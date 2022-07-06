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У підрозділах російських окупаційних військ фіксується тотальне пияцтво, - Генштаб
Значно деморалізує особовий склад російських окупаційних військ примусова мобілізація, що триває у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, що призводить до тотального пияцтва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному зведенні Генштабу.
"У російських підрозділах, що діють на території України, фіксується тотальне п’янство. Окрім того, значно деморалізує особовий склад російських окупаційних військ примусова мобілізація, що триває у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей", - зазначаться у повідомленні.
Топ коментарі
+21 1sarmat
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+20 Vladyslav Novikov
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+17 Garry Grant
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восени на Індонезію чекає нашестя глистів
приймаюча сторона розробляє дизайн столу "G20" з дістанцією між учасниками в 20 м, щоб глисти не скакали з одного керівника держави на іншого
приблизно ось такого, тільки розміром з футбольне поле, на 20-ть персон
покінчити з нацизмом в Україні ?
асвабадіть народ Дамбаса ?
я вас прошу...
все набагато простіше: наказ, мат і погроза пристрелити
хто був в Кизил-Орді, той знає ці "мотивації"
вони в стаді і діють як тупе бидло
Рюссишж быдло..на здоровье..Шакалы..
алкоголізм - це ісконо руцькая забава ))))
але з колорами треба обережніше, бо на тазіку чомусь болгарський прапор
Певно ні.
Тому нам і треба переходити на власну українську мову.
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Реєстрація:06.07.2022 - no comments
- Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин