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Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних без дозволу

зеленський

Президент України Володимир Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних країною без дозволів. Таке рішення він оголосив під час доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проінформоване джерело.

"На засіданні з військовими президент заслухав доповідь Валерія Залужного щодо дозволів для військовозобов’язаних покидати межі місць проживання", - розповіло джерело виданню.

Відомо, що президент звернув увагу на те, що суб’єктом формування державної політики в цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.

"Президент доручив скасувати прийнятий Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни", - поінформувало джерело.

Читайте також: Зеленський про дозволи на виїзд: Є нерозуміння та обурення - доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ доповісти всі деталі. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23667) дозвіл (289) чоловіки (156)


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Топ коментарі
+43
= уклоніст від мобілізації
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06.07.2022 15:02
+36
Одразу згадується "захоплення" маршрутки в Луцьку. 73% і це схавають і будуть казати дякую нашому рятівнику, слава ЗЕ
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06.07.2022 15:02
+35
Рятівник нації
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06.07.2022 15:00
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06.07.2022 15:00 Відповісти
= уклоніст від мобілізації
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06.07.2022 15:02 Відповісти
мля...
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06.07.2022 15:08 Відповісти
ото ж бо, завтра знадобиться на мобілізацію рядовой Петренко - спеціаліст по...

і куда посилати самокатчика з повєсткой ?
по всій Україні шукати ?
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06.07.2022 15:24 Відповісти
Надо бы вот этих предателей "нейтрализовать":
Комбат вырвался из плена! Майман: Кадыров дал за мою голову 1 млн долларов
youtube.com/watch?v=LyWXnMiGE64&ab
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06.07.2022 15:24 Відповісти
Таке враження, що творять інфо-приводи. Їм мало новин - так ще сміття вкидають!
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06.07.2022 15:01 Відповісти
Це не інформ привід. Це реклама боневтіка за допомогою Залужного. Рука руку миє коротше.
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06.07.2022 15:03 Відповісти
Може і так, але Генштаб - не законотворчий орган...
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06.07.2022 15:12 Відповісти
По-ленински: шаг вперед, два шага назад...
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06.07.2022 15:17 Відповісти
еге ж:

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

коли при владі Фігляр
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06.07.2022 15:28 Відповісти
Одразу згадується "захоплення" маршрутки в Луцьку. 73% і це схавають і будуть казати дякую нашому рятівнику, слава ЗЕ
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06.07.2022 15:02 Відповісти
Кстати за луцкого "террориста" похоже все забыли, интересно как он там. Привет аваковским спектаклям, его шарик Геращенко продолжает активно "воевать" в Интернетах и комментировать всё, к чему не имеет никакого отношения. Гавнопиар такой себе пиар
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06.07.2022 15:08 Відповісти
Вибачте , я спробую дещо пояснити.
На вибори , коли обирали президента , прийшло тільки 30 % населення країни і от з тих 30 відсотків 73 % проголосувало за Зеленського. Виходить , що ті хто не прийшов на вибори були проти усіх кандидатів. Отже фактично за Зеленського проголосували приблизно 20 % населення України.
Фактично ті вибори провалились , бо більша частина населення не голосувала взагалі . Поправте мене , якщо я щось не врахував.
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06.07.2022 15:40 Відповісти
Так, ти щось не врахував. Збрехав більше ніж у 2 рази. Явка 2 туру: 62,09%.
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06.07.2022 18:23 Відповісти
Сцарь - хароший, боярє - плохіє! 🤮
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06.07.2022 15:02 Відповісти
"з метою його доопрацювання".
Очікувати на продовження серіалу?
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06.07.2022 15:02 Відповісти
100%...
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06.07.2022 15:05 Відповісти
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06.07.2022 15:27 Відповісти
А шо это за дрыщ, с головой, похожей на член?
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06.07.2022 15:57 Відповісти
Що це за член с башкой, схожей на голову
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06.07.2022 17:48 Відповісти
Популіст - уклоніст! Те, що прописано в законі ( навіть поганому), не тобі ЗеЛох скасовувати!
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06.07.2022 15:02 Відповісти
заради справедливості треба сказати, що скасований саме порядок, затверджений Генштабом, а не норма закону.
Генштаб справді не має жодних повноважень трактувати закони.
Мені цікаво, невже при Генштабі не знайшлось жодного юриста, який пояснив би Залужному, що з цього роя не вийде нічого?!
Невже там теж бояться відкривати рота, як в ОПі?!
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06.07.2022 15:18 Відповісти
То Ви забули, що головний юрист ГШ напідпитку стріляв по дітях? І надалі його доля замовчується.
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06.07.2022 15:31 Відповісти
У нашому Генштабі такі самі інтриги між "великими зірками", як у генштабі у москві під час Другої Світової. І вислужитись перед начальством - це у них природньо. І навіть найпатріотичніший генерал чи полковник насамперед думає про свою кар'єру і свою пенсію.
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06.07.2022 17:58 Відповісти
телевизора в голове, а при чём Залужный?
или те на Г+Г так насрали?
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06.07.2022 15:35 Відповісти
Багато емоцій і справедливих нарікань. Але у встановлених генштабом обмеженнях були не тільки негативи, але й позитивні сторони, ніби задум був правильний, більше "прив"язати" військовозобов"язаних до місця проживання і контролювати резерв. А щодо іншої негативної сторони, то можна знайти більше цвяшків: аяяй, порушення прав людини на свободу пересування, аяяй, порушення права на працю ( бо шукаю у війну роботу), аяяй, порушення конвенції з прав людини і громадянина і т.д. скільки хочеш і стільки знайдеш, якщо мав колись стосунок до правових норм. Але як кажуть у народі, навіть при благих намірах генштабу, вилізає якась побічна протидія. При адекватній правовій системі і дотриманні прав людини прийняті правки військових у воєнний час навіть не повинні би дискутуватись. Але кожна дія має дійсно дві сторони медалі: от упровадили б цю затію, а це значне розширення повноважень і "можливостей" центрів комплектації (колишніх військкоматів), це невидане поле для жнив (корупції). А коли це робилося б у правовій державі, то до чого тут хай? Цілком адекватно, виїжджаєш з області, візьми довідочку, або оформ онлайн в дії з номером, на кілька дозволених днів , а коли прибув, онлайн реєстр регіон, місце і телефон. Е.... ні, так це ж як, всюди бути під контролем, то не уникнути мобілізації, а як вишивати у західних областях на лендроверах, крузаках, бехах, лексусах з держ реєстрацією АА, АХ, АН, ВВ, АІ, КІ, КА і т.д., зайняти всі готелі, бази відпочинку, автостоянки, вечірні кабаки, санаторії і ... Міротелі з Ріксусами (це найдорожчі приватні Трускавецькі відпочинково-лікувальні заклади, де одна доба проживання більша за мінімальну пенсію- понад 100 у.е. з людини). Звісно, що там проживають не бідні люди, а ле чому наші діти на фронті, а воно у відпочинкових комплексах? Правда "специ" ТЦК та СП примудрились скоріше видавати повістки біля храмів, ніж в закладах типу Ріксусів і Міротелів, а дарма... От йду по місту і чую як один молодик, значно молодший від мене, на пенсіонера, а тим паче інваліда явно не тяне, куражиться перед 2-а дамами і так голосно, у галицькому місті, навіть не боїться щоб йому пику набили: " Самоє лучшеє заведеніє ето Ріксус", дивлюсь, фізіономія подібна до ожирівшого хряка, йому б американські гаубиці вручну установлювати або ракети до Градів вручну заряджати, а чи він зареєструвався в місцевому ТЦК?? і що він тут робить на 4-му місяці війни??? А от відмінили довідки від ТЦК, то перевірку і вручення повісток в будинках відпочинку ніхто не відміняв, вперед за резервом, воєнкоми.
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06.07.2022 18:54 Відповісти
какой актер, такой спектакль
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06.07.2022 15:03 Відповісти
А вся країна у 19-році купила квитки на цю виставу й досі дивиться.
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06.07.2022 18:02 Відповісти
і що б ми без тебе робили би, атєц родной ?

мирно жили би під керівництвом Гетьмана та Хунти -
вот що б ми робили без ЗЄ-лєнського
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06.07.2022 15:04 Відповісти
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06.07.2022 15:05 Відповісти
+ 100 !

в точку !
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06.07.2022 15:30 Відповісти
Нажаль, ці 90% і зараз в тому самому оманливому спокої! І далі будуть експериментувати і доекспериментуються до...краю! І не Порошенко в цьому винен.
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06.07.2022 15:51 Відповісти
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06.07.2022 15:04 Відповісти
Да ты шо! Ну офигеть! Вступаю завтра в партию 73%
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06.07.2022 15:05 Відповісти
Ну і що це було?
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06.07.2022 15:05 Відповісти
я так зрозуміла учора, що є така тенденція, що військовозобов'язані громадяни виїжджали на окуповані території, щоб сховатися від призову..., а тепер зеленський всіх врятував..., слава йому
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06.07.2022 15:06 Відповісти
Сховатися від призову у місті елементарно - просто не відчиняй двері.
Всьо.

Я молчу за варианты посложнее аля уехать к хорошей знакомой.
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06.07.2022 15:08 Відповісти
У місцевих (і не тільки) патріотів, які слово "військомат" і близько не хочуть чути і які сильно обурювалися що указ про переміщення без військобліку під час війни порушує їх права-сьогодні свято )
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06.07.2022 15:07 Відповісти
Наступна серія: ЗЕ разом з Арестовичем звільняють Лисичанськ та Северодонецьк
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06.07.2022 15:07 Відповісти
Та хто б сумнівався... Заради вельможного указу увесь цей двіж і затівався. Типу Залужний криворуко накосячив, а сонцеликий тільки - раз! і розрулив однією лівою. Гидко дивитись!!!
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06.07.2022 15:07 Відповісти
Пішов під три чорти, щур зелений.
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06.07.2022 15:08 Відповісти
скасував ху-ню яку родули Беніни депутатики слуги не пойми кого,

Бєня-Лох! я чекаю часу коли до буковелі приїде ФБР та повяже цю бабцю
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06.07.2022 15:10 Відповісти
ну вот как лохам пояснить, что всё ЭТО стыдобище от Верховного и его свиты - это галимое кино для них, ушастых?
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06.07.2022 15:12 Відповісти
Зепоц видно згадав, як в 2014-2015 тинявся без перешкод в Рашку і подумав, що такі обмеження Залужний навмисно наклав, щоб припинити "бойові вилазки" шапіто-95 у ЄС)
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06.07.2022 15:12 Відповісти
Борислав Береза всеж таки помилився - він написав, що ермак вершки на білому арестовичі врятує українців, а ні, тут найвеличніший рятує
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06.07.2022 15:12 Відповісти
Не помилився,а недописав!
"Ермак верхи на білому арестовичі,ТРИМАЮЧИ ЗЕ ЯК ХОРУГВУ,рятує".
Тільки кого? Велике питая!
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06.07.2022 15:22 Відповісти
А без наради, невже не зрозуміло, що це дурня! Може краще спочатку радитись, а потім озвучувати.
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06.07.2022 15:13 Відповісти
Так звичайно. Але як же єлектральні бали для Боневтіка?
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06.07.2022 15:16 Відповісти
Хоч якісь,серед зебілів.
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06.07.2022 15:23 Відповісти
У зЕзідента є право відмінити норми Закону, прийнятого в 1992 році, чи, все-таки, у нас правова, ПАРЛАМЕНТСЬКОГ- президентська держава і це має зробити ВР?
Чи головне піар, а там, трава не рости.
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06.07.2022 15:15 Відповісти
Вони свідомо паплюжать закон і ломають державу через коліно, створюючи такі прецеденти, коли слово царя вище за закон. А ще вони будують в Україні рашкостан 2.0. Не дивуйтеся, люди, коли одного разу до українців почнуть ставитися, як до руських зараз. Зомбіленд де хош можна зробити, якщо день і ніч спокійно спостерігати, як ліплять месію з кучки гівна. Ось вже і знайомі, які скептично ставилися до Зеленського, в захваті від того, що Він не втік. Про менш освічених його прихильників, що голосували за нього, взагалі балакати нічого.
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06.07.2022 15:28 Відповісти
мова не про відміну конкретної норми Закону, а про скасування не зовсім доречного і проблемного для усього суспільства порядку її виконання.
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06.07.2022 15:32 Відповісти
Шапіто 24/7 . Жеріть зелебобіки! Але ви все одно не зрозумієте нічого...
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06.07.2022 15:15 Відповісти
З шоблой все і так зрозуміло, а от як Залужний повівся на це інфо-гімно? Будемо сподіватися що він не почав грати в вонюче зелене політичне лайно, для рейтингах наполеона боневтіка.
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06.07.2022 15:16 Відповісти
Да! Далеко не каждый клоун может управлять государством Все дело в атрибутах
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06.07.2022 15:18 Відповісти
Чотириразовий уклоніст знає, що теба робити, щоб сприяти таким же уклоністам, як і він сам!
Невже в голові настільки порожньо? Чи може щось гірше?
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06.07.2022 15:19 Відповісти
А где же нимб над головой??? Пора уже, пора!
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06.07.2022 15:24 Відповісти
Глав зебіл підриває не тільки конституцію,але і обороноздатність
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06.07.2022 15:25 Відповісти
Відомо, що президент звернув увагу на те, що суб'єктом формування державної політики в цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Не может президент отменить действующий закон.
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06.07.2022 15:29 Відповісти
Люди добрі, вам не вгодиш! То вчора ледь не всі були проти цього тоталітарного Порядку, сьогодні його скасували - кричите "зрада!", "норма закону!" тощо. Люблю Україну, але не люблю одну традиційну українську рису - українці ніколи не бувають задоволені...
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06.07.2022 15:30 Відповісти
Нічого подібного, норма залишається, просто трактувати її взялись люди, для яких властиво "капать ат забора і да абєда".
Таким і вийшов Порядок!
Ще і Командувача підставили, охломони...
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06.07.2022 15:37 Відповісти
спочатку навели б порядок в своїх реєстрах військових,
чого колишніх військових не беруть в зсу, навіть і добровольців
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06.07.2022 15:30 Відповісти
Сами создали типа проблему "вселенского" масштаба - сами типа решили...теперь Залужный редиска,а кто то халосий мальчик...
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06.07.2022 15:31 Відповісти
Правильно
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06.07.2022 15:31 Відповісти
Ура, таваріщі! Го на шашликі!
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06.07.2022 15:32 Відповісти
9 мая прошло
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06.07.2022 16:21 Відповісти
Криворуко і кособоко написаний Порядок зазнав закономірного фіаско.
Заслужено, адже питання постановки на облік більшості тих, хто переїхав, Порядок не вирішував, але давав можливість взяти ЛЮБОГО за барки за переїзд в сусідню область без дозволу ТЦК.
Любого!
Я б на місті Залужного знайшов "документотворців", що його підставили, і порвав ім зад на німецький хрест!
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06.07.2022 15:33 Відповісти
Vigo - люто плюсую! Ваш коментар самий толковий та доречний.
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06.07.2022 15:39 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
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06.07.2022 15:58 Відповісти
Какой смелый мальчик ! Коня ему и саблю в подарок !!!
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06.07.2022 15:59 Відповісти
Glory to Ukraine!

@Ukrainian_Glory

О,слухайте,згадала!Після конференції в Лугано де точно сказали що зелені грошей не дадуть,гуляв твіт що гроші дадуть тільки Порошенко с Залужним. І тут пішов накид на Залужного. Так то правда була?
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06.07.2022 16:01 Відповісти
Денег барьігам не дают , дают під сраку !
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06.07.2022 16:23 Відповісти
Об этом и разговор: зеленым барыгам денег не давать, бо вкрадуть 100%!
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06.07.2022 23:34 Відповісти
не треба шукати. це - зе.люгидне зе.деня-fourухилист-зухвалий ворог України. Знешкодити!
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06.07.2022 16:01 Відповісти
"Сцарь хороший, бояре плохие". Мы тут что - на тупорылых кацапов похожи, что нам пытаются втереть подобную херню?!
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06.07.2022 16:02 Відповісти
А потім на Залужного подадуть до СУДУ?
За не виконання закону.
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06.07.2022 16:02 Відповісти
Спаситель. Теперь рейтинг обожания будет не 85%, а все 95%.
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06.07.2022 16:09 Відповісти
Все-таки это не диверсия ИПСО РФ, а пиар и предвыборная компания ОП
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06.07.2022 16:20 Відповісти
Як заробити дармові політичні дивіденди:
1. Створити проблему на рівному місці

2. Вирішити її не доклавши жоднтх зусиль

3. ?
4. ?
5. Profit.😀
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06.07.2022 16:28 Відповісти
Отец родной!
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06.07.2022 16:44 Відповісти
Зеленський наказав ігнорувати норми:
- пункту 16 частини 1 статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану";
- частини 6 статті 22 Закону України "Про иобілізаційну підготовку та мобілізацію";
- частини 4 статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"...

То ж виникає питання: А може Зеленський завербований рашистськими спецслужбами і служить рашистській орді?...
Ще не стерся в пам'яті його зрив операції спецслужб з вагнерівцями...
Ще ятрить пам'ять його намагання за день до вторгнення орди ввести в Україні надзвичайний стан для придушення безпорядків, замість введння воєнного стану...
ЩО ЩЕ МАЄ ОЧІКУВАТИ УКРАЇНА ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО?
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06.07.2022 16:50 Відповісти
Чотирижди уклоніст дозволив переховуватися зеуклоністам за межами населеного пункта від призову.Браво Шмаркля,на виборах вони всі за тебе проголосують
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06.07.2022 16:54 Відповісти
Які вибори? - Підвісити за те місце, яким на піаніно грав!
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06.07.2022 18:07 Відповісти
Здохни, уклоніст! Мразь промосковська, зрадник!
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06.07.2022 18:06 Відповісти
"Суб'єкт Мінорони, але уряд встановлює" Что имел в виду Зеленский? Пусть откроет военный билет ( если у него он есть) и почитает странички касающиеся контроля за перемещениями военнообязанного.
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06.07.2022 18:44 Відповісти
********,така схема пропала! Це ж скільки бабла можна було скосити,дозволи хочу даю,хочу не даю! Інтересно яка такса мала бути за такий дозвіл,**** цей залужний вже обріс совковим мохом,гнати його потрібно,з такими командуючими війни не виграються! Хлопці,що повертаються розказують таке! Не дарма Джонсонюк наших на навчання бере,бо цей совок в нашій армії не закінчиться ніколи!
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06.07.2022 19:01 Відповісти
Было бы странно, если бы четырежды уклонист не встал на защиту себе подобных!

Это что, бене, юзику, лысому и коле котлете в военкомат идти за справкой каждый раз, когда в Буковель намылился или в Европу??? Это КАК???
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06.07.2022 23:38 Відповісти
 
 