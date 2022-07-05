Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ роз'яснив новації щодо дозволу для військовозобов'язаний для виїзду за межі областей.

Відповідне роз'яснення опубліковано на сторінці Генштабу в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК та СП.

Про це повідомив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Хлись в етері національного телемарафону, відповідаючи на запитання журналістів.

"Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл", - зазначив офіцер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ті, хто не стоїть або не поновився на військовому обліку та планує виїзд за межі району чи області, мають взяти дозвіл у ТЦК, - Залужний

Крім того, він нагадав, що відповідні норми законодавства України діють давно та у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

Також полковник Олександр Хлись поінформував про використання додатка Дія для військового обліку у майбутньому", - йдеться у повідомленні.