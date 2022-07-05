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Новости Война
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Три прилета ракет в Хмельницком районе, - глава ОВА Гамалий

вибух

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил ракетный удар по области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал чиновника.

"По состоянию на 20:30 имею информацию о 3 прилетах ракет в Хмельницком районе. Выехал на место происшествия. Подробнее - с самого места происшествия", - сообщил Гамалий.

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крылатые ракеты (878) обстрел (26862) Хмельнитчина (896)


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По Староконстянтинову напевно знову попали. Сволочі.
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05.07.2022 21:44 Ответить
Який сенс🤔 Чи так ляпнув, аби ляпнути
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06.07.2022 00:11 Ответить
 
 