В подразделениях российских оккупационных войск фиксируется тотальное пьянство, - Генштаб
Значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск принудительная мобилизация, продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, что приводит к тотальному пьянству.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной сводке Генштаба.
"В российских подразделениях, действующих на территории Украины, фиксируется тотальное пьянство. Кроме того, значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск и принудительная мобилизация, продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
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восени на Індонезію чекає нашестя глистів
приймаюча сторона розробляє дизайн столу "G20" з дістанцією між учасниками в 20 м, щоб глисти не скакали з одного керівника держави на іншого
приблизно ось такого, тільки розміром з футбольне поле, на 20-ть персон
покінчити з нацизмом в Україні ?
асвабадіть народ Дамбаса ?
я вас прошу...
все набагато простіше: наказ, мат і погроза пристрелити
хто був в Кизил-Орді, той знає ці "мотивації"
вони в стаді і діють як тупе бидло
Рюссишж быдло..на здоровье..Шакалы..
алкоголізм - це ісконо руцькая забава ))))
але з колорами треба обережніше, бо на тазіку чомусь болгарський прапор
Певно ні.
Тому нам і треба переходити на власну українську мову.
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Реєстрація:06.07.2022 - no comments
- Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин