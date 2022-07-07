ВСУ ликвидировали российского подполковника Иголкина

В сети распространилась информация о том, что ВСУ был ликвидирован подполковником армии РФ Роман Иголкин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в написал полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Родной Мелитополь - подтверждение хорошей работы воинов ВСУ. Подполковник Иголкин Роман из Воронежской области сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался. Информация по потерям орков уточняется".

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