Ночью россияне обстреляли село Нечаянное на Николаевщине, за прошедшие сутки - 5 громад, погибли два человека, - Ким

Ночью, 6 июля, были обстрелы села Нечаянное Нечаянской громады.

Об этом сообщил в телеграме глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что ночью, 6 июля, с 02:20 были обстрелы села Нечаянное Нечаянской громады. По предварительной информации, один человек погиб.

"Баштанский район: утром и днем, 5 июля, были обстрелы в Широковской громаде. Поврежден один жилой дом, разрушен один жилой дом, сгорел трактор. Пострадавших нет. Ночью, в этот же день, также были обстрелы, преимущественно вне населенных пунктов. Пострадавших нет. В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Николаевский район: днем, 5 июля, ориентировочно в 11:20, в результате обстрелов села Заселье Первомайской громады погиб один человек. Также 5 июля, ориентировочно в 11:56, зафиксированы обстрелы аквазоны Очаковской громады. Около 12:22, 5 июля, в результате обстрелов Куцурубской громады за пределами населенного пункта загорелся сухостой. Между населенными пунктами повреждены две электроопоры. Днем, 5 июля, около 13:00, были обстрелы поселка Квитневое Первомайской громады. В результате чего вспыхнули поля с урожаем", — говорится в сообщении.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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