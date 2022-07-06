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Кулеба и Бербок договорились и дальше оказывать давление на Россию

кулеба,бербок

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок вопросы давления на РФ и разблокирование экспорта продовольствия из Украины, а также в ходе разговора глава украинского внешнеполитического ведомства заявил о необходимости увеличения поставок вооружения из Германии в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Кулеба написал в твиттере.

"У меня был телефонный разговор с Анналеной Бербок накануне министерской встречи G20. Мы оба согласились оказывать давление на Россию. Я подчеркнул необходимость увеличения поставок немецких самоходных гаубиц и РСЗО в Украину. Мы согласовали дальнейшие шаги по разблокированию украинского экспорта продуктов питания", - написал Кулеба.

Также читайте: Встреча G20 не должна стать платформой для России, - глава МИД Германии Бербок

Кулеба Дмитрий (2880) Анналена Бербок (345)


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кулеба прямо як виноградний прсе.. давільник сраний
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06.07.2022 22:18 Ответить
в разблоковании экспорта зерна и продовольствия уже ДАВНО должно быть задействовано ООН,поскольку продовольственный кризис УЖЕ начал затрагивать большие территории мира.Самое большое и ДЕЙСТВЕННОЕ давление может оказать только ООН и,главное,
практически мгновенное в отличие от "пинг-понга" евростран в переговорах с РФ и уговорах путина..Но вот уже третий подряд (!!!) руководитель ООН ПОДОЗРИТЕЛЬНО пассивен в отношении санкций к РФ. Похоже,ООН нравится идти вслед проблемам,чем вовремя их пресекать..Чего боится ООН? Нападения путина? Так у ООН нет отдельной территории, а на весь мир у путина "пука" треснет нападать и стращать ядерными боеголовками...
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06.07.2022 22:22 Ответить
звісно краще гівно на вентилятор в інеті накидувати.
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06.07.2022 22:24 Ответить
 
 