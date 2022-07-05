В Раде предлагают отменить ограничение на передвижение военнообязанных в Украине
В Верховную Раду внесли "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении порядка выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины".
Как передает Цензор.НЕТ, это следует из опубликованной на сайте ВС карточки законопроекта.
Один из инициаторов законопроекта депутат Кирилл Нестеренко отмечает, что ограничения на передвижение военнообязанных будут мешать тем людям, которые действительно помогают украинским военным. Такое ограничение будет сковывать их действия.
Нестеренко надеется, что Рада проголосует законопроект 8-9 июля.
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+32 911 911 #517843
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Он то плакл то смеялся
То щетинился как ёж
Он над нами издевался
Ну сумасшедший, что возьмеш?
И ещё одно. Мазурашу и Федиенко являются соавторами закона, который подала Безуглая о безнаказанном праве расстреливать солдат. Да, на манеже все те же. Не удивляет, что именно они используются для реализации этой информационной атаки? Это сладкое трио часто используют тогда, когда все остальные брезгуют делать. А в воздухе уже просто воняет тем, что некоторые живут выборами. Война ещё не закончилась. Перестаньте играть в эти грязные игры. Потому что плохо закончится. Для всех! Политики критикуют потому, что думают о выборах. О социальном бунте. А выборов в случае поражения не будет. Вот о чем должны думать политики. Подобные истории не меня одного сильно демотивируют. Потому очень тяжело каждый день рисковать своей жизнью, пока в Киеве устраивают политические игрища. Это ещё и злит. Не злите. Не надо.
таке враження що СН, кабмін ВР та силовики живуть в різних державах та вимірах
народ вже ковбасить від їхнього так але ні,
можна але не зовсім
меє бути по три але є по п,ять.
А то, что зеленая гнида на всех таких объектах развесила банер" Велике крадивництво"---это грязный зеленый пиар и хуцпа, расчитанный на таких как ты потребителей!
У меня в городе точно так и было--строили за счет городского бюджета, а банеры про "велике крадивныцтво" и президентскую программу нагло навешивали на эти объекты---лохторат ведется...
Был даже случай, когда 99% готовности объекта было уже при прежней власти, но приехал открывать объект как результат "великого крадивництва" уже зеленый, выдавая за свои успехи...
У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України , а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n74 частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"
В тому числі ст. 33 КУ про свободу пересування. https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D0%B2_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83 Тут більше.
Ти не думав, що такими порадами через свою дурість когось під статтю підводиш?
"Под статью подводят только дебилы" - Так! Ти мене максимально точно зрозумів.
https://mitrax.com.ua/uk/blog/povistki-vijskkomata-hto-de-koli-i-yak-mozhe-vruchati/
Ще раз запитую, де посилання на статтю закону про вручення повісток виключно за місцем реєстрації? Чи ти вирішив, що замнеш свій обсерон зіскоком на подібну тему? Так розумію, що про конституційне право на свободу пересування в умовах воєнного стану ти вже хавало прикрив? Це вже добре. Та не сумуй. Зараз користувач "Цитаты, притчи, афоризмы" прийде і тебе фахово лайкне, бо твоє "сходил не раз и ещё пойдёт вслед за сруським кораблём" геть по його частині.
Теперь представим, что Вы в другой области. Ваш военком по идее может заранее передать её в то место, где Вы сейчас находитесь, и Вам её официально там вручат- так имеют право.
Но откуда Вашему военкому знать, где Вы сейчас? Или он сотни повесток для Вас наштампует и разошлёт везде, где Вы можете вдруг появиться? Согласитесь, что это маразм.
И она по состоянию на вчера после всеобщего срача по "запрету выезда". Скоро будут разъяснения, и Вы всё прочитаете официально.
А пока работайте и живите спокойно. Если Вы ЗСУ понадобитесь, Вас пригласят служить, но по-человечески, а не методом дебильных облав.
Тому Начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання", - наголосив Залужний."
Джерело:
президент дає команду МО та ГШ щось розробити та доповісти
а ВР, його ж люди хочуть все це відмінювати.
що за клоунада?
що за цирк?
і взагалі, нахрена оголошувати те що ще не вступило в законну силу?
подали, розглянули, проголосували, президент підписав.............
заява млять.
з такого то числа буде то-то... все, ****.
не підписав, не буде нікуя, теж все.....
кілометрові тянучки зробити по всіх областях?
а толку з цього обмеження,
краще зайнялися б забезпеченням військових
А тепер вони шляхетно "врятують" сцикунів, щоб "уставшиє ат вайни" знов їх обрали.
"Військовослужбовці, що увільнені від роботи, втратять гарантію на отримання середнього заробітку на час призову на військову службу.
5 липня, відповідний законопроєкт вже ухвалено та направлено на підпис президенту.
Йдеться про документ №7251 "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин".
Він передбачає насамперед скасування виплати військовослужбовцям середнього заробітку, відповідно до частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю України.
Це стосується строковиків, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, резервістів та тих, хто уклав контракт на проходження військової служби та працював на підприємствах, установах, організаціях тощо незалежно від підпорядкування та форми власності на час призову."
міг зявитися в інформаційному полі ,з подачі звичйно чиновників. - то вже можна зразу зробити висновок, що ця влада. неадекватна.