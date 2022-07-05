В Раде предлагают отменить ограничение на передвижение военнообязанных в Украине

В Верховную Раду внесли "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении порядка выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из опубликованной на сайте ВС карточки законопроекта.

Один из инициаторов законопроекта депутат Кирилл Нестеренко отмечает, что ограничения на передвижение военнообязанных будут мешать тем людям, которые действительно помогают украинским военным. Такое ограничение будет сковывать их действия.

Нестеренко надеется, что Рада проголосует законопроект 8-9 июля.

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