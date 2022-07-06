В подразделениях российских оккупационных войск фиксируется тотальное пьянство, - Генштаб

Значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск принудительная мобилизация, продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, что приводит к тотальному пьянству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной сводке Генштаба.

"В российских подразделениях, действующих на территории Украины, фиксируется тотальное пьянство. Кроме того, значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск и принудительная мобилизация, продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

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