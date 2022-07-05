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Санкции загоняют Путина в постепенно затягивающиеся тиски, - Боррель
Санкции Европейского союза против России уже сильно бьют по руководителю Кремля Владимиру Путину и его сообщникам. Воздействие санкционных мер на российскую экономику со временем будет усиливаться.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.
"Вероятно, в ближайшем будущем Путин не изменит свои стратегические расчеты: его действия не руководствуются в первую очередь экономической логикой. Однако, заставляя его выбирать: либо масло, либо пушки, санкции загоняют его в постепенно затягивающиеся тиски", - заявил он.
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Портнов,Татаров,Єрмак,Боканов,Подоляк,Буданов судді Вовки,всі ці люди з росіянським міром пов'язані.
Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."
Дураки эти америкосы...по Задорнову
вільному плаванні знаходяться , тому воно злобне і нікчемне , та воює тільки
з мирним населенням нашої краіни і дітьми 😡
Здохни вже , кривавий діктаторе та дай нам спокій 😠
.. .
мурло рашизма...
ботоксная бабка пыня. напомаженная.