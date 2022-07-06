Зеленский приказал отменить запрет на перемещение военнообязанных без разрешения
Президент Украины Владимир Зеленский приказал отменить запрет на перемещение военнообязанных страной без разрешений. Решение он огласил во время доклада главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проинформированный источник.
"На заседании с военными президент заслушал доклад Валерия Залужного относительно разрешений для военнообязанных покидать пределы мест проживания", - рассказал источник изданию.
Известно, что президент обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.
"Президент поручил отменить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны", - информирует издание источник.
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і куда посилати самокатчика з повєсткой ?
по всій Україні шукати ?
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Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
коли при владі Фігляр
На вибори , коли обирали президента , прийшло тільки 30 % населення країни і от з тих 30 відсотків 73 % проголосувало за Зеленського. Виходить , що ті хто не прийшов на вибори були проти усіх кандидатів. Отже фактично за Зеленського проголосували приблизно 20 % населення України.
Фактично ті вибори провалились , бо більша частина населення не голосувала взагалі . Поправте мене , якщо я щось не врахував.
Очікувати на продовження серіалу?
Генштаб справді не має жодних повноважень трактувати закони.
Мені цікаво, невже при Генштабі не знайшлось жодного юриста, який пояснив би Залужному, що з цього роя не вийде нічого?!
Невже там теж бояться відкривати рота, як в ОПі?!
или те на Г+Г так насрали?
мирно жили би під керівництвом Гетьмана та Хунти -
вот що б ми робили без ЗЄ-лєнського
в точку !
Всьо.
Я молчу за варианты посложнее аля уехать к хорошей знакомой.
Бєня-Лох! я чекаю часу коли до буковелі приїде ФБР та повяже цю бабцю
"Ермак верхи на білому арестовичі,ТРИМАЮЧИ ЗЕ ЯК ХОРУГВУ,рятує".
Тільки кого? Велике питая!
Чи головне піар, а там, трава не рости.
Невже в голові настільки порожньо? Чи може щось гірше?
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Не может президент отменить действующий закон.
Таким і вийшов Порядок!
Ще і Командувача підставили, охломони...
чого колишніх військових не беруть в зсу, навіть і добровольців
Заслужено, адже питання постановки на облік більшості тих, хто переїхав, Порядок не вирішував, але давав можливість взяти ЛЮБОГО за барки за переїзд в сусідню область без дозволу ТЦК.
Любого!
Я б на місті Залужного знайшов "документотворців", що його підставили, і порвав ім зад на німецький хрест!
@Ukrainian_Glory
О,слухайте,згадала!Після конференції в Лугано де точно сказали що зелені грошей не дадуть,гуляв твіт що гроші дадуть тільки Порошенко с Залужним. І тут пішов накид на Залужного. Так то правда була?
За не виконання закону.
1. Створити проблему на рівному місці
2. Вирішити її не доклавши жоднтх зусиль
3. ?
4. ?
5. Profit.😀
- пункту 16 частини 1 статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану";
- частини 6 статті 22 Закону України "Про иобілізаційну підготовку та мобілізацію";
- частини 4 статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"...
То ж виникає питання: А може Зеленський завербований рашистськими спецслужбами і служить рашистській орді?...
Ще не стерся в пам'яті його зрив операції спецслужб з вагнерівцями...
Ще ятрить пам'ять його намагання за день до вторгнення орди ввести в Україні надзвичайний стан для придушення безпорядків, замість введння воєнного стану...
ЩО ЩЕ МАЄ ОЧІКУВАТИ УКРАЇНА ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО?
Это что, бене, юзику, лысому и коле котлете в военкомат идти за справкой каждый раз, когда в Буковель намылился или в Европу??? Это КАК???