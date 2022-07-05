Санкции загоняют Путина в постепенно затягивающиеся тиски, - Боррель

Санкции Европейского союза против России уже сильно бьют по руководителю Кремля Владимиру Путину и его сообщникам. Воздействие санкционных мер на российскую экономику со временем будет усиливаться.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.

"Вероятно, в ближайшем будущем Путин не изменит свои стратегические расчеты: его действия не руководствуются в первую очередь экономической логикой. Однако, заставляя его выбирать: либо масло, либо пушки, санкции загоняют его в постепенно затягивающиеся тиски", - заявил он.

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