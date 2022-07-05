Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ разъяснил новации о разрешении для военнообязанных для выезда за пределы областей.
Соответствующее разъяснение опубликовано на странице Генштаба в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в ТЦК и СП.
Об этом сообщил представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Александр Хлысь в эфире национального телемарафона, отвечая на вопросы журналистов.
"Если в пределах области - не надо. Если в пределах города Киева и Киевской области - тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение", - отметил офицер.
Кроме того, он напомнил, что соответствующие нормы законодательства Украины действуют давно, и в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла необходимость актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса.
Также полковник Александр Хлысь проинформировал об использовании приложения "Дія" для военного учета в будущем", - говорится в сообщении.
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В этот раз не прокатит, питушки
А чому ні? Під час ВС заборонені мітинги, вибори, референдуми. Тобто царювати можна нескінченно довго.
Тис більше, що наша військова доктрина передбачає тільки визволення території України, а не ведення війни на території загарбника (різноманітні чиновники з ОП про це неодноразово наголошували). Так що, навіть якщо мивигонимо руськіх за межі кордону України станом на 1992 рік - то вони все одно ще довго стрілятимуть ракетами по нам зі своїх територій...
Дальність польотуІскандеру до 500 км, Калібру до 1800 км, кинжалу до 2300км