У підрозділах російських окупаційних військ фіксується тотальне пияцтво, - Генштаб

Значно деморалізує особовий склад російських окупаційних військ примусова мобілізація, що триває у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, що призводить до тотального пияцтва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному зведенні Генштабу.

"У російських підрозділах, що діють на території України, фіксується тотальне п’янство. Окрім того, значно деморалізує особовий склад російських окупаційних військ примусова мобілізація, що триває у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей", - зазначаться у повідомленні.

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