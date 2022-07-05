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Новости Война
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Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение, - Генштаб ВСУ

війна

Генеральный штаб ВСУ разъяснил новации о разрешении для военнообязанных для выезда за пределы областей.

Соответствующее разъяснение опубликовано на странице Генштаба в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в ТЦК и СП.

Об этом сообщил представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Александр Хлысь в эфире национального телемарафона, отвечая на вопросы журналистов.

"Если в пределах области - не надо. Если в пределах города Киева и Киевской области - тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение", - отметил офицер.

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Кроме того, он напомнил, что соответствующие нормы законодательства Украины действуют давно, и в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла необходимость актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса.

Также полковник Александр Хлысь проинформировал об использовании приложения "Дія" для военного учета в будущем", - говорится в сообщении.

Автор: 

Генштаб ВС (6177) разрешение (149) мужчины (131)


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Топ комментарии
+38
Це не постанова а дурня. Зараз роботу в Україні дуже важко знайти, якщо людина знайшла роботу в іншій області або робота якась сезонна, то вона має бігати у військкомат за дозволами постійно, дурість якусь прийняли.
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05.07.2022 19:34
+32
Дебилизм. Вы что уже и Украину поделили на сектора? А если кто едет к родственникам или в село или вообще живет на границе областей?
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05.07.2022 19:36
+27
Відвертий саботаж і внесення напруги в суспільство, щоб люди швидше втомилися від війни. Буквально післязавтра, 6 липня, мені на декілька годин потрібно поїхати на поминки мого дідуся, річниця його смерті. А це сусідня область, півтори годити їзди автомобілем. Мені, бл.дь, треба завтра бігти до військомату просити дозволу? Та ідіть ви в сраку! Однозначно це навмисна постанова, основне завдання якої внести додаткову напругу в суспільство, яке й так потерпає, що морально, що фінансово. Вже не вперше розчаровуюся в деяких наших геніях, якщо звісно вони до цього причетні.
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05.07.2022 19:53
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Опять кюаркоды?

В этот раз не прокатит, питушки
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06.07.2022 02:39 Ответить
Скоро надо будет брать разрешение пойти в магазин в соседний район
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06.07.2022 08:12 Ответить
Коротше кажучи, тепер всім зрозуміло , що військовий стан буде довічним...
А чому ні? Під час ВС заборонені мітинги, вибори, референдуми. Тобто царювати можна нескінченно довго.
Тис більше, що наша військова доктрина передбачає тільки визволення території України, а не ведення війни на території загарбника (різноманітні чиновники з ОП про це неодноразово наголошували). Так що, навіть якщо мивигонимо руськіх за межі кордону України станом на 1992 рік - то вони все одно ще довго стрілятимуть ракетами по нам зі своїх територій...
Дальність польотуІскандеру до 500 км, Калібру до 1800 км, кинжалу до 2300км
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06.07.2022 08:18 Ответить
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