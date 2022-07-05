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В Раде предлагают отменить ограничение на передвижение военнообязанных в Украине

війна

В Верховную Раду внесли "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении порядка выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из опубликованной на сайте ВС карточки законопроекта.

Один из инициаторов законопроекта депутат Кирилл Нестеренко отмечает, что ограничения на передвижение военнообязанных будут мешать тем людям, которые действительно помогают украинским военным. Такое ограничение будет сковывать их действия.

Нестеренко надеется, что Рада проголосует законопроект 8-9 июля.

Читайте также: Зеленский поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ доложить ему о введении разрешений на выезд: "Есть непонимание и возмущение". ВИДЕО

Автор: 

ВР (29226) Генштаб ВС (6177) законопроект (3219) разрешение (149) мужчины (131) ограничение (119)


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Топ комментарии
+32
обмеження мають мати функцію і вирішувати якісь проблеми, а не відміняти здоровий глузд
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05.07.2022 22:08
+29
Осталось появится какому-то условному Ермаку на белом Арестовиче с заявлением, что ОП это не поддерживает и надо бы эту норму отменить и быстрым голосованием отменят. А появляться будет он не сразу. Через некоторое время. Потому народ должен дозреть и встретить овациями этого радетеля интересов народных. В итоге, Залужный будет выглядеть, как бяка, а "слуги", как пусечки. И это поможет кое-кому чуток снизить популярность Главкома. Потому что эта стабильная популярность раздражает многих в ОП и в ВР. Интересно, как теперь будут реагировать те, кто настойчиво дал указание Залужному озвучить эту норму закона? И кто обратил внимание Залужного на эту норму?Что-то мне подсказывает, что он военный, а не скурпулезный знаток законов и сам эту норму закона не нашёл бы.

И ещё одно. Мазурашу и Федиенко являются соавторами закона, который подала Безуглая о безнаказанном праве расстреливать солдат. Да, на манеже все те же. Не удивляет, что именно они используются для реализации этой информационной атаки? Это сладкое трио часто используют тогда, когда все остальные брезгуют делать. А в воздухе уже просто воняет тем, что некоторые живут выборами. Война ещё не закончилась. Перестаньте играть в эти грязные игры. Потому что плохо закончится. Для всех! Политики критикуют потому, что думают о выборах. О социальном бунте. А выборов в случае поражения не будет. Вот о чем должны думать политики. Подобные истории не меня одного сильно демотивируют. Потому очень тяжело каждый день рисковать своей жизнью, пока в Киеве устраивают политические игрища. Это ещё и злит. Не злите. Не надо.
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05.07.2022 22:05
+19
Граний совок(((Взагалі треба спалити всю ту совкову писанину.
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05.07.2022 21:59
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Правила форума Совет форумчан
Граний совок(((Взагалі треба спалити всю ту совкову писанину.
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05.07.2022 21:59 Ответить
канєшно скасують, бо жирна свиня стіфанчюк не зможе їздити в Вєну попити кофе.
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05.07.2022 22:01 Ответить
Пф, як же ж потім в Лугано делегація 500 рьіл...
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05.07.2022 22:31 Ответить
Эти клоуны становятся предсказуемы❗Утром запрет, вечером отмена💥
Он то плакл то смеялся
То щетинился как ёж
Он над нами издевался
Ну сумасшедший, что возьмеш?
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05.07.2022 22:37 Ответить
там вроде гад издевался))
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05.07.2022 23:10 Ответить
Та він якраз може, дупутатів ж не мобілізують!
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06.07.2022 00:47 Ответить
Так. А ще підприємці не зможуть вільно перевозити товари та продукцію і нормально здійснювати торгівлю. Волонтери не зможуть швидко та безперебійно возити допомогу нашим воїнам, гуманітарну підтримку - постраждалим. Прості українці не зможуть за власним бажанням відвідувати родичів, близьких, які проживають у сусідніх регіонах. Хворі не зможуть вчасно відвідувати лікарів, які працюють на відстані. І ще багато нюансів...
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06.07.2022 09:22 Ответить
Осталось появится какому-то условному Ермаку на белом Арестовиче с заявлением, что ОП это не поддерживает и надо бы эту норму отменить и быстрым голосованием отменят. А появляться будет он не сразу. Через некоторое время. Потому народ должен дозреть и встретить овациями этого радетеля интересов народных. В итоге, Залужный будет выглядеть, как бяка, а "слуги", как пусечки. И это поможет кое-кому чуток снизить популярность Главкома. Потому что эта стабильная популярность раздражает многих в ОП и в ВР. Интересно, как теперь будут реагировать те, кто настойчиво дал указание Залужному озвучить эту норму закона? И кто обратил внимание Залужного на эту норму?Что-то мне подсказывает, что он военный, а не скурпулезный знаток законов и сам эту норму закона не нашёл бы.

И ещё одно. Мазурашу и Федиенко являются соавторами закона, который подала Безуглая о безнаказанном праве расстреливать солдат. Да, на манеже все те же. Не удивляет, что именно они используются для реализации этой информационной атаки? Это сладкое трио часто используют тогда, когда все остальные брезгуют делать. А в воздухе уже просто воняет тем, что некоторые живут выборами. Война ещё не закончилась. Перестаньте играть в эти грязные игры. Потому что плохо закончится. Для всех! Политики критикуют потому, что думают о выборах. О социальном бунте. А выборов в случае поражения не будет. Вот о чем должны думать политики. Подобные истории не меня одного сильно демотивируют. Потому очень тяжело каждый день рисковать своей жизнью, пока в Киеве устраивают политические игрища. Это ещё и злит. Не злите. Не надо.
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05.07.2022 22:05 Ответить
Йде явна підміна понять! Воєнний стан і передбачає певні обмеження, подобається це лохторату чи ні!
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05.07.2022 22:06 Ответить
обмеження мають мати функцію і вирішувати якісь проблеми, а не відміняти здоровий глузд
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05.07.2022 22:08 Ответить
а ця влада жодного закону не може зробити без відмін, заборон, підзаконів тапідпунктів.
таке враження що СН, кабмін ВР та силовики живуть в різних державах та вимірах
народ вже ковбасить від їхнього так але ні,
можна але не зовсім
меє бути по три але є по п,ять.
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05.07.2022 22:38 Ответить
Да. Но☝ Вы это серьезно❓Учитывая о ком речь❗
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05.07.2022 23:01 Ответить
там млять тупорылые текстописатель перепутали(сознательно или нет) одно слово выезд со словом переезд
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05.07.2022 23:41 Ответить
*****, все це коментують наче звичайне життя людей відмінили, а громадянам то і їсти не потрібно і працювати нахєр, та й їздити кудись то предмет роскощі а не звичайна потреба, корчать із себе ідітів ще й потім скаржаться що от у державі ****** безвідповідальні громадяни, які мало допомагають
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05.07.2022 22:06 Ответить
Уточняю для тех, кто не в курсе. "Повестки" вам могут вручать только по адресу вашей регистрации (т.е. только "ваши военкоматы"). Ездить за пределы вашей области вам разрешено по Конституции Украины. Т.е. если вас "поймали" за пределами вашей области и суют вам "повестку", вежливо берите её, вежливо прощайтесь и рвите её в клочки за первым углом. Все подобные действия противоречат Конституции Украины, и любой суд это подтвердит.
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05.07.2022 22:11 Ответить
Краше порвати на шматки ту повістку, ніж йти захищати свою Батьківщину, а як же. А потім для закріплення успіху сісти ввечері під баночку пивка за комп та розписати про цей героїчний вчинок на Цензорі, покритикувати ЗСУ, та й владу за традицією з лайном змішати.
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05.07.2022 22:21 Ответить
Ты ви шо❗Владу только с повидлом, не как иначе
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05.07.2022 22:27 Ответить
Була б влада, за яку ти топиш, так би і було. Незалежно від кількості її пройобів. Адекватні люди оцінюють вчинки, а дебілоїдам нічим не вгодиш. Треба довідка на перетин адмінмежі області - влада гівно! Внесемо правки в закон і скасуємо - всеодно влада гівно і влаштовує цирк. Складається враження, що деякі істоти окрім критики і гівна цьому світу більше нічого не здатні подарувати. Пропащі люди.
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05.07.2022 22:43 Ответить
Так ты фанат👍А другие люди просто хотят адекватной власти и критикуют неадекватные решения её.
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05.07.2022 22:53 Ответить
"Так ты фанат" - це ти з якого пальця висмоктав? Ти уважно читав мною написане? Спробуй ще раз. З другої спроби неодмінно вийде краще.
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05.07.2022 22:56 Ответить
а что твоя зеленая влада сделала хорошее за три года - для Украины украинцев ЗСУ ?
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05.07.2022 23:43 Ответить
Вона така ж моя, як і твоя. В одній країні двох влад не може бути. Я за неї не голосував, та в мене за вікном нова дитяча лікарня побудована, а на районі стару радянську школу відремонтовано. 30 років аварійна обсипалась, а зараз, як нова. Не одні дороги будувались. Це з хорошого і щоб далеко не ходити. Про погане всі і так знають, та хороше теж є. Його варто бачити, бо так чесно. Так справедливо. Бачити погане та хороше.
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06.07.2022 00:05 Ответить
Школа побудована будівельниками за Ваші шроші, а не владою.
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06.07.2022 00:15 Ответить
Ця теза може справити враження лише на людей, які справді не знали за чий кошт відбувається державне будівництво. Як виявилось, таких багато і це дуже сумно. А чому ви не допускаєте, що так само, за мої гроші, вона могла бути і не побудована, як при владах попередніх?
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06.07.2022 01:31 Ответить
Так ту школу у тебя на районе отремонтировали благодаря Порошенковской реформе децентрализации--у громады деньги появились, вот и начали строиться-ремонтироваться, а не деньги у Киева выпрашивать, тоже и с больничкой произошло!
А то, что зеленая гнида на всех таких объектах развесила банер" Велике крадивництво"---это грязный зеленый пиар и хуцпа, расчитанный на таких как ты потребителей!
У меня в городе точно так и было--строили за счет городского бюджета, а банеры про "велике крадивныцтво" и президентскую программу нагло навешивали на эти объекты---лохторат ведется...
Был даже случай, когда 99% готовности объекта было уже при прежней власти, но приехал открывать объект как результат "великого крадивництва" уже зеленый, выдавая за свои успехи...
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06.07.2022 00:22 Ответить
Це все чудово. Але ж будуватись та ремонтуватись почало з 21-го, а не 15-го. Заслуг попередників жодним чином не применшую, але ви тут живете і добре маєте знати, що наявність правових механізмів для вирішення певних проблем ще зовсім не гарантує їх вирішення. Чогось всі в таких випадках починають говорити про політичну волю. Побудували зараз, значить та бісова "воля" була саме зараз, а не вчора чи ще кілька років тому.
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06.07.2022 00:58 Ответить
Алекс, а ты тут трындишь не с банкой пива? Молодец, утром тебе повестку занесут.
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05.07.2022 22:36 Ответить
Не вгадав ти. І мені, на відміну від тебе, повістку чекати не треба. І за кордон я не виїзжав, як багато місцевих диванних експертів, що строчать тут свої суперавторитетні коментарі.
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05.07.2022 22:42 Ответить
Так ты уже из окопа пишешь? Молодец, быстро добрался.
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05.07.2022 22:44 Ответить
Рубрика для тих, хто в танку або з Германії краще бачить

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України , а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n74 частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

В тому числі ст. 33 КУ про свободу пересування. https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D0%B2_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83 Тут більше.

Ти не думав, що такими порадами через свою дурість когось під статтю підводиш?
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05.07.2022 22:24 Ответить
Под статью подводят только дебилы, а я напоминаю Конституционные права граждан Украины и порядок применения положений о призыве и мобилизации.
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05.07.2022 22:38 Ответить
Сходи їх спершу сам прочитай, напамінатєль плять! Зверни увагу на різницю між повістками на строкову службу і повістку в умовах воєнного стану.
"Под статью подводят только дебилы" - Так! Ти мене максимально точно зрозумів.
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05.07.2022 22:51 Ответить
Повторяю для дебила ещё раз: вручать повестки можно только по месту регистрации независимо от того, призыв это или мобилизация. Если тебя поймали на вокзале твоего села, тебе имеют право вручить повестку, но если в другом населённом пункте- нет. Вам, 73%-нам имбицилам, в ваши же права срут, а вы это едите и ещё благодарите. Рабы вы вонючие, а не Украинцы.
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05.07.2022 22:56 Ответить
Дебіла ти перед собою в дзеркалі бачиш. Запам'ятай його і більше ні з ким не плутай. Тобі дали посилання на закон, де йдеться про обмеження конституційних прав громадян в умовах воєнного стану, а ти далі бігаєш обісраний і щось своє нафантазоване трусиш. Тебе ще рилом тикнути в порядок проведення загальної мобілізації? Не забагато буде обсирона на один день?
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05.07.2022 23:13 Ответить
Тебе, слабоумному, не надоело здесь изгаляться? Ты ни хрена не знаешь, не читал ни одного Закона, но тупо топишь за таких же имбицилов, как ты, которые временно у власти в Украине и привели сюда Куйла. Но тебе, болезному, этого вовек не понять, поэтому ПНХ отсюда.
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05.07.2022 23:17 Ответить
Та якраз такі неосвідчені довбойоби, як ти і кликали сюди ***** та обрали таку владу. Якщо ти не тріпло і справді в чомусь намагався розбиратись - номер статті закону, де йдеться про вручення повістки виключно за місцем реєстрації. Або сидиш і обтікаєш мовчки. Вести розмову з імбецилом, який в розвитку далі проголошення попсових гасел не пішов, не продуктивно.
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05.07.2022 23:38 Ответить
Ты уже пару раз сходил и не понял куда. Сходи ещё разок.
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05.07.2022 23:43 Ответить
От і все, що потрібно було довести. Тухляк, плять.
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05.07.2022 23:47 Ответить
Это я привожу ссылку не на вышеобхезанного дебила, а на положения Закона. Кого касается, прочтите и погуглите ещё в тему. А дебил уже сходил не раз и ещё пойдёт вслед за сруським кораблём.
https://mitrax.com.ua/uk/blog/povistki-vijskkomata-hto-de-koli-i-yak-mozhe-vruchati/
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05.07.2022 23:51 Ответить
Протидія видачі повістки «по-поганому». Якщо ви стали свідком, що хтось на вулиці заповнив вже підписану і пропечатану повістку (і це був не начальник військкомату), то є всі підстави вважати, що на ваших очах відбулась підробка документу. Підробка документів за ч. 2 ст. 358 ККУ полягає в наступному: підроблення посвідчення або іншого офіційного документа (під офіційним документом у цій статті слід розуміти документи, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними компетентними особами органів державної влади з дотриманням визначених законом форм та реквізитів);вчинені за попередньою змовою групою осіб (начальник, який видав підписанні бланки і той, хто їх заповнює замість нього)... караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Можна спробувати пояснювати ці норми занадто завзятим парубкам. Щобільше! Якщо ви стали жертвою махінації «заповнення повістки на коліні», то можете перехопити ініціативу та здійснити «громадське затримання» того, хто вам заповнив повістку. Для цього варто викликати поліцію (навіть поліцію на самих поліцейських) для передачі особи правоохоронним органам в момент здійснення злочину з підробки документу. Громадське затримання можливе за ст. 207 Кримінально-процесуального кодексу України.
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06.07.2022 00:01 Ответить
Дебілоїд, це силка не на Закон, а на сумнівну статейку такого самого недорозвинутого імбецила як і ти, який її зміст нашкрябав буквально зі стелі.
Ще раз запитую, де посилання на статтю закону про вручення повісток виключно за місцем реєстрації? Чи ти вирішив, що замнеш свій обсерон зіскоком на подібну тему? Так розумію, що про конституційне право на свободу пересування в умовах воєнного стану ти вже хавало прикрив? Це вже добре. Та не сумуй. Зараз користувач "Цитаты, притчи, афоризмы" прийде і тебе фахово лайкне, бо твоє "сходил не раз и ещё пойдёт вслед за сруським кораблём" геть по його частині.
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06.07.2022 00:41 Ответить
Ну взагалі за законом повістку виписує керівник військомату/територіального центру (звичайно ж, після вивчення особової справи громадянина)... Як це можливо у іншому регіоні?
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06.07.2022 00:52 Ответить
Легко та з посмішкою. Виписує за місцем реєстрації, а вручає де зловить.
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06.07.2022 01:02 Ответить
У цьому випадку - ОК на 1000%, але коли виписують на вулиці (і явно не керівнк центру комплектації), тоді до цієї повістки є питання... Особливо, якщо у людини приписка в іншому місті/районі...
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06.07.2022 01:05 Ответить
В нас діє принцип презумпції невинуватості. Обов'язок доказування вини в кримінальному процесі покладається на обвинувачення. Наведіть ймовірний сценарій дій прокурора в такому випадку. Як він збирається доводити, що дані призовника вносились саме в момент вручення повістки? Зате я чітко бачу лінію захисту обвинуваченого - зупинили особу призивного віку, перевірили документи, записали дані кудись. Виявилось на нього є повістка з собою в пачці інших повісток. Догнали, вручили. Прокурор безсилий. Далі обвинувачений по підробці документів звільняється в залі суду, а призовник стає новим обвинуваченим за ухилення від призиву, оскільки в діях працівника ТЦК порушень не виявлено.
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06.07.2022 01:16 Ответить
Врешті-решт, її, банально, може вручити справді керівник центру комплектації)
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06.07.2022 01:24 Ответить
З приводу вручень повісток не за місцем реєстрації. Мене давно хвилює такий момент: от вручають вони повістки людям не за місцем їх проживання та обліку. Наприклад, умовному киянину вручили повістку під час його перебування у відрядженні у Львові, чи на відпочинку у Трускавці. Облікова справа Киянина в ТЦК Києва, він за тиждень планує повертатися додому. Що йому робити з такою Трускавецькою чи Львівською повісткою? Йти у Львівський військомат, де відсутня його облікова справа? Чи "забити болт" і просто їхати додому?
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06.07.2022 11:02 Ответить
Алекс, ты опять несёшь полную куйню. "Военком" по Закону должен заполнить повестку на тебя заранее, и тебе её должны привезти или прислать почтой заказным письмом с уведомлением о вручении по месту твоей регистрации. Но поскольку ты, судя по твоим тупым высерам здесь, зарегистрирован где-то в парашном Усть-Зажопинске, то ты её и не получишь. Поэтому сходи ещё раз уже по известному тебе адресу, где ты вчера уже несколько раз побывал и засохни здесь наконец. А мне работать надо в отличие от бездельников типа тебя.
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06.07.2022 08:27 Ответить
З яких пір поклейка картонних коробочок в рамках лікувальної терапії стало називатись роботою? Хоча, з твоїми когнітивними здібностями, я б тобі і цього не довірив. Тухляк, ти хоч одне посилання на норму закону за два дні виродиш, чи це далеко за межею твоїх можливостей?
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06.07.2022 12:31 Ответить
Твои чмошные фантазии дальше коробок не распространяются. Тебе, чорту позорному, хоть сортиры твоё Куйло в твоей Параше драить позволяет?
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06.07.2022 12:48 Ответить
а почему конституционные права обмежують только простым людям ? не а на-пример зеленым квартальцам можна не идти в армию, выезжать в любое время за границу?
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05.07.2022 23:46 Ответить
При врученні повістки не за місцем реєстрації, вас скоріш за все потім просто не знайдуть, навіть якщо ви цю повістку отримали.
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06.07.2022 09:25 Ответить
Вам, в отличие от дебила Алекса, я объясню подробнее. А заодно всем, у кого есть мозги, но не хватает нужной информации. Повестка для Вас должна быть выписана заранее военкомом Вашего населённого пункта, а не полицейским или кем-то ещё при Вас на улице.
Теперь представим, что Вы в другой области. Ваш военком по идее может заранее передать её в то место, где Вы сейчас находитесь, и Вам её официально там вручат- так имеют право.
Но откуда Вашему военкому знать, где Вы сейчас? Или он сотни повесток для Вас наштампует и разошлёт везде, где Вы можете вдруг появиться? Согласитесь, что это маразм.
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06.07.2022 10:38 Ответить
Звісно ж маразм, от, до прикладу, поїхав я на пару днів в іншу область. Ну вручили мені там десь на заправці чи в магазині повістку. І далі що? В них же немає моєї облікової справи. Так що можу у їхній військомат не являтись, і хто мені що зробить тоді? )
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06.07.2022 10:52 Ответить
Примите вежливо и тихо эту "повестку", распишитесь в получении не своей подписью, отойдите за угол, порвите её, выкиньте в мусорник и забудьте. Надо знать свои права и себя уважать, иначе никто другой Вас уважать не будет.
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06.07.2022 11:00 Ответить
теж так думаю, але чомусь в мережі поки що мало подібних ситуацій описано. Хоча питання, як на мене, актуальне.
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06.07.2022 11:04 Ответить
Не переживайте, эта моя инфа от кого надо.
И она по состоянию на вчера после всеобщего срача по "запрету выезда". Скоро будут разъяснения, и Вы всё прочитаете официально.
А пока работайте и живите спокойно. Если Вы ЗСУ понадобитесь, Вас пригласят служить, но по-человечески, а не методом дебильных облав.
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06.07.2022 11:10 Ответить
А вот и официально: "Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави.

Тому Начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання", - наголосив Залужний."
Джерело:
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06.07.2022 16:14 Ответить
4. У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України - без дозволу відповідного керівника https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text
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05.07.2022 22:19 Ответить
73 процента ожидали окончания войны, на которой Порошенко наживался - так убеждали общество агитаторы за .Зеленского, а получили разруху и справки на право передвжения
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05.07.2022 22:20 Ответить
то так вже історично склалося що двічі бути президентом України вдалося лише Кучмі, Порошенко програв Зеленському у 73 відцотка, це на секундочку подумати, то питання - якого *** він йому так програв? то мабудь від того що був президентом рівня царя Соломона, вони обива із тих людей що знаменеють перехідний єтам в Українській історії, роль на одную дії
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05.07.2022 22:30 Ответить
Ви дуже дивно пояснюєте програш Порошенко, нібито все залежало тільки від нього. А ви не припускаєте того, що суспільство теж має певну відповідальність, а не тільки як протягом каденції лайкати котиків, а перед голосуванням пітдатись впливу маніпуляціям?
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05.07.2022 22:51 Ответить
тут голосували як завжди, не на підтримку майбутнього а проти попередньго, не треба думати що всі в нащій державі ідіоти, їх є багато проте не 73 відцртки, Україна нажаль ще не має великих політиків
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05.07.2022 22:59 Ответить
і ніхто не припускає намальовані відсотки??? ше трішки б і 101% могли б намалювати
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05.07.2022 23:21 Ответить
Ну в зелених адмінресурсу особливо не було, тому так - пропаганда і задурювання мізків 73%...
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06.07.2022 00:58 Ответить
купи себе гугл перекладач нормальный! бот
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05.07.2022 23:48 Ответить
Тільки є один нюанс. Я помітив що останні прийняті закони вступали в дію лише аж через 2 місяці після їх прийняття. Причина - очікували поки їх підпишуть. Тому навіть якщо приймуть такий закон то він може вступити в дію лише у вересні. А до того часу будуть діяти старі норми)))
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05.07.2022 22:21 Ответить
Закон про так зване "нульове" розмитнення за скільки часу прийнявся та підписався? Я про скасування пільги, а не призначення.
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05.07.2022 22:31 Ответить
Проте ціла бригада уклоністів No95 тиняється по Європах,а інших у відрядження погранці не "пущают" !!)))
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05.07.2022 22:22 Ответить
Наприклад, мера Чернігова.
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06.07.2022 00:32 Ответить
Один з ініціаторів законопроєкту депутат Кирил Нестеренко зазначає, що обмеження на пересування військовозобов'язаних заважатимуть тим людям, які дійсно допомагаєють українським військовим. -Оголосіть весь список і проголосуйте поіменно .Український народ має знати тих людей,котрі допомагають військовим всіх до одного.
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05.07.2022 22:23 Ответить
Зе, Ар, По, Ер, Бе и др.👍
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05.07.2022 22:30 Ответить
Може ви в США не вкурсі, але в Україні таких людей тисячі. Десятки тисяч...
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06.07.2022 09:26 Ответить
Пасиба царь-батюшка, Христом-Богом прошу. Вот же как Берёза и говорил. Думал с месяцок помумрыжат, а тут за сутки спасители нашлись, Пасиба
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05.07.2022 22:29 Ответить
Якщо вірити словам Зеленського, що він не приймав участі в узгодженні цього рішення з Залужним, то по суті вже формується військова хунта, яка не буде зважати на рішення виконавчої влади, відповідно на цей законопроєкт також. Але це звісно якщо вірити словам Зеленського, бо я припускаю, що він міг дати такий наказ Залужному, а потім типу його обісрати, щоб підняти свій рейтинг.
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05.07.2022 22:35 Ответить
"Якщо вірити словам Зеленського" Как то сразу настраивает на не серьёзную инфу❗
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05.07.2022 22:47 Ответить
ты что совсем тупой бот веришь зеленскому?
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05.07.2022 23:50 Ответить
Звичайний метод роботи зеленого турборежиму . Щось ляпнуть, а потім кажуть що проїбали.
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05.07.2022 22:50 Ответить
...банутись можна....
президент дає команду МО та ГШ щось розробити та доповісти
а ВР, його ж люди хочуть все це відмінювати.
що за клоунада?
що за цирк?
і взагалі, нахрена оголошувати те що ще не вступило в законну силу?
подали, розглянули, проголосували, президент підписав.............
заява млять.
з такого то числа буде то-то... все, ****.
не підписав, не буде нікуя, теж все.....
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05.07.2022 22:51 Ответить
і яким чином проходила б перевірка,
кілометрові тянучки зробити по всіх областях?

а толку з цього обмеження,
краще зайнялися б забезпеченням військових
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05.07.2022 23:21 Ответить
Так кто же хороший , а кто плохой?Залужный или Боневтiк?Все это дымовая завеса для какой то пьесы !
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05.07.2022 23:28 Ответить
очевидно что подоляцкие крысы и депутаты от зеленых слуг подставляют высшее военное командование
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05.07.2022 23:52 Ответить
Спочатку ЗЕлені роздмухали цей говносрач, який купа сцикунів підхопила.

А тепер вони шляхетно "врятують" сцикунів, щоб "уставшиє ат вайни" знов їх обрали.
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06.07.2022 00:56 Ответить
Якби ще це "скасували":
"Військовослужбовці, що увільнені від роботи, втратять гарантію на отримання середнього заробітку на час призову на військову службу.
5 липня, відповідний законопроєкт вже ухвалено та направлено на підпис президенту.
Йдеться про документ №7251 "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин".
Він передбачає насамперед скасування виплати військовослужбовцям середнього заробітку, відповідно до частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю України.
Це стосується строковиків, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, резервістів та тих, хто уклав контракт на проходження військової служби та працював на підприємствах, установах, організаціях тощо незалежно від підпорядкування та форми власності на час призову."
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06.07.2022 02:57 Ответить
В нащій країні все що но робиться під час каденції Зеленського- все робеться для збільшення корупції. І щоб цього не помечати надо бути ідіотом.
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06.07.2022 07:36 Ответить
Якщо такий брєд(про цей ******** закон)
міг зявитися в інформаційному полі ,з подачі звичйно чиновників. - то вже можна зразу зробити висновок, що ця влада. неадекватна.
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06.07.2022 08:09 Ответить
 
 