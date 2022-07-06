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Зустріч G20 не повинна стати платформою для Росії, - глава МЗС Німеччини Бербок

путін

Зустріч міністрів закордонних справ країн G20 не повинна використовуватись Росією як платформа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

"В інтересах усіх нас - забезпечити повагу та дотримання міжнародного права. Це спільний знаменник. Це також причина, з якої ми не будемо просто стояти осторонь і дозволяти Росії використовувати цю зустріч в якості платформи", - наголосила міністр.

Зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої двадцятки" відбудеться 8 липня, перед самітом лідерів G20, який пройде в листопаді в Індонезії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни G20 мають чинити тиск на РФ, щоб вона підтримала зусилля ООН щодо відновлення морських шляхів для доставки зерна, - Держдеп США

Автор: 

G20 (322) росія (64911) Анналена Бербок (453)


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tak a zachem vi tuda papjerlis ? - poslali bi tu indoneziju so svoie rashai nakui - da i vse.
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06.07.2022 18:00 Відповісти
а що віртуальна клавіатура вже зламалася ?? чи рукі крюки ??
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06.07.2022 18:43 Відповісти
a sho ? latinsky bukvi dlja vas ne bukvi ?
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06.07.2022 21:45 Відповісти
Це, як так не повинна? Платформа для труни пуйла.
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06.07.2022 18:09 Відповісти
зелена Аналена мені подобається; на відмінну від наших зелених і їхнього шульца
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06.07.2022 18:13 Відповісти
Не хочете, щоб русня спаклюжила вам підлогу? Просте рішення - не запрошуйте туди кацапів. G7 існує, не хворіє? Так от G19 теж здужає
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06.07.2022 18:17 Відповісти
В чем проблема?? Вас двадцать (прошу прощения девятнадцать) вроде как адекватных людей, не можете одного ****** на жопу посадить??? Нахер вы тогда ваще собираетесь?? Одна гнида вам всю воду баламутит, вас все устраивает, какой тогда от вас толк?? Вы в 19 рыл одного ублюдка не можете урезонить, так он вас по одному всех нахер пошлет по по очереди!!!
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06.07.2022 18:25 Відповісти
Викиньте ту паРашу на парашу
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06.07.2022 19:21 Відповісти
Запрошувати і приймати терористів і вбивць, це бути з ними за одно. Просте рішеня - бойковувати.
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06.07.2022 19:55 Відповісти
 
 