Три прильоти ракет в Хмельницькому районі, - голова ОВА Гамалій

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив ракетний удар по області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал чиновника.

"Станом на 20.30 маю інформацію про 3 прильоти ракет в Хмельницькому районі. Виїхав на місце події. Детальніше з самого місця події", - повідомив Гамалій.

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