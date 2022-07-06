Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних без дозволу

Президент України Володимир Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних країною без дозволів. Таке рішення він оголосив під час доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проінформоване джерело.

"На засіданні з військовими президент заслухав доповідь Валерія Залужного щодо дозволів для військовозобов’язаних покидати межі місць проживання", - розповіло джерело виданню.

Відомо, що президент звернув увагу на те, що суб’єктом формування державної політики в цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.

"Президент доручив скасувати прийнятий Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни", - поінформувало джерело.

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