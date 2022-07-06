Кулеба и Бербок договорились и дальше оказывать давление на Россию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок вопросы давления на РФ и разблокирование экспорта продовольствия из Украины, а также в ходе разговора глава украинского внешнеполитического ведомства заявил о необходимости увеличения поставок вооружения из Германии в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Кулеба написал в твиттере.
"У меня был телефонный разговор с Анналеной Бербок накануне министерской встречи G20. Мы оба согласились оказывать давление на Россию. Я подчеркнул необходимость увеличения поставок немецких самоходных гаубиц и РСЗО в Украину. Мы согласовали дальнейшие шаги по разблокированию украинского экспорта продуктов питания", - написал Кулеба.
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практически мгновенное в отличие от "пинг-понга" евростран в переговорах с РФ и уговорах путина..Но вот уже третий подряд (!!!) руководитель ООН ПОДОЗРИТЕЛЬНО пассивен в отношении санкций к РФ. Похоже,ООН нравится идти вслед проблемам,чем вовремя их пресекать..Чего боится ООН? Нападения путина? Так у ООН нет отдельной территории, а на весь мир у путина "пука" треснет нападать и стращать ядерными боеголовками...