Зустріч G20 не повинна стати платформою для Росії, - глава МЗС Німеччини Бербок
Зустріч міністрів закордонних справ країн G20 не повинна використовуватись Росією як платформа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.
"В інтересах усіх нас - забезпечити повагу та дотримання міжнародного права. Це спільний знаменник. Це також причина, з якої ми не будемо просто стояти осторонь і дозволяти Росії використовувати цю зустріч в якості платформи", - наголосила міністр.
Зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої двадцятки" відбудеться 8 липня, перед самітом лідерів G20, який пройде в листопаді в Індонезії.
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