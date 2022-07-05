РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4296 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Война
12 437 37

Санкции загоняют Путина в постепенно затягивающиеся тиски, - Боррель

путін

Санкции Европейского союза против России уже сильно бьют по руководителю Кремля Владимиру Путину и его сообщникам. Воздействие санкционных мер на российскую экономику со временем будет усиливаться.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.

"Вероятно, в ближайшем будущем Путин не изменит свои стратегические расчеты: его действия не руководствуются в первую очередь экономической логикой. Однако, заставляя его выбирать: либо масло, либо пушки, санкции загоняют его в постепенно затягивающиеся тиски", - заявил он.

Читайте: Путин считал, что ЕС не введет санкции из-за своей энергозависимости от РФ, но он ошибся, - Боррель

путин (31191) россия (95308) санкции (11247) Евросоюз (17052) Боррель (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
05.07.2022 14:04
+17
Тетяна Чорновол: "...Кілька слів стосовно Верещук. Її чоловік, Міхаіл Кухарєнка, був серед альфачів, які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.
Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."
показать весь комментарий
05.07.2022 14:08
+15
преЗедент Украіни відповідатиме за все 😠
показать весь комментарий
05.07.2022 13:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто відповість за фактичну зраду перед наступом русні?

https://www.youtube.com/watch?v=_-o2xmXYAJk
показать весь комментарий
05.07.2022 13:52 Ответить
преЗедент Украіни відповідатиме за все 😠
показать весь комментарий
05.07.2022 13:58 Ответить
Заодно і ті хто посадовив його на табуретку.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:00 Ответить
Розмовляв вчора з таким - "нехай ми навіть капітулюємо ,але я радий що не обрали Порошенко".
показать весь комментарий
05.07.2022 14:42 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCR7qS6XbhE_Oq3BF6ug6Nfw Саша https://www.youtube.com/watch?v=_-o2xmXYAJk&lc=Ugy8q9Emyu-ELSIMt_x4AaABAg.9d5VbpOOb6H9d5__55DNyQ 43 хвилини тому

Портнов,Татаров,Єрмак,Боканов,Подоляк,Буданов судді Вовки,всі ці люди з росіянським міром пов'язані.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:01 Ответить
Тетяна Чорновол: "...Кілька слів стосовно Верещук. Її чоловік, Міхаіл Кухарєнка, був серед альфачів, які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.
Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."
показать весь комментарий
05.07.2022 14:08 Ответить
саме ця верещук, верещала перед війною, що у Криму є "наші" люди, тому ми з ермаком терміново розміновуємо виходи з криму та запускаємо шатл буси на територію України..... от і запустили їх у Херсон та в Енергодар разом із Каховкою, Маріком, Бердянськом та Мелітополем - сукі фсбЕшні !
показать весь комментарий
05.07.2022 14:46 Ответить
В 20 веке США спасли рабZZeю 4 раза...от голода...странные эти мириканцы...то мильярдер Арманд Гаммер миллиард чЛенину подарил на покупку пшеницы в 1921 году...то Рузвельт в 1941-м завалил тушонкой своей и прочими зернами типа ячмень кукуруза и пшено...то Буш подкинул не только зерна..но и ножек знаменитых...то Билл Клинтон почти 45 ярдов долларов подарил Ельцину...чтоб не сдохло быдло...
Дураки эти америкосы...по Задорнову
показать весь комментарий
05.07.2022 13:59 Ответить
https://www.newsru.co.il/press/5jul2022/jpost_sohnut_116.html " ...российское правительство потребовало от руководства "Еврейского агентства" ("Сохнут") прекратить деятельность в Российской Федерации..."
показать весь комментарий
05.07.2022 14:01 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 14:06 Ответить
Я думал, что уже помирились. Наверное, ***** не успокоится, пока не перессорится со всем миром, кроме Сирии, Никарагуа и Венесуэлы.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:13 Ответить
росія у 2022 році матиме 285 мільярдів доларів доходу від нафти і газу - ЗМІ Незважаючи на санкції та відмову деяких країн від закупівлі російських енергоносіїв, доходи Росії від нафти та газу у 2022 році становитимуть близько 285 мільярдів доларів. Про це повідомляє Bloomberg.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:02 Ответить
Дуже показовий приклад - на 23.02 в Росії працював 21 автомобільний завод, як власного виробництва, так і збирання . На сьогодні працюють два - один із них ВАЗ та ще якийсь китайський. За три місяці весь російський автопром гавкнув. А якщо взяти до уваги, що автопром вважається комплексним показником здоров'я економіки, оскільки він вбирає практично всі сфери виробництва, то...
показать весь комментарий
05.07.2022 14:02 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 14:04 Ответить
Вся краіна чекає ЗСУ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
05.07.2022 14:05 Ответить
У кремлівського фюрера морда запливла ботоксом і мізки також у
вільному плаванні знаходяться , тому воно злобне і нікчемне , та воює тільки
з мирним населенням нашої краіни і дітьми 😡
Здохни вже , кривавий діктаторе та дай нам спокій 😠
показать весь комментарий
05.07.2022 14:04 Ответить
В постепенно затягивающиеся тиски... Решили варить крысу на медленном огне? А за чей счёт эта эстетика? Почему сразу не раздавить?
показать весь комментарий
05.07.2022 14:06 Ответить
А за чей счёт.....uzh poverti - tochno ne za vash
показать весь комментарий
05.07.2022 14:09 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 14:09 Ответить
сідайте зручніше, розкажу історію з свого життя. 2014 рік. літо, жара. вже кацапи відібрали крим і частину бомбаса. і борелі з евросоюзом розказують які вони наклали санкції, а наші експерти говорятьщо за пару років рашні кизда. і електрику в крим не проведуть, і мости в крим на болотистому грунті не построїти. і мені на душі легше. зараз 2022 літо. жара. і знову читаю як рашню візьмуть в кліщі, і як рухне економіка. і вже чомусь не вірю.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:13 Ответить
i praviljno delaete shto neverite - na parashi u vlasti otmorozok , racionalnasti na evo ne deistvujut - dobitj evo mozhno tilki kulakom ZSU.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:20 Ответить
Для лаптей - яйца зажали в тиски.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:21 Ответить
"Пока толстый сохнет, худой сдохнет" с их тисками...
показать весь комментарий
05.07.2022 14:40 Ответить
Це не правда, товсті швидше помирають від голоду ніж худі
показать весь комментарий
05.07.2022 19:56 Ответить
Дело в том что Запад делал все чтобы рашка оставалась страной-бензоколонкой. Из-за этого у Запада практически нет никаких рычагов влияния на ее экономику, кроме эмбарго на нефть и газ, которое они не хотят вводить.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:41 Ответить
Согласен на 100%, и даже в полном эмбарго на запасах, паРаша сможет активно воевать более 2-ух лет. А сегодня ***** получает каждый день 1 - 1,2 лярда за энергоносители..... на превеликій жаль це цугцванг.
показать весь комментарий
05.07.2022 15:04 Ответить
А на куя ему эти деньги, если он не сможет на них ничего купить? Комплектующие к ракетам и танкам контрабандой много не завезешь.
показать весь комментарий
05.07.2022 16:41 Ответить
Затягуються, але дуже поступово. е кілька місяців - і вони пристосуються жити в лещатах.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:46 Ответить
лучше на тот свет а не тески.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:53 Ответить
Влядімір .!

.. .
показать весь комментарий
05.07.2022 14:58 Ответить
Буде працювати тільки повне ембарго на ВСІ енергоносії паРаші ! Та навідь при повному ембарго на запасах, паРаша буде акивно воювати більше 2-ох років. А сьогодні ***** отримує ЩОДНЯ 1 1,2 лярда баксів від продажу енегоносів. На превеликій жаль, це цугцванг.
показать весь комментарий
05.07.2022 15:07 Ответить
если бы своевременно сам Боррель и другие еврочиновники не ездили к путину лебезить,то возможно первые неудачи на войне заставили бы путина отказаться от своих больных амбиций.А вот эти визиты боррелей-макронов-шольцев только укрепляли надежду путина,что запад сноава проморгает и поможет ему додавить Украину под капитуляцию
показать весь комментарий
05.07.2022 15:26 Ответить
Если бы да кабы. Задним умом все сильны. Поняли уже. Исправляются. Успокойтесь.
показать весь комментарий
05.07.2022 16:42 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 15:43 Ответить

мурло рашизма...

ботоксная бабка пыня. напомаженная.


показать весь комментарий
05.07.2022 15:50 Ответить
Наивные люди. Конечно он выберет пушки. Нищета руских фашистов не пугает. Они срут в дырку деревянную. Деды завещали.
показать весь комментарий
05.07.2022 16:52 Ответить
 
 