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ВСУ ликвидировали российского подполковника Иголкина

В сети распространилась информация о том, что ВСУ был ликвидирован подполковником армии РФ Роман Иголкин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в написал полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Родной Мелитополь - подтверждение хорошей работы воинов ВСУ. Подполковник Иголкин Роман из Воронежской области сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался. Информация по потерям орков уточняется".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На южном направлении украинские защитники ликвидировали 18 россиян, 2 склада боеприпасов и вражескую технику, нанесены авиаудары по опорным пунктам врага, - ОК "Південь"

Автор: 

армия РФ (19047) ликвидация (3473) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+52
Вдова Иголкина благодарит Путина за 7 млн рублив.
Копейка к копеечке.
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07.07.2022 03:15
+40
Туди йому й дорога.
І решті москалів.
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07.07.2022 02:41
+30
Скоро всі русофашисти здохнуть на нашій землі 😡‼️‼️‼️‼️‼️
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07.07.2022 02:54
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07.07.2022 02:39 Ответить
Туди йому й дорога.
І решті москалів.
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07.07.2022 02:41 Ответить
Скоро всі русофашисти здохнуть на нашій землі 😡‼️‼️‼️‼️‼️
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07.07.2022 02:54 Ответить
Вдова Иголкина благодарит Путина за 7 млн рублив.
Копейка к копеечке.
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07.07.2022 03:15 Ответить
Якби цього Іголкіна ще й ліквідували за допомогою ПЗРК "Ігла" - був би о-го-го який елемент цинізму
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07.07.2022 03:20 Ответить
І знаходився би він в літачку або гелічку...і демілітаризувався би разом з літачком або гелічком... щоб дарма "іглу" не витрачати...
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07.07.2022 03:59 Ответить
Может его ликвидировали в стогу сена?
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07.07.2022 08:57 Ответить
Земля ему металлом!
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07.07.2022 03:20 Ответить
Земля ему бетоном!
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07.07.2022 03:25 Ответить
А також міцного йому здоров'їчка, незламної ерекції та карколомних пригод у статевому житті
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07.07.2022 03:39 Ответить
ЭТО ЗА ТУ ПАРУ ЧТО ПОГИБЛА ИЗ БРАЗИЛИИ!
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07.07.2022 04:17 Ответить
Яка гарна новина! Впевнена шо ця тварюка горити в пеклі. А рашисти точно на своїх сайтах iсходять на гівно.
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07.07.2022 04:30 Ответить
Если и есть Пекло, то его создал Ленин в России.
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07.07.2022 04:51 Ответить
Вчені завжди стверджували що є альтернативна кремній-органічна цивілізація для якої пекло це природня атмосфера
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07.07.2022 05:31 Ответить
Так это черти❗
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07.07.2022 07:03 Ответить
повірте наслово: кремнійорганічне життя не можливе в принципі. Так, років 80 тому ще ходили такі думки. Але вже достатній багаж знань про побудову всесвіту говорить що то вже ненаукова фантастика.
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07.07.2022 08:51 Ответить
товарищ Ежов, доложите товарищу Ложкину, что товарищ Иголкин здох
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07.07.2022 04:57 Ответить
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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07.07.2022 05:22 Ответить
Тварям одна дорога-в пекло, да побистрее и масово , массово!
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07.07.2022 06:01 Ответить
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07.07.2022 06:32 Ответить
у рашистів не повинно бути майбутнього. Як і у типів що поряд на фото.
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07.07.2022 08:57 Ответить
Пусть Гордон его за это спросит
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07.07.2022 09:42 Ответить
Гори в аду,иголкин.
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07.07.2022 06:40 Ответить
было бы классно поговорить с его детьми. вспомнить все приятные для них моменты с батей, с детства. плавно перейтм к тому что такого больше не будет, и этот дохлый ***** сгниёт в земле))) довести до истерики. Как майор Чернобаев.
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07.07.2022 07:16 Ответить
Майор Чернобаев Степан Андреевич
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07.07.2022 07:53 Ответить
Артилеристи знайшли Іголкіна в копиці сіна
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07.07.2022 07:35 Ответить
Разлетаются осколки -
Ликвидирован Иголкин.
Было - "море по колено",
А теперь - "как в стоге сена"...
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07.07.2022 07:38 Ответить
4.07.2022 В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Шумерли майор Николай Балятин. В 2001 году мужчина окончил городскую Гимназию № 8. Одноклассники и преподавательский состав учебного заведения скорбят о кончине своего выпускника.
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Нужно поздравить гимназистов и преподов с жестом доброй воли.
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07.07.2022 08:20 Ответить
" Всё идёт согласно плану" (с)...Ну,заплановоно воно було на страту...))
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07.07.2022 09:23 Ответить
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07.07.2022 11:50 Ответить
 
 