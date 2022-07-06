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Новости Война
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Остановлено наступление оккупантов на Славянском и Бахмутском направлениях, - Генштаб ВСУ

генштаб

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 06.07.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 133 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проводится проверка пунктов управления, ведется радиоэлектронная разведка.

На Северском направлении без существенных изменений. Для уточнения положения наших войск враг вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного военного округа. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Сосновка, Дементиевка, Новое, Питомник, Циркуны, Петровка и Мосьпаново. Нанес авиаудар вблизи Рубежного. Вражеские штурмовые действия в направлении Казачья Лопань – Сосновка наши воины успешно отбили.

На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дибровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Большой Камышевахи. Оккупанты наступали на направлении Довгенькое - Мазановка. Получили отпор от наших воинов и с потерями отошли.

В Краматорском направлении враг пытается овладеть населенными пунктами Верхнекаменное и Григоровка. Использует комплексы радиоэлектронной борьбы. Обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянска и Верхнекаменского. Нанес авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового.

На Бахмутском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и установить полный контроль дороги Бахмут – Лисичанск. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Спорного, Выемки и Веселого. Наступление врага на направлениях Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское наши воины остановили и заставили оккупантов отойти.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 36 500 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1600 танков и 3789 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания наших войск враг обстреливал позиции наших подразделений из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиаудар недалеко от Марьинки.

На Южнобугском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Ведение артиллерийских обстрелов наших войск в районах населенных пунктов Александровка, Украинка, Луч, Николаевское, Заря, Поляна и Белая Криница.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины в море содержится четыре носителя высокоточного оружия.

В российских подразделениях, действующих на территории Украины, фиксируется тотальное пьянство. Кроме того, значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск принудительная мобилизация, продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Подразделения Сил обороны Украины продолжают устойчиво держать оборону по всем направлениям и наносить существенные потери войскам противника. Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба.

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Генштаб ВС (6186) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+36
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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06.07.2022 18:46
+18
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.07.2022 19:04
+16
справжні Герої, тримайтесь та бережіть себе хлопці
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06.07.2022 18:55
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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06.07.2022 18:46 Ответить
справжні Герої, тримайтесь та бережіть себе хлопці
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06.07.2022 18:55 Ответить
Слава ЗСУ України
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06.07.2022 19:01 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.07.2022 19:04 Ответить
Слава ЗСУ! Віримо,можемо,переможемо!
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06.07.2022 19:29 Ответить
Наступи ворога на напрямках Миронівка - Луганське та Гольмівський - Новолуганське наші воїни зупинили та змусили окупантів відійти. Джерело:
ЛІганське відбили чи помилка? Воно ж за окупованим Світлодарськом.
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06.07.2022 19:38 Ответить
Якщо Григорівкою (біля річки) намагається оволодіти ворог, то значить він вже у Білогорівці. Нажаль (
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06.07.2022 19:45 Ответить
Ці зведення якісь лякалки. П'ятий місяц читаю їх з острахом. Весь час разголужено кажуть , що робить ворог ( веде розвідку, наступає, перерізає, закріплюється, має частковий успіх, перегруповується, атакує, оволодіває і т.п.), на це відводится 2/3 або 3/4 об'єму текста. Що робить українське військо не зовсім зрозуміло або взагалі не зрозуміло , здебільшого "відбили, відкинули, залишили, вийшли..." Невже нема нічого іншого додати, бо складається враження, що ми взагалі нічого не робимо. Зрозуміло, що обстановка складна і нема чого вигадувати, але ж...
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06.07.2022 20:10 Ответить
Все это означает, что пока, к сожалению, противник обладает стратегической инициативой.
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06.07.2022 20:24 Ответить
Та хіба я це заперечую?! Я тільки кажу, що має бути паритет в подачі інформації. Мені взагалі не цікаво, що робить ворог. Мене цікавлять тільки наші воїни-герої: як вони, чи все в них є, чи забезпечині належним чином. Не треба досконалих подробиць і військових таємниць, просто хочеться знати що наше військо це не примара про яку сказати нічого, що піднімають ріднесенькі ту калину!
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06.07.2022 22:09 Ответить
 
 