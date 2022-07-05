Три прильоти ракет в Хмельницькому районі, - голова ОВА Гамалій
Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив ракетний удар по області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал чиновника.
"Станом на 20.30 маю інформацію про 3 прильоти ракет в Хмельницькому районі. Виїхав на місце події. Детальніше з самого місця події", - повідомив Гамалій.
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krot_lub
показати весь коментар05.07.2022 21:44 Відповісти Мені подобається 0
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Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар06.07.2022 00:11 Відповісти Мені подобається 0
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