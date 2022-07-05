У Раді пропонують скасувати обмеження на пересування військовозобов'язаних в Україні

У Верховну Раду внесли "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку виїзду призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання в межах України"

Як передає Цензор.НЕТ, це випливає з опублікованої на сайті ВР картки законопроєкту.

Один з ініціаторів законопроєкту депутат Кирил Нестеренко зазначає, що обмеження на пересування військовозобов'язаних заважатимуть тим людям, які дійсно допомагаєють українським військовим. Таке обмеження буде сковувати їхні дії.

Нестеренко сподівається, що Рада проголосує законопроєкт 8-9 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ доповісти йому про запровадження дозволів на виїзд: "Є нерозуміння та обурення". ВIДЕО