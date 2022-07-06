Кулеба і Бербок домовились і надалі чинити тиск на Росію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок питання тиску на РФ та розблокування експорту продовольства з України, також у ході розмови глава українського зовнішньополітичного відомства заявив про необхідність збільшення поставок озброєння з Німеччини в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Кулеба написав у твіттері.

"У мене була телефонна розмова з Анналеною Бербок напередодні міністерської зустрічі G20. Ми обидва погодилися чинити тиск на Росію. Я наголосив на нагальній необхідності збільшення поставок німецьких самохідних гаубиць та РСЗВ в Україну. Ми узгодили подальші кроки щодо розблокування українського експорту продуктів харчування", - написав Кулеба.

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