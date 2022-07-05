Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ роз'яснив новації щодо дозволу для військовозобов'язаний для виїзду за межі областей.
Відповідне роз'яснення опубліковано на сторінці Генштабу в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК та СП.
Про це повідомив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Хлись в етері національного телемарафону, відповідаючи на запитання журналістів.
"Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл", - зазначив офіцер.
Крім того, він нагадав, що відповідні норми законодавства України діють давно та у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.
Також полковник Олександр Хлись поінформував про використання додатка Дія для військового обліку у майбутньому", - йдеться у повідомленні.
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В этот раз не прокатит, питушки
А чому ні? Під час ВС заборонені мітинги, вибори, референдуми. Тобто царювати можна нескінченно довго.
Тис більше, що наша військова доктрина передбачає тільки визволення території України, а не ведення війни на території загарбника (різноманітні чиновники з ОП про це неодноразово наголошували). Так що, навіть якщо мивигонимо руськіх за межі кордону України станом на 1992 рік - то вони все одно ще довго стрілятимуть ракетами по нам зі своїх територій...
Дальність польотуІскандеру до 500 км, Калібру до 1800 км, кинжалу до 2300км