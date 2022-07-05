Три прилета ракет в Хмельницком районе, - глава ОВА Гамалий
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил ракетный удар по области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал чиновника.
"По состоянию на 20:30 имею информацию о 3 прилетах ракет в Хмельницком районе. Выехал на место происшествия. Подробнее - с самого места происшествия", - сообщил Гамалий.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
krot_lub
показать весь комментарий05.07.2022 21:44 Ответить Мне нравится 0
✘
Pavlik Morozov #432325
показать весь комментарий06.07.2022 00:11 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль