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Санкції заганяють Путіна в лещата, які поступово затягуються, - Боррель

путін

Санкції Європейського союзу проти Росії вже сильно б'ють по керівнику Кремля Володимиру Путіну і його спільниках. Вплив санкційних заходів на російську економіку з часом буде посилюватися.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Європейської Ради.

"Ймовірно, в найближчому майбутньому Путін не змінить свої стратегічні розрахунки: його дії не керуються в першу чергу економічною логікою. Однак, змушуючи його вибирати: або масло, або гармати, санкції заганяють його в лещата, які поступово затягуються", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо санкції проти РФ запроваджуватимуться на 100%, то світу буде непросто, водночас це змусить Росію припинити війну, - Зеленський

Автор: 

путін (23733) росія (64846) санкції (11744) Євросоюз (13300) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+17
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05.07.2022 14:04
+17
Тетяна Чорновол: "...Кілька слів стосовно Верещук. Її чоловік, Міхаіл Кухарєнка, був серед альфачів, які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.
Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."
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05.07.2022 14:08
+15
преЗедент Украіни відповідатиме за все 😠
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05.07.2022 13:58
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Хто відповість за фактичну зраду перед наступом русні?

https://www.youtube.com/watch?v=_-o2xmXYAJk
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05.07.2022 13:52 Відповісти
преЗедент Украіни відповідатиме за все 😠
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05.07.2022 13:58 Відповісти
Заодно і ті хто посадовив його на табуретку.
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05.07.2022 14:00 Відповісти
Розмовляв вчора з таким - "нехай ми навіть капітулюємо ,але я радий що не обрали Порошенко".
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05.07.2022 14:42 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCR7qS6XbhE_Oq3BF6ug6Nfw Саша https://www.youtube.com/watch?v=_-o2xmXYAJk&lc=Ugy8q9Emyu-ELSIMt_x4AaABAg.9d5VbpOOb6H9d5__55DNyQ 43 хвилини тому

Портнов,Татаров,Єрмак,Боканов,Подоляк,Буданов судді Вовки,всі ці люди з росіянським міром пов'язані.
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05.07.2022 14:01 Відповісти
Тетяна Чорновол: "...Кілька слів стосовно Верещук. Її чоловік, Міхаіл Кухарєнка, був серед альфачів, які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.
Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."
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05.07.2022 14:08 Відповісти
саме ця верещук, верещала перед війною, що у Криму є "наші" люди, тому ми з ермаком терміново розміновуємо виходи з криму та запускаємо шатл буси на територію України..... от і запустили їх у Херсон та в Енергодар разом із Каховкою, Маріком, Бердянськом та Мелітополем - сукі фсбЕшні !
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05.07.2022 14:46 Відповісти
В 20 веке США спасли рабZZeю 4 раза...от голода...странные эти мириканцы...то мильярдер Арманд Гаммер миллиард чЛенину подарил на покупку пшеницы в 1921 году...то Рузвельт в 1941-м завалил тушонкой своей и прочими зернами типа ячмень кукуруза и пшено...то Буш подкинул не только зерна..но и ножек знаменитых...то Билл Клинтон почти 45 ярдов долларов подарил Ельцину...чтоб не сдохло быдло...
Дураки эти америкосы...по Задорнову
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05.07.2022 13:59 Відповісти
https://www.newsru.co.il/press/5jul2022/jpost_sohnut_116.html " ...российское правительство потребовало от руководства "Еврейского агентства" ("Сохнут") прекратить деятельность в Российской Федерации..."
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05.07.2022 14:01 Відповісти
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05.07.2022 14:06 Відповісти
Я думал, что уже помирились. Наверное, ***** не успокоится, пока не перессорится со всем миром, кроме Сирии, Никарагуа и Венесуэлы.
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05.07.2022 14:13 Відповісти
росія у 2022 році матиме 285 мільярдів доларів доходу від нафти і газу - ЗМІ Незважаючи на санкції та відмову деяких країн від закупівлі російських енергоносіїв, доходи Росії від нафти та газу у 2022 році становитимуть близько 285 мільярдів доларів. Про це повідомляє Bloomberg.
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05.07.2022 14:02 Відповісти
Дуже показовий приклад - на 23.02 в Росії працював 21 автомобільний завод, як власного виробництва, так і збирання . На сьогодні працюють два - один із них ВАЗ та ще якийсь китайський. За три місяці весь російський автопром гавкнув. А якщо взяти до уваги, що автопром вважається комплексним показником здоров'я економіки, оскільки він вбирає практично всі сфери виробництва, то...
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05.07.2022 14:02 Відповісти
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05.07.2022 14:04 Відповісти
Вся краіна чекає ЗСУ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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05.07.2022 14:05 Відповісти
У кремлівського фюрера морда запливла ботоксом і мізки також у
вільному плаванні знаходяться , тому воно злобне і нікчемне , та воює тільки
з мирним населенням нашої краіни і дітьми 😡
Здохни вже , кривавий діктаторе та дай нам спокій 😠
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05.07.2022 14:04 Відповісти
В постепенно затягивающиеся тиски... Решили варить крысу на медленном огне? А за чей счёт эта эстетика? Почему сразу не раздавить?
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05.07.2022 14:06 Відповісти
А за чей счёт.....uzh poverti - tochno ne za vash
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05.07.2022 14:09 Відповісти
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05.07.2022 14:09 Відповісти
сідайте зручніше, розкажу історію з свого життя. 2014 рік. літо, жара. вже кацапи відібрали крим і частину бомбаса. і борелі з евросоюзом розказують які вони наклали санкції, а наші експерти говорятьщо за пару років рашні кизда. і електрику в крим не проведуть, і мости в крим на болотистому грунті не построїти. і мені на душі легше. зараз 2022 літо. жара. і знову читаю як рашню візьмуть в кліщі, і як рухне економіка. і вже чомусь не вірю.
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05.07.2022 14:13 Відповісти
i praviljno delaete shto neverite - na parashi u vlasti otmorozok , racionalnasti na evo ne deistvujut - dobitj evo mozhno tilki kulakom ZSU.
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05.07.2022 14:20 Відповісти
Для лаптей - яйца зажали в тиски.
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05.07.2022 14:21 Відповісти
"Пока толстый сохнет, худой сдохнет" с их тисками...
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05.07.2022 14:40 Відповісти
Це не правда, товсті швидше помирають від голоду ніж худі
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05.07.2022 19:56 Відповісти
Дело в том что Запад делал все чтобы рашка оставалась страной-бензоколонкой. Из-за этого у Запада практически нет никаких рычагов влияния на ее экономику, кроме эмбарго на нефть и газ, которое они не хотят вводить.
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05.07.2022 14:41 Відповісти
Согласен на 100%, и даже в полном эмбарго на запасах, паРаша сможет активно воевать более 2-ух лет. А сегодня ***** получает каждый день 1 - 1,2 лярда за энергоносители..... на превеликій жаль це цугцванг.
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05.07.2022 15:04 Відповісти
А на куя ему эти деньги, если он не сможет на них ничего купить? Комплектующие к ракетам и танкам контрабандой много не завезешь.
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05.07.2022 16:41 Відповісти
Затягуються, але дуже поступово. е кілька місяців - і вони пристосуються жити в лещатах.
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05.07.2022 14:46 Відповісти
лучше на тот свет а не тески.
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05.07.2022 14:53 Відповісти
Влядімір .!

.. .
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05.07.2022 14:58 Відповісти
Буде працювати тільки повне ембарго на ВСІ енергоносії паРаші ! Та навідь при повному ембарго на запасах, паРаша буде акивно воювати більше 2-ох років. А сьогодні ***** отримує ЩОДНЯ 1 1,2 лярда баксів від продажу енегоносів. На превеликій жаль, це цугцванг.
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05.07.2022 15:07 Відповісти
если бы своевременно сам Боррель и другие еврочиновники не ездили к путину лебезить,то возможно первые неудачи на войне заставили бы путина отказаться от своих больных амбиций.А вот эти визиты боррелей-макронов-шольцев только укрепляли надежду путина,что запад сноава проморгает и поможет ему додавить Украину под капитуляцию
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05.07.2022 15:26 Відповісти
Если бы да кабы. Задним умом все сильны. Поняли уже. Исправляются. Успокойтесь.
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05.07.2022 16:42 Відповісти
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05.07.2022 15:43 Відповісти

мурло рашизма...

ботоксная бабка пыня. напомаженная.


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05.07.2022 15:50 Відповісти
Наивные люди. Конечно он выберет пушки. Нищета руских фашистов не пугает. Они срут в дырку деревянную. Деды завещали.
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05.07.2022 16:52 Відповісти
 
 