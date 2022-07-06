Остановлено наступление оккупантов на Славянском и Бахмутском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 06.07.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 133 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проводится проверка пунктов управления, ведется радиоэлектронная разведка.

На Северском направлении без существенных изменений. Для уточнения положения наших войск враг вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного военного округа. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Сосновка, Дементиевка, Новое, Питомник, Циркуны, Петровка и Мосьпаново. Нанес авиаудар вблизи Рубежного. Вражеские штурмовые действия в направлении Казачья Лопань – Сосновка наши воины успешно отбили.

На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дибровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Большой Камышевахи. Оккупанты наступали на направлении Довгенькое - Мазановка. Получили отпор от наших воинов и с потерями отошли.

В Краматорском направлении враг пытается овладеть населенными пунктами Верхнекаменное и Григоровка. Использует комплексы радиоэлектронной борьбы. Обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянска и Верхнекаменского. Нанес авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового.

На Бахмутском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и установить полный контроль дороги Бахмут – Лисичанск. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Спорного, Выемки и Веселого. Наступление врага на направлениях Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское наши воины остановили и заставили оккупантов отойти.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания наших войск враг обстреливал позиции наших подразделений из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиаудар недалеко от Марьинки.

На Южнобугском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Ведение артиллерийских обстрелов наших войск в районах населенных пунктов Александровка, Украинка, Луч, Николаевское, Заря, Поляна и Белая Криница.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины в море содержится четыре носителя высокоточного оружия.

В российских подразделениях, действующих на территории Украины, фиксируется тотальное пьянство. Кроме того, значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск принудительная мобилизация, продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Подразделения Сил обороны Украины продолжают устойчиво держать оборону по всем направлениям и наносить существенные потери войскам противника. Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба.

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