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Новини Війна
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Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл, - Генштаб ЗСУ

війна

Генеральний штаб ЗСУ роз'яснив новації щодо дозволу для військовозобов'язаний для виїзду за межі областей.

Відповідне роз'яснення опубліковано на сторінці Генштабу в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК та СП.

Про це повідомив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Хлись в етері національного телемарафону, відповідаючи на запитання журналістів.

"Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл", - зазначив офіцер.

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Крім того, він нагадав, що відповідні норми законодавства України діють давно та у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

Також полковник Олександр Хлись поінформував про використання додатка Дія для військового обліку у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Генштаб ЗС (6476) дозвіл (289) чоловіки (156)


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Топ коментарі
+38
Це не постанова а дурня. Зараз роботу в Україні дуже важко знайти, якщо людина знайшла роботу в іншій області або робота якась сезонна, то вона має бігати у військкомат за дозволами постійно, дурість якусь прийняли.
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05.07.2022 19:34
+32
Дебилизм. Вы что уже и Украину поделили на сектора? А если кто едет к родственникам или в село или вообще живет на границе областей?
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05.07.2022 19:36
+27
Відвертий саботаж і внесення напруги в суспільство, щоб люди швидше втомилися від війни. Буквально післязавтра, 6 липня, мені на декілька годин потрібно поїхати на поминки мого дідуся, річниця його смерті. А це сусідня область, півтори годити їзди автомобілем. Мені, бл.дь, треба завтра бігти до військомату просити дозволу? Та ідіть ви в сраку! Однозначно це навмисна постанова, основне завдання якої внести додаткову напругу в суспільство, яке й так потерпає, що морально, що фінансово. Вже не вперше розчаровуюся в деяких наших геніях, якщо звісно вони до цього причетні.
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05.07.2022 19:53
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Опять кюаркоды?

В этот раз не прокатит, питушки
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06.07.2022 02:39 Відповісти
Скоро надо будет брать разрешение пойти в магазин в соседний район
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06.07.2022 08:12 Відповісти
Коротше кажучи, тепер всім зрозуміло , що військовий стан буде довічним...
А чому ні? Під час ВС заборонені мітинги, вибори, референдуми. Тобто царювати можна нескінченно довго.
Тис більше, що наша військова доктрина передбачає тільки визволення території України, а не ведення війни на території загарбника (різноманітні чиновники з ОП про це неодноразово наголошували). Так що, навіть якщо мивигонимо руськіх за межі кордону України станом на 1992 рік - то вони все одно ще довго стрілятимуть ракетами по нам зі своїх територій...
Дальність польотуІскандеру до 500 км, Калібру до 1800 км, кинжалу до 2300км
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06.07.2022 08:18 Відповісти
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