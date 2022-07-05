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Три прильоти ракет в Хмельницькому районі, - голова ОВА Гамалій

вибух

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив ракетний удар по області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал чиновника.

"Станом на 20.30 маю інформацію про 3 прильоти ракет в Хмельницькому районі. Виїхав на місце події. Детальніше з самого місця події", - повідомив Гамалій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є "прильоти" у Хмельницькому районі, - мер Хмельницького Симчишин

Автор: 

крилаті ракети (1070) обстріл (28171) Хмельниччина (914)


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По Староконстянтинову напевно знову попали. Сволочі.
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05.07.2022 21:44 Відповісти
Який сенс🤔 Чи так ляпнув, аби ляпнути
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06.07.2022 00:11 Відповісти
 
 