Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ разъяснил новации о разрешении для военнообязанных для выезда за пределы областей.

Соответствующее разъяснение опубликовано на странице Генштаба в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в ТЦК и СП.

Об этом сообщил представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Александр Хлысь в эфире национального телемарафона, отвечая на вопросы журналистов.

"Если в пределах области - не надо. Если в пределах города Киева и Киевской области - тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение", - отметил офицер.

Читайте также: Те, кто не стоит или не восстановился на военном учете и планируют выезд за пределы района или области должны взять разрешение в ТЦК, - Залужный

Кроме того, он напомнил, что соответствующие нормы законодательства Украины действуют давно, и в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла необходимость актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса.

Также полковник Александр Хлысь проинформировал об использовании приложения "Дія" для военного учета в будущем", - говорится в сообщении.