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Новости Агрессия России против Украины Война
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В подразделениях российских оккупационных войск фиксируется тотальное пьянство, - Генштаб

водка

Значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск принудительная мобилизация, продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, что приводит к тотальному пьянству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной сводке Генштаба.

"В российских подразделениях, действующих на территории Украины, фиксируется тотальное пьянство. Кроме того, значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск и принудительная мобилизация, продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Смотрите: "Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", - оккупант признается жене в массовых побегах вояк РФ и пьянстве. АУДИО

армия РФ (19035) Генштаб ВС (6186) пьянство (867)


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Топ комментарии
+21
тоже мне бином Ньютона. Вот если бы тотальная трезвость, то я бы заволновался
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06.07.2022 21:00
+20
Т.е., рузьке пребывают в своем естественном состоянии? А разве это новость?
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06.07.2022 20:58
+17
Не зовсім зрозуміло, де тут новина.
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06.07.2022 20:59
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Никогда такого не было, и вот опять
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06.07.2022 20:57 Ответить
формат участі хутіна в G20 буде залежати від санітарно-епідеміологічної остановки:
восени на Індонезію чекає нашестя глистів
приймаюча сторона розробляє дизайн столу "G20" з дістанцією між учасниками в 20 м, щоб глисти не скакали з одного керівника держави на іншого
приблизно ось такого, тільки розміром з футбольне поле, на 20-ть персон
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06.07.2022 21:15 Ответить
Треба пожаліти болєзних: залишати для бідолах спрагнених цистерни, вагони, каністри із спиртом: нехай радуються дарагіє рассіянє. В Україні цього добра багато. Ну і брати їх потім "тепленькими".
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06.07.2022 21:16 Ответить
Т.е., рузьке пребывают в своем естественном состоянии? А разве это новость?
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06.07.2022 20:58 Ответить
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06.07.2022 21:01 Ответить
Не зовсім зрозуміло, де тут новина.
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06.07.2022 20:59 Ответить
Це не новина. Це констатація факту. 😁
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06.07.2022 21:14 Ответить
Деморалізував, деморалізував, та не деморалізував.
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06.07.2022 21:00 Ответить
Видеморалізував!
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07.07.2022 13:09 Ответить
тоже мне бином Ньютона. Вот если бы тотальная трезвость, то я бы заволновался
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06.07.2022 21:00 Ответить
Є і так, їх близько 36500 осіб.
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06.07.2022 21:02 Ответить
Вони смолу в пеклі глушать))
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06.07.2022 21:57 Ответить
Так зробіть їм щедру доставку настойки «бояришніка»!
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06.07.2022 21:01 Ответить
Партизанам надо хорошо упакованный метиловый по складам, домам и магазинам расставлять
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06.07.2022 21:01 Ответить
Було б чудово хімічну зброю розповсюдити безпілотниками. На жаль, є обмеження щодо її використання.
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06.07.2022 21:08 Ответить
Кацапів стругають на бухой глаз і ані уже раждаются с пєрєгаром...
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06.07.2022 21:03 Ответить
Оце диво... кацапи ж ніколи не пиячили, їм це гидко. А тут таке...
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06.07.2022 21:04 Ответить
Да вот судя по перехватам, там сплошной разброд и шатания, а судя по сводкам - прут и прут, как саранча. Видно на 1 деморализованного 100 морализованных.
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06.07.2022 21:13 Ответить
якщо істота оцінює своє життя всього лише в 2 тис. баксів, то вона буде перти куди завгодно
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06.07.2022 21:19 Ответить
А русские дикари когда-то по-другому воевали? Пьяное русское быдло гонят на убой. Так всегда было.
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06.07.2022 21:15 Ответить
Ну,нащо отак ?? Хіба неможемо кілька вагонів горілки ,омобливої з літерами"Z V" помтавити для братьєв,на кожний напрямок??? Невже нам нецікаве звіььнення теренів,??
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06.07.2022 21:08 Ответить
ну так травить их надо..., заменить незаметно этиловый на метиловый и все дела...
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06.07.2022 21:10 Ответить
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06.07.2022 21:12 Ответить
а яка мотивація орків ?
покінчити з нацизмом в Україні ?
асвабадіть народ Дамбаса ?
я вас прошу...

все набагато простіше: наказ, мат і погроза пристрелити
хто був в Кизил-Орді, той знає ці "мотивації"
вони в стаді і діють як тупе бидло
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06.07.2022 21:24 Ответить
Тю..підігнали б їм 8-10 фур з бухлом з метилового спирту - зекономіли б на зброї..або крисиної отрути в пивасик..чмоні б зразу на кобздоноконцерті опинились))
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06.07.2022 21:20 Ответить
Зелесойский привез рюсский баранам 20 тонн Боярышникка...
Рюссишж быдло..на здоровье..Шакалы..
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06.07.2022 21:20 Ответить
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06.07.2022 21:22 Ответить
Враховуючи що ВСЕ до чого має стосунок Зеленський виявляється гімном - то і "Водка" буде такої ж якості!
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07.07.2022 12:14 Ответить
Так дайте їм ще водяри
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06.07.2022 21:22 Ответить
Паленої.
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06.07.2022 22:04 Ответить
так беріть їх без зброї
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06.07.2022 21:33 Ответить
Дамбасяни не відстають від своїх братьєв. Теж заливають очі щоб від них несло рускім духом.
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06.07.2022 21:35 Ответить
Так у кацапа нормальний стан це п'яний Про, що новина?
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06.07.2022 21:43 Ответить
Партизанам надо наладить выпуск метиловой водки.
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06.07.2022 21:59 Ответить
та хіба тільки в військах?...)))
алкоголізм - це ісконо руцькая забава ))))
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06.07.2022 22:01 Ответить
Це національний вид спорту.
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06.07.2022 23:15 Ответить
а машка приваблива - виглядає як ночна волога мрія кацапа
але з колорами треба обережніше, бо на тазіку чомусь болгарський прапор
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07.07.2022 04:10 Ответить
русский, как зовут фюрера вонючей русни?
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06.07.2022 22:33 Ответить
Поляків теж русскімі вважають ?
Певно ні.
Тому нам і треба переходити на власну українську мову.
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06.07.2022 22:36 Ответить


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Реєстрація:06.07.2022 - no comments
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06.07.2022 22:49 Ответить
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06.07.2022 22:52 Ответить
Примусова мобілізація ))) десь чув)
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06.07.2022 22:07 Ответить
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют.

- Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
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06.07.2022 22:18 Ответить
Тоже мне новость.
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06.07.2022 23:04 Ответить
......а у нас благодаря коменданскому часу быдло местное и приезжее не горлопанят, не сцут вечером на детских площадках, правда днем отрываются по полной, ..............надо и после войны для алкоголиков продожить комменданский час....
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06.07.2022 23:31 Ответить
когда уже у нас додумаются поставить им водку с метанолом в товарных количествах?
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06.07.2022 23:32 Ответить
"Водка" і "метанол" - "антагоністи" При отруєнні метанолом саме розчин етилового спирту є "антидотом"!
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07.07.2022 12:16 Ответить
зачаття кацапа взагалі відрізняєтья від зачаття українця тим, що сперматозоїд кацапа рухається лише у алкогольному коктейлі, без алкогольного коктейля він нікуди не рухаєтся взагалі бо впадає у депресію
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07.07.2022 04:06 Ответить
Блин, надо дистанционно минировать позиции фуфыриками с ядом, пейте на здоровье
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07.07.2022 08:19 Ответить
 
 