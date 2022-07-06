Кулеба и Бербок договорились и дальше оказывать давление на Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок вопросы давления на РФ и разблокирование экспорта продовольствия из Украины, а также в ходе разговора глава украинского внешнеполитического ведомства заявил о необходимости увеличения поставок вооружения из Германии в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Кулеба написал в твиттере.

"У меня был телефонный разговор с Анналеной Бербок накануне министерской встречи G20. Мы оба согласились оказывать давление на Россию. Я подчеркнул необходимость увеличения поставок немецких самоходных гаубиц и РСЗО в Украину. Мы согласовали дальнейшие шаги по разблокированию украинского экспорта продуктов питания", - написал Кулеба.

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