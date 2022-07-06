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Кулеба і Бербок домовились і надалі чинити тиск на Росію

кулеба,бербок

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок питання тиску на РФ та розблокування експорту продовольства з України, також у ході розмови глава українського зовнішньополітичного відомства заявив про необхідність збільшення поставок озброєння з Німеччини в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Кулеба написав у твіттері. 

"У мене була телефонна розмова з Анналеною Бербок напередодні міністерської зустрічі G20. Ми обидва погодилися чинити тиск на Росію. Я наголосив на нагальній необхідності збільшення поставок німецьких самохідних гаубиць та РСЗВ в Україну. Ми узгодили подальші кроки щодо розблокування українського експорту продуктів харчування", - написав Кулеба.

Також читайте: Зустріч G20 не повинна стати платформою для Росії, - глава МЗС Німеччини Бербок

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Анналена Бербок (455)


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кулеба прямо як виноградний прсе.. давільник сраний
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06.07.2022 22:18 Відповісти
в разблоковании экспорта зерна и продовольствия уже ДАВНО должно быть задействовано ООН,поскольку продовольственный кризис УЖЕ начал затрагивать большие территории мира.Самое большое и ДЕЙСТВЕННОЕ давление может оказать только ООН и,главное,
практически мгновенное в отличие от "пинг-понга" евростран в переговорах с РФ и уговорах путина..Но вот уже третий подряд (!!!) руководитель ООН ПОДОЗРИТЕЛЬНО пассивен в отношении санкций к РФ. Похоже,ООН нравится идти вслед проблемам,чем вовремя их пресекать..Чего боится ООН? Нападения путина? Так у ООН нет отдельной территории, а на весь мир у путина "пука" треснет нападать и стращать ядерными боеголовками...
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06.07.2022 22:22 Відповісти
звісно краще гівно на вентилятор в інеті накидувати.
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06.07.2022 22:24 Відповісти
 
 