ВСУ ликвидировали российского подполковника Иголкина
В сети распространилась информация о том, что ВСУ был ликвидирован подполковником армии РФ Роман Иголкин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в написал полковник ВСУ Анатолий Штефан.
Он отметил: "Родной Мелитополь - подтверждение хорошей работы воинов ВСУ. Подполковник Иголкин Роман из Воронежской области сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался. Информация по потерям орков уточняется".
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І решті москалів.
Копейка к копеечке.
Ликвидирован Иголкин.
Было - "море по колено",
А теперь - "как в стоге сена"...
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Нужно поздравить гимназистов и преподов с жестом доброй воли.