Три прилета ракет в Хмельницком районе, - глава ОВА Гамалий

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил ракетный удар по области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал чиновника.

"По состоянию на 20:30 имею информацию о 3 прилетах ракет в Хмельницком районе. Выехал на место происшествия. Подробнее - с самого места происшествия", - сообщил Гамалий.

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